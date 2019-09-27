Телефонный разговор Трампа с Зеленским ложка дёгтя России - КОММЕНТАРИЙ

Президентство Дональда Трампа больше запомнится чередой скандалов. Пройдут году, и историки, наверняка, с большим интересом будут исследовать бесконечные отставки в правительстве Трампа, прослушивание разговоров, превратившееся при нем обыденным явлением, секретные переговоры, ставшие достоянием общественности и иные нелицеприятные моменты. Без сомнения, информация о шпионаже Израиля близ Белого Дома окажется весьма любопытной для историков. 25 сентября была растиражирована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, и эта новость тут же облетела все мировые СМИ. Это был первый телефонный разговор Зеленского с президентом США после его избрания главой Украины.

Министерство юстиции США обнародовало стенограмму этого разговора. Трамп поздравил своего украинского коллегу с избранием на пост президента и попросил его тщательно изучить дело в отношении сына бывшего вице-президента США, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

После этого разговора Трампа обвинили в попытке надавить на Зеленского в угоду своих интересов. Известно, что Байден является основным противником Трампа на предстоящих президентских выборах. В телефонном разговоре Трамп даже предложил Зеленскому помощь своего личного юриста - бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и генпрокурора США Уильяма Барра в расследовании нашумевшего дела в отношении Хантера Байдена. Как известно, Джо Байден, занимавший при президенте Бараке Обаме пост вице-президента, потребовал от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко уволить прокурора Виктора Шокина, курировавшего расследование дела в отношении Хантера Байдена, пригрозив Порошенко лишением Украины финансовой помощи. Шокин известен на Западе и в самой Украине безуспешной работой по борьбе с коррупцией. Тем не менее, в телефонном разговоре с Зеленским Трамп назвал Шокина "хорошим прокурором". Адвокат Руди Джулиани обвинил Байдена в закрытии дела в отношении своего сына и увольнении прокурора Шокина. Министерство также обнародовало стенограмму этого разговора. Дональд Трамп сказал: "Ходят разговоры о сыне Байдена, о том, что Байден прекратил уголовное дело, и многие хотят узнать об этом. Было бы отлично, если сделаете всё возможное относительно генпрокурора. Байден хвастал, что прекратил расследование дела (в отношении его сына Хантера – прим.ред.), так что, если вы можете заняться этим... По мне, так это ужасно", - заявил Трамп в телефонном разговоре с Зеленским.

Минюст США заявил, что в этих телефонных разговорах нет состава преступления, закрыв дело.

В ходе своего визита в Нью-Йорк, Зеленский назвал состоявшийся телефонный разговор "хорошим" и "нормальным", заверив, что никто не оказывал на него давления. Накануне телефонного разговора в интервью украинской службе "Голоса Америки" Зеленский призвал Америку и далее поддерживать Украину по борьбе с агрессией.

Отметим, что Трамп поручил оставить в силе финансовую помощь Украине в размере 400 миллионов долларов. Комментируя на своей странице в Твиттере обнародованную стенограмму телефонного разговора с Зеленским, Трамп заявил, что это ложь, он никому не угрожал, и в отличие от Байдена и его сына, не придерживается принципа "око за око". По словам главы Белого Дома, крайне важно расследовать связи Хантера Байдена в Украине и Китае так, чтобы все было прозрачно, без утайки.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал политический скандал в США. Председатель Палаты представителей Конгресса США, член партии демократов Ненси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Было отмечено, что процедура импичмента проводилась в США трижды. Она предусматривает привлечение президента США и его сотрудников к ответственности и проведение разбирательства по обвинению в "измене государству, коррупции и совершении иных правонарушений" с последующим отстранением от занимаемой должности.

Так кто же этот Хантер Байден? Что известно о нем?

Хантер Байден родился в 1970 году. Это младший сын бывшего вице-президента США Джона Байдена. Хантер окончил Йельский университет, имеет ученую степень доктора юридических наук. Работал старшим вице-президентом в MBNA America Bank. Тогдашний президент Билл Клинтон назначил его куратором электронной торговли в Министерстве торговли США. В 2002 году он ушел с государственной службы и занялся лоббированием. Даже с этой целью открыл компанию. С 2014 по 2019 год Хантер Байден входил в правление украинской нефтегазовой компании Burisma Holding. Как известно, Украина при президентстве Петра Порошенко назначала на политические и экономические посты иностранцев, чтобы укрепить связи с Западом и бороться с коррупцией.

Компанию в 2002 году создал бизнесмен Николай Злочевский, которого называют близким другом и соратником Виктора Януковича. Она занимается геологоразведкой, добычей и продажей природного газа в Украине и сейчас владеет лицензиями на разработку украинских недр в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Черниговской областях. Весь добытый газ - сейчас это около миллиарда кубометров в год - частная газовая компания Николая Злочевского продает на внутреннем рынке. В 2003 году Злочевский занял пост председателя только что созданного Государственного комитета природных ресурсов Украины. В 2010 году бизнесмен был назначен министром экологии в администрации Януковича.

В 2014 году Генпрокуратура завела несколько уголовных дел в отношении Злочевского и его компании по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. После этого Злочевский покинул Украину.

По утверждению газеты The New Yorker, Хантер Байден ежемесячно получал гонорар в размере 50 тысяч долларов - или 600 тысяч долларов в год. Всего за пять лет на принадлежащий ему счет в одном из банков США Burisma перечислила 3,1 миллиона долларов. Тогдашний генпрокурор Украины Виктор Шокин выяснил в ходе расследования, что Burisma перечисляла некоей компании Rosemont Seneca Partners более 160 тысяч долларов ежемесячно, и это - компания Хантера Байдена и его партнеров. Однако расследование так и не было доведено до конца, а в 2016 году Шокина уволили. Основной причиной припоминания этого дела Трампом связано с предстоящими в ноябре 2020 года президентскими выборами в США, где основными конкурентами будут нынешний президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Трамп пытается использовать "дело" Хантера Байдена как козырь в президентской гонке. Американские политики ищут компромат друг на друга, муссируя дела минувших лет в надежде удержать власть. Интересно, было бы все это актуально, не стань Байден кандидатом в президенты?

Известно, что экс-президент Украины Виктор Янукович придерживался пророссийского курса. Именно при нем Хантер Байден развернул обширную деятельность в Украине. Не исключено, что сын бывшего вице-президента США сотрудничал с Россией. Возмутившиеся демократы обнародовали связи Дональда Трампа с Россией, а после тиражирования СМИ стенограммы телефонного разговора с Зеленским, президента США упрекают в оказании давления на Украину. Если удастся доказать связь Хантера Байдена с Россией, то это станет сокрушительным ударом по интересам демократов и, безусловно, негативно отразится на их позиции в предвыборной гонке. Иными словами, Трамп получит возможность поквитаться. Таким образом, обнародование стенограммы можно считать первой победой Трампа над Байденом.