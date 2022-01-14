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Советник Эрдогана: Самый большой ответ на двойные стандарты против наших стран - тесная солидарность

Советник Эрдогана: Самый большой ответ на двойные стандарты против наших стран - тесная солидарность "Политические и дипломатические отношения между Турцией и Азербайджаном на особом уровне. Эти связи явились ключом к славной Победе, одержанной в Карабахской войне".
Аналитика
14 января 2022 г. 20:00
Советник Эрдогана: Самый большой ответ на двойные стандарты против наших стран - тесная солидарность

"Политические и дипломатические отношения между Турцией и Азербайджаном на особом уровне. Эти связи явились ключом к славной Победе, одержанной в Карабахской войне".

Об этом турецкому бюро Report сказал советник президента Турции, член комитета по безопасности и внешней политике Администрации президента Турции Месут Хаккы Джашын.

Он отметил, что восстановленные 30 лет назад дипломатические отношения между двумя братскими странами указывали на то, что после первой половины 1990-х годов в регионе произойдут определенные изменения: "Азербайджано-турецкие связи, которые сегодня еще больше расширяются в дипломатической сфере, как и во всех других сферах, являются чрезвычайно важным параметром для обеспечения мира во всем кавказском регионе в ближайшие несколько лет".

Касаясь важности укрепления многопланового сотрудничества Азербайджана и Турции на международной арене, М.Х.Джашын отметил возможность совместного преодоления всех внешних преград:

"Самый большой и эффективный ответ на политико-экономическое давление и применение двойных стандартов в отношении наших стран будет заключаться в более тесной солидарности и сотрудничестве именно в дипломатической сфере, а также в политической, военной, экономической, промышленной и других сферах".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın müşaviri: "Ölkələrimizə qarşı ikili standartlara ən böyük cavab daha sıx həmrəylikdir" 

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