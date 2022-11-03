"Свобода, равенство и братство" Франции, построенные на крови ее колоний

Национальный девиз Франции "Свобода, равенство и братство" создает очень ложные ассоциации и представления по поводу этой республики. Эти слова берут свое начало со времен Великой французской революции, однако колониальная политика данной страны полностью

Национальный девиз Франции "Свобода, равенство и братство" создает очень ложные ассоциации и представления по поводу этой республики. Эти слова берут свое начало со времен Великой французской революции, однако колониальная политика данной страны полностью построена на обратном: рабстве, кровожадности и жестокости.

Как передает Report, время не смогло залечить раны африканцев, столкнувшихся с преступлениями колониальной Франции.

Согласно агентству Anadolu, по состоянию на 2020-ый год, 29 стран, которые находились под французской оккупацией на континенте, все еще добиваются возмещения ущерба за преступления и ожидают возвращения богатств, награбленных на их землях, в то время как сами французы тщательно пытаются скрыть эту черную главу своей истории.

Одним из самых ярких примеров тому стали действия французских колониальных властей 8 мая 1945 года, когда стремление алжирского народа к получению независимости от Франции переросло в массовые восстания в городах Сетиф и Гуэльма. Французская полиция открыла огонь по демонстрантам. Последующие жесткие действия по подавлению акций неповиновения привели к десяткам тысяч жертв.

Официальный Алжир не перестает требовать, чтобы Франция признала, извинилась и компенсировала свои преступления.

Помимо этого, "цивилизованная" и "либеральная" Франция хранит черепа алжирских бойцов сопротивления, сражавшихся против колониализма в экспозиции Musee de l'Homme - музее антропологии в Париже. 3 марта 2020 года президент Франции Макрон согласился вернуть в Алжир 24 черепа. Среди 24 черепов, экспонируемых в музее более 150 лет, черепа шейха Бузиана, который возглавлял сопротивление во время осады Заатча, и Мохаммеда Ламзада бен Абдельмалека, известного как Чериф Бубегла.

Алжир для Франции стал также полигоном для испытаний - в 1960 году в пустыне на юге этой страны была взорвана первая французская атомная бомба. По данным французской газеты Le Monde, "последовало не менее 16 атмосферных и подземных взрывов" без "каких-либо обязательств по мониторингу здоровья местного населения и загрязнения окружающей среды". Всего, по данным Franceinfo, в период 1960-66 годов было проведено 57 ядерных экспериментов и испытаний. Даже после обретения Алжиром независимости от Парижа в 1962 году Франция продолжала проводить ядерные испытания в этой стране.

По словам бывшего главы МИД Алжира Сабри Букадума, мощность ядерной бомбы, испытанной на полигоне, составляла 70 килотонн, что в 3-4 раза превышает мощность сброшенной на Хиросиму бомбы. "Ужасающие последствия взрыва все еще дают о себе знать", - отметил он.

Во время предвыборной кампании в 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в Алжир, где дал интервью местному телеканалу Echourouk News, в ходе которого признал, что французский колониализм Алжира действительно является преступлением против человечности.

Франция также причастна к одному из самых страшных геноцидов в мировой истории, унесших жизни 800 тысяч этнических тутси в Руанде. Согласно ООН, "уничтожение тутси планировалось на протяжении нескольких месяцев: создавались местные вооруженные отряды, велась массовая пропаганда, закупались ножи-мачете, которые раздавали населению. Пощады не было никому – ни детям, ни старикам, ни беременным женщинам. Людей, искавших спасения в школах и церквях, забрасывали гранатами и сжигали заживо. Но правительства стран-членов ООН больше волновала судьба собственных военнослужащих". Накануне геноцида Франция оказывала помощь правительству Жювеналя Хабиаримана, занимаясь среди прочего подготовкой структур, которые затем участвовали в массовых убийствах тутси, а также поставляла им оружие.

Алжир, Сенегал, Мадагаскар, Камерун, Руанда, Чад и Марокко - в истории всех этих стран Франция оставила свой кровавый след. Если к этому добавить сегодняшнюю исламофобию Франции, то возникает вопрос, так ли подходит французам их национальный девиз.