Статья Пашиняна - отрезвит ли армян новая реальность?

Пашинян призывает армянское общество смириться с новыми реалиями, созданными Азербайджаном и его президентом

Тяжелая общественно-политическая и социально-культурная ситуация в Армении породила сумятицу и недоумение. Всплыли лживые обещания и посулы, которыми долгие годы кормили армян. Да, именно армян, ведь Армения - моноэтническое государство. 44-дневная война обнажила многие проблемы, пролила свет на вопросы, остававшиеся все эти годы под семью печатями. Выяснилось, что власти Армении много лет водили за нос мировое сообщество, имитируя переговорный процесс, а сами тем временем активно заселяли оккупированные земли.

После освобождения победоносной Азербайджанской армией захваченных земель были преданы огласке списки с именами сотен армян, незаконно заселенных в здешние края. Сепаратистский режим в Карабахе, армянская хунта и их вдохновители на протяжении 30 лет раздавали чужие земли, распоряжались ими, как своими. Сменяющие друг друга террористические режимы мнили себя хозяевами азербайджанских земель. Все эти годы Азербайджан уповал на справедливость и международное право, доверившись посредникам переговорного процесса и надеясь на мирное урегулирование конфликта. Однако вконец зарвавшиеся армянские власти своими провокационными действиями переполнили чашу терпения азербайджанского народа.

До 44-дневной войны, расставившей все точки над "i", армяне считали, что Карабах принадлежит им, очевидно, полагая, что Азербайджан смирится с оккупацией и надеясь жить на чужих землях вечно. Одержав сокрушительную победу, истинные хозяева Карабаха вернулись в родные края. Армяне до сих пор не могут оправиться от поражения, сокрушаясь потерями и гибелью тысяч юнцов, брошенных армянскими властями в горнило войны, приковывавшихся цепями в угоду честолюбивым амбициям армянского истеблишмента. Армяне обескуражены, ведь много лет им прививали мысль о непобедимости армянской армии. Мифы развеялись, туман рассеялся, обнажив реальность. А реальность такова, что армяне покидают оккупированные земли.

Отчего же сокрушаются они, почему винят во всем Никола Пашиняна и свое командование? Почему не согласились мирно урегулировать конфликт и довели ситуацию до подобной развязки? Многие вопросы нынче одолевают армян, но, судя по всему, выводы они для себя так и не сделали, вновь пустившись по ложному пути. И опять пущена в ход карабахская карта. На волне поражения в войне в Армении развернулась ожесточенная борьба за власть.

Противники Пашиняна – Вазген Манукян, приспешники Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, оставив в стороне суть дела, добиваются отставки армянского премьера, считая его виновником неудач. Они требуют не только сложения полномочий Пашиняна, но и выдворения его из страны. А ведь именно Манукяны, Кочаряны, Саргсяны и их благодетели обрекли Армению на жалкое существование. Ими были оккупированы азербайджанские земли, совершен чудовищный по своей жестокости Ходжалинский геноцид, пытки, мучения и притеснения, разрушившие судьбы многих тысяч азербайджанцев, повинных лишь в том, что хотели жить на своей вековечной земле. Эти силы помешали мирному урегулированию конфликта в 1997 году. Добившись отставки тогдашнего президента Левона Тер-Петросяна, они создали предпосылки нынешней ситуации в стране.

Об ошибках минувших лет повествует статья Никола Пашиняна "Истоки 44-дневной войны".

Изложив в своей статье причины начала Второй Карабахской войны, разгрома на дипломатической и военной арене, приведшего Армению к нынешнему плачевному состоянию, армянский премьер возложил вину на некогда правивший дуэт Кочаряна-Саргсяна. Статья Пашиняна, изложенные им мысли лишний раз доказывают, что имитация армянами переговорного процесса была попыткой выгадать время, в течение которого Армения ни на шаг не продвинулась к желаемому, а Азербайджан, напротив, добился больших успехов на дипломатическом фронте, в переговорном процессе, информационной войне, усилившись в экономическом и военном аспектах.

В статье констатируется, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева проводит правильную, целенаправленную дипломатию, фактически, загнавшую Армению и ее сторонников в тупик. Пашинян признал, что президент Азербайджана в ходе переговорного процесса демонстрировал решительную, принципиальную позицию, подкрепляя ее вескими аргументами. Премьер-министр Армении отметил, что формировавшаяся на протяжении многих лет в сознании армян мысль о неких важных успехах армянской дипломатии в переговорах по урегулированию конфликта была не более, чем мифом, иллюзией. В статье отмечается, что Азербайджан четко отслеживает региональные процессы и максимально использует геополитические обстоятельства в своих интересах.

Пашинян припомнил Саргсяну его готовность в 2011 году вернуть Азербайджану семь районов в соответствии с Казанской формулой, однако этот вариант не удался ввиду категоричного отказа Азербайджана предоставлять статус Нагорному Карабаху. Отвечая на нападки в свой адрес, армянский премьер заявил, что ему остались в наследие большие неудачи. Пашинян открыто признал, что с 1994 года, когда был достигнут режим прекращения огня, Армения ни разу не имела успеха на переговорах по мирному урегулированию конфликта. Пашинян напомнил армянскому обществу Лиссабонский саммит 1996 года, увенчавшийся триумфом Гейдара Алиева. Тогда, по мнению, Пашиняна, Армения оказалась в отчаянном положении, не найдя поддержку. Далее армянский премьер отметил усилия Азербайджана по снятию с повестки вопроса о статусе, подчеркнув, что даже в предложениях России за последнее время не встречается ни одного упоминания о статусе. Пашинян признал провал Армении и в апрельских боях 2016 года. Армянский премьер отметил, что время воевать оружием образца 80-х исчерпано.

Указав свои неоднократные попытки привлечь к переговорному процессу так называемый режим в Нагорном Карабахе, армянский премьер признал, что поезд давно ушел. Пашинян раскаялся и в том, что не рассчитал силы и возможности Азербайджана в июльских боях 2020 года. Желая снять с себя ответственность за поражение в войне, Пашинян отметил, что принимал решение о сентябрьской эскалации не самолично, а, посовещавшись с правительством, то есть коллективно. Пашинян убежден, что Армения могла вернуть земли Азербайджану и в 1997, и в 2004, и в 2011 и, наконец, в 2016 году. Тут армянский премьер задается вопросом: "Это было возможно и в 2020-м, но какими аргументами мы бы убедили самих себя? Что мы проиграем войну?".

Статья может быть расценена как признание и объяснение армянской общественности причин поражения Армении на всех фронтах. Тем самым Пашинян призывает армянское общество придерживаться реалистичных подходов, одним словом, смириться с новыми реалиями, созданными Азербайджаном и его президентом.

Ожидалось, что после смены власти в Армении в апреле 2018 года, армянское общество будет трезво оценивать ситуацию и стремиться к региональному сотрудничеству, основным условием которого был вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Однако события минувших дней, требования претендующих на власть в Армении оппозиционных сил, их лозунги и манифесты свидетельствуют о нежелании армян меняться.

В этом смысле статья Пашиняна является попыткой отрезвить армянское общество, спуститься, что называется, с небес на землю. Но способна ли одна статья изменить сознание социума, в сознание которого многие годы целенаправленно внедрялась ложь?...