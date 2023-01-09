Свобода слова или очередное "подавление" восстания во Франции: "желтые жилеты" вернулись

Нашумевшее движение «Желтых жилетов», возникшее во Франции осенью 2018 года, вернулись на улицы Парижа спустя два года заточения правительством под предлогом «роста количества заболеваний коронавирусом». Каких же предлогов ожидать от правительства Франции

Движение "желтых жилетов", возникшее во Франции осенью 2018 года, вернулось на улицы Парижа спустя два года "заточения" под предлогом "роста количества заболеваний коронавирусом". Что ждать от правительства Франции на этот раз, чтобы остановить недовольный народ?

Как передает Report, на днях, "желтые жилеты" вышли на демонстрацию в Париже против роста инфляции и подорожания жизни. По словам одной из участниц демонстрации, во Франции складывается очень тяжелая ситуация для небогатых жителей страны. У них нет возможности проходить лечение, оплачивать счета за электроэнергию и приобретать качественные продукты питания.

Подобные экономические проблемы стали толчком для возникновения движения в 2018-ом году. Ставшее одним из самых масштабных выступлений за последние несколько лет движение "жилетов" было реакцией на повышение тарифов на автомобильное топливо и ограничение скорости движения на провинциальных дорогах. Постепенно лозунги протестующих превратились в антиправительственные — помимо экономических требований и снижения цен на топливо активисты потребовали отставки президента Эмманюэля Макрона.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон для подавления протестов прибегнул к старому доброму методу - насилию. Как передает RFI, кадры полицейского насилия разлетелись по всему миру — правоохранительные органы применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Один из неформальных лидеров движения Жером Родригес лишился глаза.

"Демократичность" отношения Парижской администрации к протестам была ярко выражена экс-главой МВД Франции Кристофа Кастанера. Он сравнил демонстрантов с "монстрами". Забавно, что страна, которая громче всех кричит о правах человека, "свободе, равенстве и братстве", награждает собственный народ, выступающий за элементарные права, столь звучным эпитетом.

Протестующим удалось добиться серьезных уступок от правительства. Но интересным феноменом является то, что протесты прекратились в 2020-ом году, когда весь мир начал борьбу с пандемией. Конечно, локдауны сыграли в этом свою роль. Но поговаривали, что правительство Франции вводило особо строгие ограничения не только из-за пандемии, но и для ограничения активности протестующих.

Отчет ОБСЕ от 2022-го года "Влияние пандемии COVID-19 на свободу мирных собраний" также наглядно демонстрирует как правительство Франции предпринимало различные шаги в этом направлении: "16 марта 2020 года правительство Франции в связи с пандемией ввело ряд ограничений, в том числе в отношении права на собрания". Благодаря Государственному совету эти жесткие меры отменялись из-за их несоразмерности. Но правительство вновь находило способы "закрутить" гайки.

Использовала ли действительно Франция пандемию, как инструмент, чтобы остановить волну разъяренных демонстрантов или нет - неизвестно. Однако, с учетом того, что президент Франции был переизбран в 2022-ом году, остается гадать, стоит ли ожидать новых "волн коронавируса" в стране или же на этот раз будут приняты другие меры, не позволяющие народу использовать свое право на свободу слова.