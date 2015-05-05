Теперь Армения нарушает территориальную целостность Грузии - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Нарушая территориальную целостность соседних государств на Южном Кавказе, Армения в очередной раз демонстрирует неуважение к принципам международного права. В конце прошлой недели спикер парламента Армении Галуст Саакян принял Анатолия Бибилова, являющегося "председателем парламента" ставшей "независимой" с помощью России Южной Осетии, которая по международному праву считается территорией Грузии.

Официальный Тбилиси жестко отреагировал на это событие и расценил это как неуважительное отношение к территориальной целостности своей страны. Позвонив армянскому коллеге Овику Абрамяну, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил протест по поводу происходящего.

В ответ, премьер-министр Армении сказал, что Анатолий Бибилов находился в Нагорном-Карабахе с неофициальным визитом, а на обратном пути встретился в Ереване с Г.Саакяном. По его словам, на встрече вопрос о территориальной целостности Грузии не обсуждался. Глава правительства Армении заявил, что они признают территориальную целостность Грузии.

Пригласив к себе посла Еревана в Тбилиси Юрия Варданяна, заместитель министра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе попросил объяснений в связи с принятием Галустом Саакяном Анатолия Бибилова.

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что происшедшее наносит серьезный ущерб отношениям двух стран.

Встретившись с замглавы МИД Армении Сергеем Манасаряном, посол Грузии в Ереване Тенгиз Шарманашвили выразил протест своей страны: "По имеющейся у нас информации, его пригласил "председатель парламента" находящегося под оккупацией и принадлежащего Азербайджану Нагорного Карабаха".

Безусловно, это ни что иное как попытка Армении прикрыть данное событие. Вне зависимости от того, как преподнесет Армения этот визит, данное событие не может восприниматься однозначно.

Не секрет, что и в данном вопросе Армения действовала по чьей-то указке.

А.Бибилов нарушил территориальную целостность двух стран - Азербайджана и Грузии. Безусловно, в этом деле Армении помогали. Данным визитом эти силы и Ереван пытаются оказать давление на Азербайджан и Грузию и хотят дать месседж, что в любой момент готовы нарушить территориальную целостность стран.

Как всегда, в подобных играх Армения выступает в роли орудия.

В связи с происшедшим можно прийти к следующему заключению:

- Власти Армении не обладают единой позицией;

- Армения играет роль подрывника не только на Южном Кавказе, но и на Кавказе в целом;

- Армения является орудием в руках зарубежных сил, пытающихся нарушить территориальную целостность стран региона;

- Официальный Ереван является элементом давления на государства региона;

- Армения остается легким и доступным средством для нарушения стабильности в регионе;

- Происходящее является сигналом для проявления Грузией большей бдительности в отношениях с Арменией.