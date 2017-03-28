Совокупный внешний долг Азербайджана достиг 19 млрд долларов

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Объем внешнего государственного долга Азербайджана на конец 2016 года составил 6 913,2 млн долларов США и в годовом исчислении вырос на 18,9 млн долларов или 0,27%.

Как сообщает Report, сумма внешнего долга на душу населения за последний год снизилась на 20,5 долларов или 2,85% и составила 698,2 долларов. Соотношение внешнего долга к ВВП достигло максимального за 11 лет значения - 20,4%. Тем не менее, это соотношение намного ниже принятого в мире условного норматива на уровне 50%.

В приведенном ниже графике отражены показатели внешнего долга Азербайджана за 2005-2016-й годы:

Кроме того, следует отметить, что внешний долг частного и банковского сектора Азербайджана к концу 2016 года достиг приблизительно 12 млрд долларов. В результате, совокупный внешний долг страны приближается к 19 млрд долларов или 56% к ВВП.

Азербайджан соблюдает некоторые условные международные нормативы по внешнему долгу. Так, удельный вес внешнего госдолга в международных резервах страны равен 20,85%. Иными словами, международные резервы почти в 5 раз превысили внешний долг.

Соотношение внешнего госдолга к экспорту составило 75% на конец 2016 года, максимально допустимый предел для этого показателя составляет 275%.

Соотношение экспорта к совокупному внешнему долгу составило 209%, в данном случае минимально опасным порогом считается показатель ниже 30%.