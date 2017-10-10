Совокупный долг банковского сектора Азербайджана упал до минимума за 3 года

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Совокупный долг банковского сектора в Азербайджане впервые за последние 3 года упал ниже 8 млрд долларов, до 7 901,7 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА), задолженность банковского сектора в последний раз находилась на отметке ниже 8 млрд долларов в октябре 2014 года (7 809,3 млн долларов).

Аналитическая группа отмечает, что в августе текущего года внешние обязательства банковского сектора сократились в месячном сравнении на 6,7% или 462,7 млн долларов. Обязательства перед ЦБА снизились на 104,9 млн манатов или на 1,5%. В итоге совокупный долг банковского сектора в августе снизился на 4,05% или 567,6 млн манатов, а в долларовом эквиваленте сузился на 4,05% или 334,2 млн долларов.

Аналитики полагают, что долги банковского сектора сокращаются вследствие минимизации эффективности внешних заимствований и истечения срока некоторых из них. Снижение объема кредитных вложений в экономику за последние два года и ужесточение условий кредитования уменьшили потребность банков в дополнительных средствах. Так, объем кредитного портфеля, достигший после второй девальвации в декабре 2015 года 24 627,2 млрд манатов, уменьшился в 2,1 раза и на 1 сентября 2017 года составил 11 728,8 млрд манатов. Другим фактором, влияющим на сокращение обязательств банков, является тот факт, что на фоне снижения объема проблемных кредитов банки освободились от необходимости выделять соответствующие резервы и создали дополнительную ликвидность.

По мнению аналитиков, если условия кредитования в течение последующих двух лет не будут смягчены, а процентные ставки снижены, банковский сектор еще больше сократится. Это, в свою очередь, приведет к тому, что некоторые банки пойдут на консолидацию или покинут рынок.