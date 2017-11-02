Тегеранский саммит: Окажут ли Россия и Иран давление на оккупанта? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Спустя год и три месяца в Тегеране состоялся трехсторонний Саммит президентов Азербайджана, Ирана и России.

Первая аналогичная встреча прошла в Баку 8 августа 2016 года.

Президенты Ильхам Алиев, Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили на Саммите инфраструктурные проекты и вопросы сотрудничества в энергетической сфере. В заключение встречи лидеры подписали Совместную декларацию Саммита. В документе отразились основные направления дальнейшего сотрудничества.

Переговоры в данном формате проходят уже во второй раз. Впервые по инициативе президента Ильхама Алиева лидеры трех стран встретились в Баку в августе 2016 года.

Помимо трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Ирана, прошла также встреча президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина в двустороннем формате.

На встрече обсудили проект западной ветви транспортного коридора "Север-Юг".

Отметим, что международный транспортный коридор "Север-Юг" свяжет транспортную инфраструктуру Индии, Омана, Ирана, стран Каспийского бассейна, России, Прибалтийских стран, стран Северной и Западной Европы и магистральные транспортные коммуникации в противоположном направлении (как существующие, так и предстоящие). Основные перевозки по коридору, начиная с Северной и Западной Европы, будут осуществлять по российской железной дороге в направлении Бусловская - Санкт-Петербург - Москва - Рязань - Кочетовка - Ртищево - Саратов - Волгоград - Астрахань. А оттуда предусматривается реализация по трем основным маршрутам в направлении Ирана:

1. Транскаспийский маршрут — с использованием российских морских портов Астрахань, Оля, Махачкала и портов Ирана - Бендер-Энзели, Ноушехр и Бендер-Амирабад;

2. Восточная ветвь коридора - прямое железнодорожное сообщение через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан с выходом на железнодорожную сеть Ирана;

3. Западная ветвь коридора - прямое железнодорожное сообщение через пограничные переходы Самур (Россия) - Ялама (Азербайджан), с дальнейшим выходом на железнодорожную сеть Ирана через пограничный переход Астара (Азербайджан) - Астара (Иран).

На первом этапе объем ожидаемых грузоперевозок через проходящую по территории Азербайджана часть международного транспортного коридора "Север-Юг" составит 3 млн тонн, на втором – 5-8 млн тонн, на третьем – 15 млн тонн. С этой точки зрения, вопрос находится в рамках интересов трех государств.

На прошедшем в Тегеране трехстороннем Саммите президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "В этом году Азербайджан построил свою железную дорогу до границы с Ираном. Одновременно мы построили и сдали в эксплуатацию железнодорожный мост протяженностью 82 м над рекой Астара. Кроме того, азербайджанская сторона взяла в долгосрочную аренду на территории Ирана дорогу протяженностью 1,4 км и для строительства терминалов - участок площадью 35 гектаров.

В этом году между тремя странами были согласованы тарифы на перевозку по железным дорогам. Таким образом, железная дорога от азербайджано-российской границы до границы Азербайджана с Ираном приведена в полную готовность к эксплуатации. Эта дорога является важной частью транспортного коридора Север-Юг. Одновременно Азербайджан готов принять участие в финансировании строительства железной дороги Астара-Решт на территории Ирана. Недавно успешно завершились переговоры с иранской стороной о кредитном соглашении в объеме 500 млн долларов по строительству железной дороги Астара-Решт и оснащению ее оборудованием. В следующем году будет сдана в эксплуатацию современная магистральная автомобильная дорога Баку-граница с Ираном. Строительство последнего участка магистральной автомобильной дороги Баку-граница с Россией также будет завершено на высочайшем уровне в следующем году. Таким образом, процесс создания азербайджанского участка транспортного коридора Север-Юг вступил в заключительную стадию. Транспортный коридор Север-Юг представляет большое значение для многих стран".

Кроме того, данный формат также может считаться важным с точки зрения подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Президент США Дональд Трамп часто заявляет о выходе из договора Всеобъемлющего соглашения, подписанного в июле 2015 года с Ираном странами "шестерки". На двусторонней встрече президентов России и Ирана была обсуждена и ядерная программа Исламской Республики.

На трехсторонней встрече глав государств также обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что утверждение сегодня в мире норм международного права является одним из важнейших вопросов повестки дня: "К сожалению, во многих случаях эти нормы не работают и грубо нарушаются. Наглядным примером тому является армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт. Вот уже более 20 лет Армения удерживает под оккупацией Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, являющиеся исконными землями, неотъемлемой частью Азербайджана. На оккупированных землях население Азербайджана подверглось политике этнической чистки, 1 млн наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев".

Торгово-экономические отношения между тремя государствами свидетельствуют о высоком уровне взаимных связей. Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде отметил, что за 8 месяцев этого года товарооборот между Ираном и Азербайджаном достиг 400 млн долларов. Он обратился к иранским бизнесменам, отметив, что посредством Азербайджана бизнесмены могут выйти на рынки третьих стран: "В Азербайджане существуют хорошие возможности для транзита".

Между Россией и Азербайджаном подписано более 170 документов, более 50 из которых имеют отношение к экономической сфере. До сих пор Азербайджаном в экономику России вложен 1 млрд долларов инвестиций, Россией в экономику Азербайджана – 3 млрд долларов. В Азербайджане осуществляют деятельность до 700 предприятий с российским капиталом. В 2016 году товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 10,5%, составив 2 млрд долларов.

В 2016 году товарооборот между Россией и Ираном составил 2 184 322 496 долларов. Это на 70,54% (903 479 332 доллара) больше по сравнению с 2015 годом. Причиной роста, несомненно, является смягчение санкций в отношении Ирана.

Проведение трехсторонней встречи с участием президента Ильхама Алиева после открытия линии "Железного Шелкового пути" Баку-Тбилиси-Карс показывает важность Азербайджана для региона. Это также может считаться доказательством того, что официальный Баку следует принципу мирного сосуществования. Участием в проекте транспортного коридора "Север-Юг" Азербайджан также доказал, что является важным государством-пртнером на международной арене.

Армения вновь осталась вне игры, не приняв участие в ряде реализуемых в регионе проектов. В Армении все еще пишут о недостижимости мечты о проведении трехсторонней встречи Иран-Армения-Россия. Или же из-за невозможности найти средства на строительство армяно-иранской железной дороги ищут иностранного инвестора. Этот проект был утвержден правительством Армении 7 августа 2014 года, но можно сказать, что ни один камень не был воздвигнут. Согласно предварительным подсчетам, стоимость проекта составляет 3,5 млрд долларов.

Нерационально вкладывать инвестиции в реализацию таких проектов в Армении. Потому что кроме двух государств этой линией невозможно пользование третьей стороной. Ирану же строительство этой дороги выгодно в основном с политической точки зрения. Поэтому эта дорога остается как проект.

Трехсторонняя встреча президентов Ирана, Армении и России с большой долей вероятности останется для армянского общества пока что мечтой. Потому что интересы Армении во всех сферах де-факто представляет Россия. Иран же осведомлен о сути этого государства. Им страны региона пользуются как картой в политических играх.

Планы железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, транспортного коридора "Север-Юг" доказывают, что Азербайджан и сейчас успешно продолжает роль связующего звена, которую играл исторически. Первостепенным фактором, препятствующим расширению возможностей Азербайджана, является оккупация нагорно-карабахских земель. В их освобождении большую роль могут сыграть соседние Россия и Иран.

К сожалению, ни региональные государства, ни страны, которые используют помощь официального Баку для обеспечения своих интересов в регионе, не предприняли ни одного шага для освобождения азербайджанских земель от оккупации.

После встречи также не кажется правдоподобным, что Тегеран и Москва окажут на оккупанта давление в этом направлении. Поэтому можно предположить, что эта встреча в основном повлияет на ускорение исполнения проектов, связанных с транспортным коридором "Север-Юг". Саммит президентов может считаться и политическим посланием для заинтересованных в регионе государств. В любом случае такие встречи влияют на решение проблем между сторонами переговорным путем. И мы будем надеяться на это.