Очередное фиаско армянского лобби в США

Очередная попытка армянского лобби в США провести антиазербайджанские и антитурецкие поправки потерпела неудачу

Очередная попытка армянского лобби в США провести антиазербайджанские и антитурецкие поправки потерпела неудачу, передает Report.

Конгрессмен Фрэнк Паллони заявил СМИ, что президент США Джо Байден "подписал закон о привлечении к ответственности Азербайджана и Турции".

Но все оказалось совсем не так , как представил сенатор, известный своей проармянской позицией, ведь предложенные армянами антиазербайджанские и антитурецкие поправки, такие как "приостановление военной помощи США Азербайджану", "отмена временного моратория на 907-ую поправку" так и не были нигде отражены.

Продавить получилось лишь самое малозначимое и не несущее в себе практических угроз предложение по отчету, в котором говорится: "Не позднее, чем через 180 дней после вступления в силу настоящего Закона, министр обороны по согласованию с руководителями других федеральных департаментов и ведомств должен представить отчет о конфликте между Арменией и Арменией в 2020 году в соответствующие комитеты Конгресса".

Как видно, ни о какой 907-ой поправке или о "привлечении к ответственности" Азербайджана и Турции вообще не говорится.