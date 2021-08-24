СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР – растет как спрос на стройматериалы, так и цены на них

Скопившийся за период жесткого карантина спрос на новые постройки и ремонт старых буквально захлестнул рынок

Сегодня практически во всем мире наблюдается повышенный спрос на строительные материалы и такой же стремительный рост цен на них. Это ожидаемая реакция рынка - после жестких локдаунов прошлого года постепенно начали оживать многие отрасли экономики, а стройсектор, как известно, выступает одним из главных индикаторов экономического роста.

Тенденция не обошла стороной и Азербайджан, более того у нас на рынок помимо глобальных процессов влияет и не менее мощный фактор развернувшейся большой стройки на освобожденных землях Карабаха и Восточного Зангезура.

Позитивный сигнал

Итак, всего за 7 месяцев этого года рост производства стройматериалов в Азербайджане почти на 47% превысил показатели прошлого года. При этом больше всего (в 2 раза) выросло производство сборных конструкций из бетона, на 72% - строительных блоков и кирпичей из цемента, обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них. По всем остальным позициям также соотношение роста обозначено двузначной цифрой.

Возрождение строительного сектора – достаточно позитивный сигнал для всей экономики: если есть потребность в стройматериалах, значит, осуществляются крупные проекты, вкладываются инвестиции, открываются рабочие места и далее по цепочке.

Как было отмечено, такова и глобальная тенденция – скопившийся за период жесткого карантина спрос на строительство и ремонт буквально захлестнул рынок. С одной стороны процесс вакцинации позволяет надеяться на относительную стабильность экономики в ближайшем будущем. Появляется уверенность в финансовой устойчивости, и предприниматели, да и просто обыватели более охотно идут на осуществление планов по строительству-ремонту жилья, офиса и т.д. С другой, возможность привлечь к проектам большого числа работников (чего не было при карантине) способствует разворачиванию бурной деятельности и со стороны строительных компаний.

«Большая стройка»

В Азербайджане же ко всем этим естественным рыночным процессам плюсуются еще и масштабные строительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре. Меньше года прошло с момента их освобождения из-под вражеской оккупации, а некоторые проекты уже вовсю реализуются, в ряд - даже завершается. Строительство трех международных аэропортов в Физули, Зангилане и Лачыне, жилых домов и «умных» городов и сел, промышленного парка в Агдаме, новой мечети в Шуше, межрайонных, межпоселковых дорог, тоннелей – это всего лишь маленький перечень находящихся в процессе реализации проектов. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что восстановление освобожденных земель будет осуществляться в ускоренном режиме, по мере очищения территорий от мин.

Поэтому можно смело предположить, что статистика по капиталовложениям в стройсектор в последующий период будет расти, а с ним и объемы строительства. Пока же, то есть, по итогам января-июля этого года, в строительство вложено всего почти на 2% больше инвестиций и они составляют 68% всех средств, направленных в основной капитал…

Однако влияние на стройсектор проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре не ограничится вышеназванными проектами. Напомним, что по оценкам специалистов, здесь находятся 155 месторождений различных типов полезных ископаемых, в том числе облицовочного камня, цементного сырья, пемзы и вулканического пепла, глины, гипса, перлита и обсидиана, цветных и декоративных камней, мрамора и т.д. Несложно предположить, какой мультипликационный эффект окажет освоение этих ресурсов на развитие отечественного сектора строительных материалов с учетом их дальнейшей переработки и экспорта.

Цены растут

Эксперты надеются, что ввод в эксплуатацию этих месторождений сыграет позитивную роль и в ценовом регулировании рынка, позволит снизить на него влияние внешних факторов.

Пока же азербайджанский рынок, к сожалению, подвержен глобальной тенденции существенного удорожания многих стройматериалов, среди которых, камень, железо и изоляционные материалы, бетон, пластик, древесина, лакокрасочные материалы и прочие. Это, в свою очередь, напрямую отражается как в стоимости строительства, так и в конечной стоимости объекта. Более того, отмечают эксперты, существует цепочка поставок до конечного клиента, и на каждом этапе происходит удорожание.

В целом цены выросли на чуть больше 20%, но по отдельным сегментам оптовики отмечают и более существенный скачок. Они также связывают рост цен с удорожанием импортных товаров, в связи с ростом госпошлин на них в большинстве стран, а также ростом транспортных расходов и снижением производства внутри страны в связи с пандемией. На сегодня, как указывают эксперты, соотношение ввозимых и местных материалов на рынке 50 на 50, и больше подорожали именно импортные. В частности, древесина и пиломатериалы в этом году стоят более чем на 50% дороже, чем в прошлом.

Как следствие, несмотря на растущий спрос, высокие цены заставляют многих отложить до лучших времен планы по строительству/ремонту жилья, поэтому продавцы жалуются на заметное снижение покупателей даже в традиционный сезон ремонтов.

При этом растут цены и на недвижимость - по некоторым оценкам на 5-7% в годовом исчислении, что также не очень благоприятная ситуация для рынка, который только приходит в себя после пандемической спячки.

Что касается прогнозов, то, по мнению экспертов, в краткосрочной перспективе ждать существенных изменений не стоит, все зависит от экономической ситуации в целом, от того, насколько быстро будет протекать постпандемическое восстановление объемов производства.

В любом случае, оживление стройсектора уже достаточно позитивный сигнал как для мировой экономики, так и экономики Азербайджана, что, несомненно, отразится на статистике ВВП по итогам года.

Эксперт Гулу Нуриев