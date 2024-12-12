США закрывают глаза на вандализм в Западном Азербайджане - Белый дом ищет "армянские следы" в Карабахе

Администрация Байдена продолжает делать предвзятые заявления и реализовывать программы в соответствии с указаниями армянского лобби.

Администрация Байдена продолжает делать предвзятые заявления и реализовывать программы в соответствии с указаниями армянского лобби.

США, которые более 30 лет закрывали глаза на оккупацию Арменией азербайджанских земель и на политику этнической чистки, после Отечественной войны заняли особо агрессивную позицию по отношению к Азербайджану.

Так, Государственный департамент США через свое посольство в Армении выступил с очередной программой и грантовым проектом по сохранению культуры на 2025 год. При этом одним из пунктов программы является то, что посольство поощряет представление проектов по сохранению нематериального наследия армянских жителей, добровольно покинувших Карабах. На каждый проект выделяется до 500 тысяч долларов США.

На самом деле неудивительно, что Соединенные Штаты проводят работу по сохранению и восстановлению материально-культурных памятников на территории Армении. Аналогичные мероприятия проводятся во всех странах.

Но именно включение посольством США в Армении проектов по сохранению армянского наследия на исконно азербайджанской земле является ярким примером лицемерия и провокации. Еще одним подтверждением этого является то, что администрация Байдена и посольство США в Ереване, находящиеся под влиянием армянского лобби, не выступают с какими-либо инициативами по защите исторических, материальных и культурных памятников, принадлежащих 300 тысячам азербайджанцев, веками проживавших на территории Западного Азербайджана.

Для получения полной информации об этом агентство Report направило в посольство США в Азербайджане соответствующий запрос о проектах по изучению и сохранению культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении. Из посольства сообщили, что ответ на запрос по этой теме будет дан в течение нескольких дней.

Официальный Баку неоднократно поднимал вопрос о том, что на территории Западного Азербайджана, на исконно тюркских землях, были разрушены сотни исторических и религиозных памятников.

"Западный Азербайджан - наша историческая земля, это подтверждают многие исторические документы и карты, а также наша история. К сожалению, армяне, как и в Карабахе, разрушили все наши исторические и религиозные памятники в Западном Азербайджане, пытаясь стереть азербайджанское историческое наследие. Но они не смогли добиться желаемого, потому что есть история, документы, карты. Карта, представленная в этом здании, относящаяся к началу XX века, еще раз показывает, что Западный Азербайджан - это исторический азербайджанский край, названия городов и сел имеют азербайджанское происхождение, и мы хорошо знаем, что на территории нынешней Армении исторически жил азербайджанский народ", - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения здания Общины Западного Азербайджана 24 декабря прошлого года.

Администрация Байдена и посольство США в Армении остались глухи и слепы к этому заявлению. США, будучи членом Минской группы ОБСЕ, ни разу не выступили с заявлением ни о разрушении азербайджанских исторических и культурных памятников в Карабахе и на территории нынешней Армении, ни об изменении топонимов, ни о крупнейшем принудительном переселении из Западного Азербайджана. И теперь Вашингтон поддерживает проекты по исследованию "армянского культурного наследия" в Карабахе.

В администрации Байдена в упор не хотят видеть, что именно во время 30-летней армянской оккупации все наши религиозные памятники в Карабахском регионе подверглись варварскому уничтожению. Из 67 мечетей на территории Карабаха армяне разрушили 65. Остальным двум мечетям был нанесен серьезный ущерб.

На территории Армении был осуществлен настоящий геноцид памятников, принадлежащих азербайджанцам. Посольству США в Армении должно быть известно, что территория, ныне называемая Арменией, а в частности Иреванский махал, Гёйчинский махал, Зангибасарский махал, Зангезурский махал - во всех этих краях сотни лет проживали мусульмане, азербайджанцы.

К сожалению, азербайджанцы были изгнаны с этих территорий, и сейчас там нет ни одного азербайджанца, что является результатом армянского национализма, экстремизма и шовинизма. Нигде в мире не было допущено такого масштаба фальсификаций, как в Западном Азербайджане. Армяне, являющиеся первыми в области фальсификации, почти два века занимаются изменением тюркских топонимов на армянские.

Архивные материалы также подтверждают это. Армянские фальсификации развенчивает географическая карта "Южный Кавказ. 1903 год", изданная Государственным комитетом по земле и картографии на азербайджанском, русском и английском языках согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 18 апреля 2012 года.

Карта, опубликованная в начале XX века, имеет важное значение для ответа на необоснованные претензии наших печально известных соседей. На этой карте все топонимы нынешней Армении имеют азербайджано-тюркское происхождение.

Если посмотреть на исторические документы, можно увидеть, что изменены топонимы вблизи Еревана: Молла Дурсун, Керпичли, Ени Беязит, Гарагола, Гызылдаг, Ахдаг и другие. Сравнивая эту карту с нынешней территорией Армении, мы видим, что здесь встречаются лишь единичные населенные пункты армянского происхождения.

99 процентов названий гор, рек, полей, лесов, равнин и поселений имеют полностью тюркское происхождение. Известно, что названия гор и рек появились раньше населенных пунктов. Этот факт доказывает, что наши предки поселились на этих землях в более ранние периоды.

Гёйчинский махал, занимающий особое место в истории Азербайджана, является одной из наших земель, охватывающей обширную территорию вдоль берегов озера Гёйча. До присоединения к Российской империи эта территория входила в состав Иреванского ханства, а позже - Иреванской губернии.

В советское время Гёйчинский махал был искусственно разделен на пять административных районов: Чемберек, Басаркечер, Ашагы Гаранлык, Кевер и Еленовка. Басаркечер позже был переименован в Варденис. Гёйчинский махал известен как один из центров азербайджанского фольклора и ашугского искусства.

Сегодня на территории Армении осталось только два исторических архитектурных памятника, принадлежащих азербайджанцам: Голубую мечеть в Ереване пытаются представить как "персидскую", а мавзолей Эмир Саад близ Еревана - как "туркменский памятник".

Древний азербайджанский город Иреван когда-то славился множеством мечетей. В 1832 году только в Иреване было зарегистрировано 12 мечетей, среди которых можно назвать "Джаме мечеть", "мечеть Шах Аббаса", "мечеть Зал хана", "мечеть Новрузали бека", "мечеть Сартиб хана", "мечеть Гусейнали хана", "мечеть Гаджи Имамверди бека", "мечеть Гаджи Джафар бека".

Исследования показывают, что до 1912 года на территории нынешней Армении функционировало 42 мечети в Иреванском уезде, 33 - в Эчмиадзинском уезде и 35 - в Зангезурском уезде. В 1915 году наблюдалось увеличение числа мечетей на территории Иреванской и Зангезурской губерний. Здесь действовало 382 шиитских и 9 суннитских мечетей. Но уже начиная с 1918 года все эти мечети были разрушены армянами.

Представленные факты и цифры - это лишь небольшая часть армянского вандализма. Тем не менее, даже эти перечисленные факты могут прояснить ситуацию. Было бы хорошо, если бы посольство США в Армении также приняло во внимание эти факты. В противном случае это можно расценивать как очередное проявление предвзятости и двойных стандартов.