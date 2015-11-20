​Теперь армяне обеспокоены "исламизацией в регионе" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Не знаю как к армянам относится мир, но тюрки знают их достаточно хорошо. Тюркский этнос прекрасно знает чем армяне дышат и о чем думают. Однако, иногда высокомерные государства и международные организации проявляют к армянам такую снисходительность, которая вызывает у человека лишь удивление.

Совершенные 13 ноября в Париже теракты вызвали недовольство и обеспокоенность во всех ближних и дальних странах. Безусловно, в первую очередь данный вопрос продолжает беспокоить население проповедующих ислам государств. С учетом того, что вооруженная борьба между Западом и террористами идет в таких странах, как Афганистан, Ирак и Сирия, их состояние можно понять.

Мы не хотим сейчас комментировать это. Нам бы хотелось выразить отношение к распространившимся за последние три дня вопросам касательно Армении и армян.

Касаясь террора в Париже, армянский арабовед Саргис Григорян сказал: "Считаю, что моя обеспокоенность по поводу данного вопроса уместна. В регионе растет количество радикальных исламистов. На Северном Кавказе уже объявлена провинция "Исламского государства"".

Мы могли бы не уделять этому внимания. Однако, учитывая то, что до сих пор не забыты некоторые процессы, осуществленные руками армян в 80-х годах прошлого столетия, оставлять без внимания сказанные армянским арабоведом слова было бы неправильно.

Отметим, что в своей книге "Очаг", родившийся в азербайджанском городе Ханкенди армянский террорист Зори Балаян называл тюрков Азербайджана и Турции врагами России. Он писал, что тюрки окружили Армению и армяне не могут дышать. Вслед за этим в интервью издающейся во Франции газете "Humanite" советник тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева Агамбергян заявлял о передаче в скором времени Нагорного Карабаха Армении. Именно во времена восхваляемого и даже пропагандируемого сегодня СССР была заложена основа оккупации азербайджанских территорий и изгнания азербайджанцев с исконных земель. Вышеуказанные книги и выступления - продукция тех времен.

С этой точки зрения, приводя в качестве причины "опасность ислама", и заявляя, что "радикальный ислам в регионе не дает им жить", армяне просят помощи у своих покровителей, которые, воспользовавшись моментом, могут вторгнуться в регион. И во время событий 20 Января советские войска вошли в Баку, чтобы защитить армян.

Следует отметить, что Армения греется за счет иранского газа.

Второй вопрос, который хотелось бы затронуть, связан с отчетом, распространенным МИД Армении по поводу Конвенции ООН по ликвидации расовой дискриминации. В МИД Армении заявили, что в этой стране нет расовой дискриминации и защищаются права этнических меньшинств.

Не секрет, что данный отчет не представляет никакой значимости. Всем известно, что Армения является моноэтнической, однорасовой страной. Можно сказать, что в Армении больше чем христианству, поклоняются григорианской секте. А большинство поклоняющихся христианству - это русские и представители зарубежных стран.

Что же касается этнических меньшинств, этническим меньшинством в этой стране являются курды-езиды. Однако и они распространяют различную информацию и проводят акции, на которых заявляют об ущемлении в Армении их национальных прав.

Третий вопрос связан с тем, что в списке "Глобальный рейтинг терроризма в 2015 году" расположенного в Лондоне Международного института экономики и мира, Армения находится на 116 месте в числе 162 стран и представляется как самая безопасная страна.

Преобладание здесь субъективизма не вызывает опасений. Разве уже забыт факт убийства депутатов группой вооруженных лиц в парламенте этой страны?

Может ли Армения быть безопасной страной, если она оккупировала территорию соседнего государства - Азербайджана, выступает с территориальными претензиями к Грузии, Ирану и Турции и является источником террора и нарушения стабильности в регионе? Естественно, нет.

Заявила ли армянская террористическая организация "Асала" о самороспуске? Эта страна продолжает оставаться потенциальным источником террора.

За последние 26 лет вся подрывная деятельность в регионе связана с армянским террором и Арменией.

Отметим, что 24 года назад, 20 ноября 1991 года, армянские вооруженные формирования сбили над селом Гаракенд Ходжавендского района Азербайджана вертолет "Ми-8", на борту которого находились официальные лица Азербайджана.

В результате этого погибли все 22 человека, находившиеся в вертолете. В их числе были государственные деятели Азербайджана, журналисты, а также члены российско-казахстанской миротворческой миссии.

Таким образом, чтобы скрыть совершенные ими многочисленные теракты, теперь армяне стали очернять Ислам. На протяжении веков армяне жили в окружении мусульман, в том числе и тюрков. Представителей неблагодарного этноса сейчас сопровождает "кошмар" об Исламе. Теперь они обеспокоены "исламизацией", как в свое время их беспокоила "тюркская опасность". Ведь предатель бывает пугливым...