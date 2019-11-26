Тайная борьба Америки против Турции - ИГИЛ воскресает - КОММЕНТАРИЙ

Операция "Источник мира", проведенная совместно вооруженными силами Турции и Сирийской национальной армией, похоже, взволновала не только террористов, но и их покровителей. Все чаще звучат мысли о вероятной активизации ИГИЛ в Сирии.

Антитеррористическая операция "Источник мира" началась 9 октября текущего года и завершилась 17 октября после того, как была достигнута договоренность с Америкой. Целью операции было изгнание террористов ИГИЛ и РКК из приграничных с Турцией районов Сирии, создание буферной зоны глубиной 32 км от Манбиджа на восточном берегу Евфрата, до города Дарика на берегу реки Даджла, а также размещение в этом регионе сирийских беженцев, нашедших временное пристанище в Турции.

В США заявили, что вывели военных из Алеппо, Ракки и частично Хасеке, террористы сирийского крыла РКК утверждают о выводе своих сил из этих территорий.

Согласно договоренности, достигнутой между Анкарой и Вашингтоном, террористы должны были покинуть регион в течение 120 часов, однако после сочинской встречи между президентами России и Турции отведенное время было продлено еще на 150 часов. Встреча состоялась 22 октября, а уже 23 октября Турция приостановила операцию, но тут же оговорилась, что в случае нарушения договоренности и сохранении присутствия террористов в регионе операция будет возобновлена.

Сирийская организация по правам человека заявила о 283 погибших со стороны Демократических сил Сирии, созданных РКК, и 10 погибших бойцах турецкой армии. Турция обезвредила 1168 террористов, 417 террористов были ранены, 18 – сдались. Турецкой армии удалось перехватить военную технику и боеприпасы противника, причем все они – американского производства. Уместно будет отметить, что террористы ИГИЛ тоже используют американское оружие, то есть налицо факт вооружения террористов этой страной.

17 октября состоялась встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майклом Пенсом. Переговоры продлились чуть более полутора часов. Итогом встречи стала договоренность о приостановлении военных действий и заключение соглашения, состоящего из 13 пунктов. В договоренности подчеркивалось, что Турция и США остаются приверженными духу союзнических отношений в рамках НАТО. Официальный Вашингтон отнесся с пониманием к опасениям Турции в связи с вопросом безопасности у ее южных пределов. Стороны договорились координировать свои действия на северо-востоке Сирии, исходя из общих интересов и действовать по НАТОвскому принципу "один за всех и все за одного". Сверив часы по ситуации в Сирии, Турция и США подтвердили свои обязательства по правам человека и сохранению жизни.

Стороны выразили приверженность принципам политического единства и территориальной целостности Сирии, а также подтвердили намерение неукоснительно следовать резолюции Совбеза ООН №2254. Америка взяла на себя обязательство разоружить сирийское крыло РКК. Иными словами, Турция и США согласились сплотить усилия для воцарения мира в регионе. Террористам YPG было дано время покинуть регион, а Турция согласилась взамен приостановить военную операцию в Сирии. Помимо этого, Турция и США достигли договоренности о совместной борьбе с террористами ИГИЛ на северо-востоке Сирии.

Однако террористы РКК все еще не покинули регион. Более того, Америка предупредила о возможном возобновлении присутствия ИГИЛ в регионе. В отчете Пентагона отмечается вероятность усиления ИГИЛ, выражаются опасения о возможном возобновлении деятельности этой группировки в Сирии, чему, по мнению Пентагона, во многом способствовал вывод американских войск из северо-восточной части Сирии и начало антитеррористической операции "Источник мира". Мол, террористы ИГИЛ улучили возможность для консолидации.

Реакция Турции последовала незамедлительно. Министр обороны Хулуси Акар напомнил о договоренностях с США и Россией о создании зоны безопасности, протяженностью 145 км и глубиной 30 км. Он отметил, что террористы нанесли по близлежащий к сирийско-турецкой границе территории 1225 ракетно-бомбовых ударов, в результате чего погибли 22 гражданина Турции, в том числе дети, 187 граждан Турции получили ранения. Министр обороны подчеркнул, что вооруженные силы Турции оказались одни лицом к лицу с террористами ИГИЛ. По словам Х.Акара, на севере Сирии было обезврежено более 3 тысяч террористов ИГИЛ.

Тем самым Турция ответила на заявление Пентагона, открытым текстом заявив, что союзник по НАТО – Америка никак не поддержала ее в борьбе с терроризмом. Между тем, становится очевидной подоплека заявления Пентагона. Америка пытается выставить Турцию бессильной против террористов ИГИЛ и, руководствуясь принципом супер-героя и спасителя человечества, вернуться в регион. Вот и все дела. Америка перебросила из Ирака в Сирию 500 военнослужащих и 13 единиц боевой техники, якобы, для защиты американских нефтяных месторождений в Сирии. Военные размещены на американской военной базе в богатом нефтью Дейр-аз-Зоре. Между тем, на севере Хасеке есть 1322 нефтяные скважины. А контролирует богатые нефтью участки Демократические силы Сирии, сколоченные террористической РКК/YPG-PYD. Таким образом, Америка вновь укрепляется в Сирии в пику России и Ирану, с тем, чтобы не допустить распространения в регионе лояльных этим странам группировок.

В 2014 году ИГИЛ захватил нефтяные скважины в Дейр-аз-Зоре, а в 2017-2018 годах эта территория была зачищена от террористов. Предполагается, что за это время террористы ИГИЛ заработали на нефти без малого 750 миллионов долларов. По официальным данным, до конфликта объем ежедневной добычи нефти Сирии составлял 350 тысяч баррелей, половина этого объема экспортировалась. Львиная доля нефтедобычи как раз приходилась на месторождения на востоке страны. После начала гражданской войны нефтяные компании Total, Shell и Conoco покинули Сирию.

На протяжении 8 лет террористы сирийского крыла РКК наживаются на нефтеносных запасах страны. Как ни надеялся Башар Асад взять под контроль нефтяные месторождения в Сирии после вывода ИГИЛ из региона, но ему это так и не удалось. Маловероятно, что Москва и Дамаск превзойдут в этом вопросе Америку.

Дональд Трамп дал понять, что не намерен отказываться от этих месторождений, о чем явственно свидетельствует переброска американских военных для их защиты. По словам президента США, он еще не решил, как быть с нефтью из сирийских месторождений. В устах финансиста Трампа это утверждение звучит по меньшей мере смешно... Ответ очевиден - Америка своей выгоды упускать не намерена. Так куда же сбывают добытую нефть ИГИЛ, а позже террористы РКК/YPG-PYD?

Россия обвиняет в этом вопросе США. Министерство обороны России назвало военизированный контроль Америки над нефтяными месторождениями на востоке Сирии не иначе, как разграблением недр другого государства, напомнив, что американские компании зарабатывают в регионе более $ 30 млн ежемесячно. Министерство обороны России назвало эти деяния контрабандой. Тем самым Россия недвусмысленно намекнула, что Америка руководствуется в Сирии вовсе не принципами обеспечения безопасности... Выходит, всему виной алмазные прииски в Африке и нефтяные залежи на Ближнем Востоке.

Между тем, Дональд Трамп готовится к очередным президентским выборам. Желая выказать себя миролюбивым политиком, Трамп выступил против военных действий, начатых его предшественником Бараком Обамой. Причем, говорил он об этом неоднократно. Предположительно, не станет исключением и предстоящая предвыборная кампания. Очевидно именно этим продиктован инициированный им вывод американских войск из Сирии, Ирака и Афганистана. Но возвращение в Сирию и нежелание покидать Ирак говорят об иной подоплеке дела.

Между тем планам американцев явно мешает Турция. Америка оказалась на распутье - с одной стороны, принцип территориальной целостности союзника по НАТО, а с другой – явное нежелание отказываться от сулящих выгоду буровых скважин. Оттого и возникла идея воскресить ИГИЛ. Заявление Пентагона дает основание предполагать, что в скором времени ИГИЛ совершит нападение на турецкие войска в Сирии и США вновь предстанут в роли третейского судьи. И все это будет продолжаться до тех пор, пока нефтяные залежи Сирии не оскудеют. Вот такая вот демократия.

А страдают ни в чем не повинные люди, в том числе дети. В результате продолжающейся с 2011 года войны в Сирии погибли 29 тысяч 17 детей. Воздушные атаки сил Башара Асада и поддерживаемой Ираном группировки положили конец жизням 22 тысяч 753 детей, а в результате атак российских войск погибли 1928 детей. РКК/YPG-PYD стали виновниками смертей 214 детей, а ИГИЛ - 956. Проопозиционными режиму Асада силами было убито 1048, силами международной коалиции 924 ребенка, в результате применения неизвестного оружия были убиты 1194 ребенка, 185 - пропали без вести, 305 детей погибли от голода. В тюрьмах режима Башара Асада содержатся 3 тысячи 618 детей, а РКК/YPG-PYD удерживают в плену 722 ребенка. ИГИЛ взяли в плен 326 детей.

Подытоживая сказанное, можно сказать, что все действующие лица преследуют в сирийском вопросе свои интересы.

Турция отстаивает свою территориальную целостность и безопасность границ, при этом официально заявляя, что не допускает даже мысли прибрать к рукам нефтяные запасы Сирии или в какой-то степени ущемить ее территориальную целостность. Такова позиция Анкары. А вот Америка, похоже, преследует совершенно иные цели. Американцы готовы продать душу дьяволу, только бы сохранить контроль над сирийскими нефтяными залежами. Оттого и пытается Вашингтон отвратить Турцию от намеченной цели, причем делает это тайно, исподтишка, но поняв, что не в состоянии помешать планам Анкары, решил воскресить ИГИЛ и оказать поддержку сирийскому крылу РКК, присутствуя незримо при этих действах.