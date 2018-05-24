 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США могут ввести пошлины на импорт автомобилей

    Правительство исследует влияние импорта автомобилей на национальную безопасность

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп дал указание исследовать влияние импорта автомобилей и запчастей на национальную безопасность страны.

    Как сообщает Report, этим вопросом займется министр торговли Уилбор Росс.

    "Я поручил секретарю Уилбору Росс рассмотреть вопрос о начале расследования раздела 232 импорта автомобилей, в том числе грузовых автомобилей и автомобильных деталей, для определения их влияния на национальную безопасность Америки", - сказал Трамп в своем заявлении после встречи с Росс.

    Отмечается, что данное расследование может завершиться введением 25-процентных ввозных пошлин на автомобили.

    Аналитическая группа Report полагает, что в этом случае Трамп получит дополнительное преимущество в обсуждениях торговых отношений с Канадой, Мексикой, Китаем, Южной Кореей и Европейским союзом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi