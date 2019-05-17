Совокупная чистая прибыль инвесткомпаний Азербайджана выросла - ОБЗОР

Совокупные операционные доходы 8 инвестиционных компаний, действующих на рынке ценных бумаг Азербайджана, в 2018 году составили 10,053 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 39,2% больше, чем в 2017 году.

В отчетном году совокупные операционные расходы компаний увеличились на 43,2% - до 8,09 млн манатов. Пять из них увеличили доходы, 6 - расходы. Динамику доходов и расходов и других финансовых показателей одной компании (ОАО Инвестиционная компания BTB Сapital) не удалось подсчитать, поскольку она недавно вошла на рынок.

По итогам прошлого года операционная прибыль инвесткомпаний составила 1,963 млн манатов, что на 24,5% больше, чем в предыдущем году. Пять компаний получили операционную прибыль. Прочие доходы компаний за отчетный период составили 799 тыс. манатов (ранее прочие расходы в размере 148 тыс. манатов).

Таким образом, в 2018 году прибыль инвесткомпаний до уплаты налогов составила 2,762 млн манатов, что на 93,2% больше, чем в 2017 году. В прошлом году компании увеличили налог на прибыль на 43,3% - до 590 тыс. манатов.

Таким образом, совокупная чистая прибыль инвестиционных компаний в 2018 году составила 2,172 млн манатов, что в 2,1 раза больше, чем в 2017 году.

Из финансовых учреждений шесть завершили прошлый год с прибылью, две с убытками. Прибыль 5 компаний увеличилась, одной компании (ОАО Инвестиционная компания Unicapital) сократилась, убыток одной компании (Инвестиционная компания Plato Capital and Co.) снизилась.