Стабильность и безопасность в Азербайджане залог успеха внешней политики - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В современном мире обеспечение безопасности государства не ограничивается лишь его пределами. Исходя из этого принципа, строится внутренняя и внешняя политика Азербайджана. Изучение событий в регионе дает нам осознание влияния внешних факторов на стабильность и безопасность в стране. Азербайджан борется с сепаратизмом, экстремизмом и террором, и в этом смысле показательно участие азербайджанских военных в составе миротворческого контингента.

Накануне в целях участия в составе миссии "Решительная поддержка" НАТО группа азербайджанских миротворцев в порядке ротации была направлена в Афганистан.

Азербайджанская миротворческая миссия в Афганистане действует с 20 ноября 2002 года. Ныне 120 военнослужащих Азербайджана, 2 военврача и 6 штабных офицеров участвуют в азербайджанской миротворческой миссии.

Азербайджан является не только региональным государством, но и составной частью Ближнего и Среднего Востока, тюркского и исламского мира, а потому не может оставаться в стороне от региональных процессов. Страдая от терроризма, переживая проблему беженцев и вынужденных переселенцев, Азербайджан выражает свою позицию к событиям, происходящим в Сирии, Ираке, Йемене и на севере Африки, осуждая виновников этих конфликтов.

Смута на Ближнем и Среднем Востоке, террористическая деятельность в этих регионах может переместиться и в другие страны, и при таком раскладе крайне важно обеспечить стабильность в стране. На состоявшемся 9 октября заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития за истекшие девяти месяцев и предстоящим задачам, президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся и мировых процессов: “Учитывая нынешнюю ситуацию в мире, должны отметить, что сегодня стабильность и безопасность являются одними из основных факторов для любой страны. В Азербайджане же безопасность, спокойствие и стабильность охраняются и укрепляются. В основе стабильности, нашего успешного развития лежит продуманная политика, а также поддержка, оказываемая народом нашей политике. Ситуация в мире, в частности, в регионе, в котором мы живем, остается напряженной, появляются новые очаги противостояния, конфликтов. К сожалению, возникшая в прошлые годы напряженная обстановка не устраняется. В такой ситуации мы, конечно же, должны еще серьезнее защищать себя от возможных внешних рисков, и мы делаем это”.

Как участник и инициатор крупных проектов регионального и мирового, масштаба Азербайджан заинтересован в развитии международных отношений, исходя из принципов равноправия, обеспечения взаимных интересов и международного права. В этих вопросах Азербайджан следует взятым на себя обязательствам.

На заседании правительства президент Ильхам Алиев коснулся и международного сотрудничества: “Могу сказать, что в 2018 году международные позиции Азербайджана еще более упрочились. Состоялись мои многочисленные встречи с коллегами как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В течение девяти месяцев я совершил 12 зарубежных визитов, Азербайджан с визитами посетили 15 глав государств и правительств. Это свидетельствует о том, что Азербайджан проводит очень гибкую и многовекторную внешнюю политику. Реализуются договоренности, достигнутые в двустороннем формате, Азербайджан известен в мире как надежный партнер, нам доверяют, так как слова у нас не расходятся с делами”.

Август-сентябрь этого года был продуктивным для официального Баку. За минувшие два месяца в рамках турне по Южному Кавказу канцлер Германии Ангела Меркель посетила Баку, где обсудили вопросы двусторонней повестки и регионального сотрудничества. Наряду с этим, в Азербайджане побывал министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Для участия в торжественном параде, посвященном 100-летию освобождения Баку от дашнакско-большевистских захватчиков, Азербайджан также посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел ряд официальных встреч в Баку, в ходе которых обсудил энергетическое сотрудничество. Заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер и председатель Парламентской ассамблеи Атлантического альянса Паоло Алили также побывали в Азербайджане, обсудив с руководством страны вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и мире.

Напомним также, что Баку посетил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева совершила официальный визит в Италию. Президент Владимир Путин также в этот период также побывал в Азербайджане.

К сожалению, львиная доля мировых конфликтов происходит в мусульманских странах. Организация Исламского Сотрудничества не может повлиять на проблемы в этих странах. В то же время Азербайджан заинтересован в солидарности исламского мира и в этом направлении предприняты определенные шаги. Так, например, президент Ильхам Алиев объявил 2017 год в Азербайджане “Годом исламской солидарности”. Объявление Нахчывана столицей исламской культуры также может считаться проявлением работы, проводимой Азербайджаном на пути исламской солидарности.

В связи с деятельностью в этом направлении глава государства отметил: “Наша деятельность в деле укрепления единства и солидарности в Азербайджане, исламском мире очень высоко оценивается в мусульманском мире. Организация исламского сотрудничества высоко оценивает нашу деятельность. Мы продолжаем и будем продолжать усилия в этом направлении”.

Велика роль Азербайджана и в принятии в этом году Конвенции о правовом статусе Каспия. “Считаю, что это - исторический документ, в котором полностью нашли отражение национальные интересы Азербайджана”, - заявил президент Ильхам Алиев на заседании правительства.

Азербайджан развивает сотрудничество и с авторитетными международными организациями, такими как ЕС и НАТО, членом которых он и не является. Коснувшись этого сотрудничества, глава государства отметил: “Летом этого года между Европейским Союзом и Азербайджаном был подписан документ “Приоритеты партнерства”, и считаю, что это - очень важный шаг, важный документ. В нем нашли отражение многие значимые вопросы. В том числе содержащиеся в данном документе положения, касающиеся урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и справедливы, и полностью выражают нашу позицию и интересы”.

Глава государства отметил, что в итоговом документе заседания НАТО в верхах выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана. Президент Ильхам Алиев подчеркнул поддержку международной общественности территориальной целостности Азербайджана. Иными словами, тем самым отмечена важность возвращения оккупированных азербайджанских территорий. Таким образом президент Ильхам Алиев призвал авторитетные международные организации проявить уважение к своим документам. Невыполнение международными организациями возложенных на них полномочий при неукоснительном исполнении Азербайджаном своих обязательств наносит ущерб их авторитету и посреднической миссии.

Освобождение Нагорного Карабаха и районов вокруг него является основной проблемой, затрагиваемой правительством Азербайджана на всех заседаниях.

Факт оккупации негативно отражается на безопасности всего региона, экономическом развитии и инвестировании в региональную экономику. Все это наносит ущерб международным отношениям. Поступает много информации о проведении различными террористическими организациями учений на оккупированных территориях Азербайджана, что в свою очередь означает угрозу, источаемую оккупацией азербайджанских земель, международной безопасности. Азербайджан старается восстановить свою территориальную целостность и урегулировать конфликт.

В своем выступлении глава государства вновь подчеркнул неизменность позиции официального Баку по нагорно-карабахскому конфликту: “Территориальная целостность Азербайджана никогда не была, сегодня не является и никогда не будет предметом переговоров. Поэтому мы и впредь останемся на своей принципиальной позиции. Надеюсь, что новое руководство Армении продемонстрирует конструктивность в своей политике, и наши земли в скором времени будут освобождены от оккупантов”.

Это может стать своего рода посылом армянскому руководству с тем, чтобы оно задумалось и готовилось к деоккупации азербайджанских земель, потому что Азербайджан способен восстановить свою территориальную целостность военным путем. И это вновь отметил глава государства: “Боеспособность нашей армии также находится на высоком уровне. Наша армия показала, продемонстрировала это и на поле боя”.

Выступление президента Азербайджана на заседании правительства дает основание полагать, что внешнеполитический курс, развитие международных связей играет ведущую роль в обеспечении безопасности Азербайджана.