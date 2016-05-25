​Стамбульский саммит ООН - показатель справедливости сил - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Впервые за 71-летнюю историю ООН в Стамбуле прошел первый Всемирный гуманитарный саммит.

Мероприятие состоялось по инициативе генсека ООН Пан Ги Муна при организационной поддержке Координационного управления по гуманитарным вопросам структуры.

По информации, в настоящее время более 130 млн. человек в мире нуждаются в гуманитарной помощи и социальной защите. С каждым годом количество людей этой категории растет. Цель ООН заключается в том, чтобы увеличить предусмотренную для ликвидации данной проблемы с 3,4 млрд. долларов (в 2003 году) до 21 млрд. долларов.

С этой точки зрения, основная цель саммита заключается в пресечении конфликтов и их решении, воцарении норм и принципов для предотвращения гуманитарных катастроф, возмещении потребностей людей путем доставки гуманитарной помощи в зоны конфликта, достижении крупных вложений в гуманитарную область. Поэтому ООН считает, что это мероприятие является единственным шансом для спасения детей, ставших жертвами принудительного труда, торговли людьми, ранних браков и военных операций.

В саммите приняли участие делегаты из 177 стран мира, главы 65-ти государств и правительств, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко, эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Ливана Таммам Салам, премьер-министр Болгарии, министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Мероприятие вступительной речью открыли генсек ООН Пан Ги Мун и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На двухдневном мероприятии также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев, который выступил с речью. И.Алиев сказал, что в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана более 1 млн. азербайджанцев стали беженцами. Заявив о наличии 4-х резолюций Совбеза ООН, связанных с освобождением Нагорного Карабаха от оккупации, президент отметил важность применения санкций против Армении.

Как в последние годы существования СССР, так и при оккупации территорий Арменией и ее покровителями, Азербайджан являлся одним из государств, находящихся лицом к лицу с гуманитарной катастрофой.

Начиная с конца 1988 года в Азербайджане разместились сотни тысяч беженцев из Армении, Грузии и Узбекистана.

В информации МИД Азербайджана, посвященной положению беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджанской Республике, а также их социальному обеспечению и существующим проблемам, отмечается, что силы, имеющие интересы в регионе, заставили азербайджанцев покинуть исторические земли. Попытки армян завоевать как можно больше земель привели к тому, что в 1905, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1993 годах азербайджанцы покинули родные земли.

В результате осуществленной Арменией в 1988-1992 годах политики этнической чистки более 250 тыс. азербайджанцев были насильно изгнаны с родных земель и им пришлось обосноваться в Азербайджане.

Вынужденные покинуть Среднюю Азию в 1990 году около 50 000 турок-месхетинцев (ахыска) также обосновались в Азербайджане. По неофициальной информации, в те годы в Азербайджане обосновались 270 тыс. беженцев из Грузии.

В результате оккупации нагорно-карабахского региона Азербайджана более 1 млн. азербайджанцев покинули свои дома и обосновались в различных городах и районах страны.

События в очередной раз доказали, что гуманитарные катастрофы в основном возникают в результате конфликтов различного содержания. Это подтверждают события, произошедшие за последние годы в Украине, Сирии, Ираке, Ливии, Египте, Йемене и Тунисе.

Значит, конфликты зачастую являются итогом столкновения интересов сил. Тогда ответственность за гуманитарную катастрофу в основном падает на них. Правда, здесь также преобладает присутствие режимов, управляющих рядом государств. Примером могут послужить события в Сирии.

Сожаление вызывает отношение желающих обеспечить свои интересы лиц к вопросу беженцев. В процессе оказания помощи беженцам прибегают к дискриминации.

Официальные представители Анкары заявляют о принятии более 3 млн. беженцев из Сирии и Ирака. Взамен на это вопрос оказания помощи Турции превращают в предмет политической торговли. Террористы, желающие нарушить территориальную целостность Турции, пытаются "узаконить" свою деятельность на территории европейских стран, им оказывается материальная и военная помощь.

Таким образом, есть силы, виновные в возникновении гуманитарной катастрофы и "потерянного" поколения детей. Отсутствие их лидеров в списке участников Стамбульского саммита может считаться показателем того, что масштабы катастрофы не сократятся. Быть сильным - не значит быть справедливым. Очень жаль, что судьба мира находится в руках недостаточно справедливых сил.