Сохранение ФРС учетной ставки не прошло незамеченным для рынков - АНАЛИТИКА

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) на последнем заседании сохранил учетную ставку на уровне 2,25-2,5%. За это решение проголосовали 9 из 10 членов комитета, один из них выступил против.

Напомним, что 16 декабря 2008 года был установлен рекордно низкий диапазон ставки - 0-0,25%, который оставался неизменным в течение семи лет. В декабре 2015 года в США уровень безработицы составлял 5% (самый низкий показатель с февраля 2008 года), в связи с чем ФРС впервые с этого года изменила ставку, повысив ее до 0,25-0,5%.

В 2018 году ФРС повышало ставку четыре раза: 21 марта - до 1,5-1,75%, 13 июня - до 1,75-2%, 26 сентября - до 2-2,25% и 19 декабря - до 2,25-2,5%.

ФРС опубликовал обновленный прогноз по основным макроэкономическим показателям, в котором сохраняется динамика ВВП и уровень безработицы. В то же время регулятор снизил прогноз инфляции США на 2019 год до 1,5% с 1,8%, как ожидалось в марте.

Из текста итогового коммюнике Центробанка исчезли слова о том, что регулятор готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировок целевого диапазона ставки. Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году.

Аналитическая группа Report полагает, что последним решением ФРС оправдал ожидания рынка и дал понять, что готов сделать это и в ближайшем будущем. Это создает почву для снижения процентных ставок на июльском заседании.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов после завершения двухдневного заседания ФРС. Доллар подешевел к корзине основных валют. На последних торгах на COMEX цена унции золота выросла на 38 долларов - до 1 386,80 доллара, серебро торговалось на 0,40 доллара дороже - по 15,36 доллара за унцию.

Ослабление доллара США к основным валютам на фоне изменений риторики ФРС оказывает определенную поддержку рынку нефти. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской фондовой бирже стоили 62,68 доллара за баррель, что на 0,86 доллара (1,39%) дороже, чем на закрытии торгов в среду. Июльские фьючерсы на WTI подорожали на 0,68 доллара (1,26%) - до 54,44 доллара за баррель.