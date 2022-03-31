США сокращают военную помощь Армении – лобби в замешательстве

Ни для кого не секрет, что Армения уже много лет живет за счет финансовой помощи извне и пожертвований. Ежегодно армянское лобби с протянутой рукой собирает с миру по нитке в надежде урвать побольше. Стоило помощи поубавиться, как армянское лобби тут же п

Ни для кого не секрет, что Армения уже много лет живет за счет финансовой помощи извне и пожертвований. Ежегодно армянское лобби с протянутой рукой собирает с миру по нитке в надежде урвать побольше. И вот стоило помощи поубавиться, как армянское лобби тут же подняло вселенский вой.

Надо отметить, что в последние годы власти Армении своим неоднозначным поведением разочаровывают своих покровителей, что не могло не отразиться на оказываемой помощи. Еще в прошлом году более 65 членов Палаты представителей США от Демократической и Республиканской партий присоединились к обращению “армянской группы” в Конгресс о предоставлении финансовой помощи Армении в 2022 финансовом году. Было предложено выделить Азербайджану 2 миллиона долларов, а Армении - 100. Этот документ подписали небезызвестные проармянские члены Палаты представителей Конгресса - Фрэнк Паллоне, Джеки Спейер и Адам Шифф. Однако их предложение было отклонено. В ответ на просьбы армянского лобби Белый дом выделил Армении на 2022 год 45 миллионов долларов.

Администрация президента США Джозефа Байдена предложила выделить Армении на 2023 год 23 миллиона 405 тысяч долларов, из которых 600 тысяч долларов - военная помощь, а 6 млн 50 тыс. долларов предусмотрены для органов здравоохранения этой страны и на борьбу с наркотиками.

Таким образом, помощь США Армении сократится на 21 миллион долларов. Армянское лобби в период конфликта ежегодно получало дополнительные ассигнования для сепаратистов под видом помощи армянской общине в Карабахе. В госбюджете на 2023 год ничего подобного не предусмотрено.

Армянский национальный комитет Америки (АНКА) разочарован подобным шагом Белого дома. К тому же армянское лобби недовольно намерением Байдена выделить Азербайджану на 2023 финансовый год около $ 9,7 млн.

Исполнительный директор АНКА Арам Амбарян заявил, что Армения и карабахские сепаратисты направят свои усилия для того, чтобы добиться увеличения суммы помощи.

АНКА обратилась к Белому дому и Конгрессу с просьбой о выделении в 2023 году 50 миллионов долларов помощи армянам Карабаха с целью содействия расселению более 100 тысяч армян, бежавших из региона. Тем временем, по утверждению российских миротворцев и армянских источников, на этой территории Азербайджана проживают десятки тысяч армян. Налицо факт мошенничества.

В целом, среди армянских лоббистских организаций нередки случаи присвоения денег. Пальма первенства в этом принадлежит Фонду "Хайастан". В конце 2019 года палата аудиторов Армении выявила факт мошенничества Фонда "Хайастан" на сумму 190 тыс. долларов (89 млн. долл. 942 тыс. драм). А в июне 2018 года директор Фонда “Хайастан” Ара Варданян был арестован по подозрению в превышении полномочий и хищении финансовых средств в крупном размере.

Сокращение США помощи Армении может быть связано как с отсутствием прозрачности в этом направлении, так и с неопределенным внешнеполитическим курсом, проводимым официальным Ереваном. Это стало своего рода реакцией на скитания официального Еревана между Россией и Западом, и не вполне адекватное поведение армянских властей. К тому же война в Украине раскрыла истинное лицо армянства. Вопросы возникнут и в связи с участием четырех самолетов СУ-30 Армении, направленных на бомбардировку Украины. Так что, как говорится, каждый получил по заслугам…