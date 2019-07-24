Тенденция отрицательной доходности на рынке облигаций усиливается - АНАЛИТИКА

При отрицательной доходности облигаций по всему миру, стремительном снижении доходности рискованных активов, избыточном денежном предложении, обесценивании денег "под подушкой" под воздействием инфляции куда можно инвестировать? Пока данный вопрос беспокоит только руководителей инвестиционных, пенсионных и хедж-фондов, управляющих триллионами долларов, но в ближайшем будущем это может стать проблемой каждого рядового гражданина.

Активы делятся на рисковые и безрисковые. Безрисковые активы – это краткосрочные и среднесрочные государственные облигации. За рисковые активы требуется выплата премий за риск инвесторам, а доходность этих ценных бумаг должна быть выше гособлигаций. Но ситуация на рынке облигаций совсем не обнадеживающая для инвесторов. По данным Межконтинентальной товарной биржи, годовая доходность 60% рынка долговых обязательств объемом 250 трлн долларов составляет менее 2%.

Источник: Bloomberg

Доходность по части облигаций на 13 трлн долларов отрицательная, то есть инвесторы не только не получают доход от вложенных средств, но и теряют деньги. Необходимо учитывать, что среди этих облигаций есть ценные бумаги наиболее рисковых эмитентов. Доходность некоторых спекулятивных облигаций в последнее время тоже уходит в минус, что говорит о нездоровой инвестиционной среде.

Одной из причин быстрого увеличения объема облигаций с отрицательной доходностью является слабая денежно-кредитная политика, а вторая причина связана с реалиями рынка. Центробанки увеличивают денежную базу (создают избыток денег), удерживая учетную ставку около 0%, и тем самым обесценивают деньги. Инвесторы направляют "дешевые деньги" на покупку облигаций, что приводит к росту цен, возникновению "финансового пузыря".

Доходность падает по мере роста цен. Со спекулятивной позиции, это положительное явление, то есть цены растут, а инвесторы получают доходы в короткие сроки. Однако для долгосрочных инвесторов, таких как пенсионные фонды, коммерческие банки, подобная ситуация приводит к отрицательной доходности. Они вынуждены инвестировать свои средства - пенсионный фонд обязан инвестировать большую часть денег в долгосрочные гособлигации. Косвенно, гособлигации с низкой доходностью фактически означают привлечение инвестора к налогообложению. Очевидно, что правительства не позволят лопнуть "финансовым пузырям" на рынке облигаций и будут печатать деньги в любом количестве. Сложно предположить подобное по корпоративным облигациям. Ряд серьезных корпоративных банкротств может привести к падению цен на этом рынке и потерям для инвесторов.

Источник: Bloomberg

Ситуация на рынке акций не сильно отличается, стремительно растущие цены снижают дивидендную доходность и сводят на нет премии за риск. Средняя дивидендная доходность 500 крупнейших компаний США составляет около 2%, и прогнозируется постепенное ее снижение. То есть для инвестора не остается никакой разницы между безрисковой гособлигацией и рисковыми акциями. Если мы добавим сюда экономический спад, капитализация рынка акций может сойти на нет в течение нескольких месяцев, и опять же инвесторы потеряют огромные деньги.

Процессы затрагивают и простых граждан. В развитых странах доля заработной платы в доходах компаний начинает сокращаться. Рентабельность капитала, участвующего в формировании стоимости, а оценка труда снижаются.

Источник: Bridgewater Associates ( Ray Dalio)

Гендиректор фонда Bridgewater Associates Рэй Далио (объем активов под управлением составляет 125 млрд долларов) полагает, что нынешняя ситуация напоминает 1930-е годы. В тот период процентные ставки также были близки к нулю, а центробанки увеличивали денежное предложение.

Далио отмечает, что такое развитие ситуации может привести к социальным взрывам и геополитическим конфликтам. В этом случае одним из возможных направлений, на которые будут ориентироваться инвесторы, являются товарные рынки, в особенности, драгоценные металлы. Не случайно за последний год интерес регуляторов и инвестфондов к драгоценным металлам возрос. Особенно заметна активность Китая на рынке серебра. Согласно отчету Комиссии по торговле товарными фьючерсами, в июне один из участников рынка серебра закупил драгоценный металл в объеме 9,1 млн килограммов. Предполагается, что этим покупателем является Центробанк Китая.

Стоимость золота также достигла самой высокой отметки с июля 2013 года. В то же время наблюдается сильная корреляция между облигациями с отрицательной доходностью и ценами на золото. То есть по мере увеличения объема облигаций растет и цена на золото.

Источник: Bloomberg

Сложно предсказывать будущее, но история в той или иной форме всегда повторяется.

Нариман Ягубов