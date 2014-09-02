Среди политических партий существуют разногласия по поводу участия в муниципальных выборах - АНАЛИТИКА

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В декабре этого года в Азербайджане пройдут выборы. После выборов президента 2013 года в стране царит политический застой. Интенсивную подготовку к выборам в муниципалитет ведет лишь правящая партия Yeni Azərbaycan (YAP). Но в целом, предвыборная активность в стране не наблюдается.

Для оппозиционных партий участие в выборах не представляет особого интереса. На это есть причины: партии недовольны отсутствием статуса у муниципалитетов. Сторонники участия в выборах требуют присвоения муниципалитетам нового статуса. Поэтому оппозиционный лагерь считает участие в выборах партии пустой тратой времени и предпочитает принцип добровольчества.

Глава Азербайджанской демократической партии (ADP) Сардар Джалалоглы заявил, что его партия собирается участвовать в выборах. "Мы порекомендовали нашим членам принять активное участие в выборах в муниципалитет. Если наши сопартийцы не будут задействованы на местах, мы не сможем участвовать в выборах как партия. Поэтому мы стараемся, чтобы наши члены были заинтересованны в выборах на местах. Честно говоря, мы колеблемся по поводу выборов, и на то есть причины. Во-первых, статус муниципалитетов в Азербайджане не соответствует принципам Европейской хартии местного самоуправления. Нужно увеличить полномочия муниципалитетов и создать соответствующие органы местной власти, в таких крупных городах как Баку, Гянджа, Сумгаит. Также некоторые полномочия Исполнительной власти надо отдать муниципалитетам. В то же время, выборы должны проходить демократическим и законным путем. Из-за отсутствия вышеперечисленного члены нашей партии не хотят принимать участие в выборах", - отметил Джалалоглы.

Партия Müsavat уже приняла решение по поводу своего участия в выборах. Ожидается, что партия не примет участие в выборах на уровне руководства, но поддержит своих членов. Как заявил глава Центрального исполнительного аппарата партии Ариф Гаджилы, после последних выборов президента в организационных структурах районов республики прошла инвентаризация, были проведены встречи с главами данных организаций. "Мы пришли к мнению, что выборы в муниципалитет являются целесообразными. На основе нашего доклада совет партии принял решение об участии в выборах. Но детали, вероятно, будут известны в преддверии выборной компании", - сказал Гаджилы.

В месте собрания большинства оппозиционных партий, в Национальном совете, мнения разделились. Так, руководство совета обсуждений по поводу выборов еще не проводило. Глава пресс-службы НС Октай Гюлалиев заявил, что организация по данному вопросу решения еще не принимала. Но он лояльно относится к участию в выборах политических партий и общественных организаций, представляемых в совете. "Мы считаем, что к выборам в муниципалитет стоит относится, как к моменту начала выборочных реформ. Муниципалитеты превратились из органов власти в подвластные органы и не обладают механизмами власти. То есть реформы выборов и муниципальные реформы имеют социально-политическую необходимость. Мы не можем запретить выборы. Но, обсуждений по этому поводу не проводилось", - заявил Гюлалиев.

Несмотря на то, что Классическая партия народного фронта (KXCP) представлена в Национальном совете, она приняла положительное решение по поводу участия в выборах. Мирмахмуд Миралиоглы заявил, что главной целью политических партий является участие в выборах. Глава партии подчеркнул важность участия в муниципальных выборах. "Взяв за основу отсутствие статуса у муниципалитетов, некоторые оппозиционные партии отказываются принимать участие в выборах. Я думаю, что политическая партия должна принимать в них участие, поэтому подобные вопросы не являются помехой. Мы приняли решение на счет выборов, наши районные организации полностью к ним готовы" - отметил Миралиоглы.

Хотя движение ReAl (ReAl Hərəkatı) и партия гражданской солидарности (VHP) участие в выборах считают допустимым, движение EL под руководством Эльдара Намазова по этому поводу решения еще не приняло.

Некоторые эксперты полагают, что причина такого отношения оппозиции к выбора м кроется в слабости электората. То есть, партии не могут представить достаточно претендентов и страхуют себя отказом от участия в них. Причину такого положения оппозиции партии видят в давлении со стороны правительства. Более того, некоторые оппозиционные партии считают участие в муниципальных выборах потворством правительственным "играм".

Политические эксперты считают, что участие в выборах является неизбежным. Участие в выборах очень важно, претендентов бывает много, они получают возможность более тесно общаться с избирателями в каждом районе и селе, а это способствуют увеличению активности среди избирателей. К тому же, процесс выборов охватывает более широкий круг лиц. Если во время президентских выборов борьба идет за один пост, а в парламентских выборах за 125 вакантных мест, то в выборах в муниципалитет принимают участие тысячи претендентов. Опыт показывает, что муниципальные выборы играют роль трамплина для последующих выборов.