Содействие оккупанту в интересах стран-сопредседателей - КОММЕНТАРИЙ

Затягивание нагорно-карабахского конфликта и его логического завершения - освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации во многом обусловлено беззубой позицией международных посредников. По прошествии многих лет сопредседатели и международное сообщество, порой в считанные секунды слаженно решающие судьбу того или иного государства, никак не принудят к миру страну-оккупанта - Армению, потворствуя тем самым агрессии, гибели военнослужащих и мирных жителей. Несмотря на общепринятую риторику, нагорно-карабахский конфликт вовсе не заморожен, он, раздуваемый многовековой ненавистью армян к тюркам, тлеет на углях закоренелой вражды. И уж вовсе вопиющей является оказание странами-сопредседателями Минской группы финансовой помощи оккупанту. Так, майские события 2018 года в Армении подвигли страны ЕС и Америку на оказание финансовой помощи Армении. В 2020 году ЕС выделит Армении 150 млн долларов США, а США, повысив прошлогодний объем помощи Армении на 40%, выделит стране-оккупанту 60 млн долларов.

Сообщается, что США выделили эти средства на такие цели, как борьба с коррупцией, обеспечение безопасности, развитие энергетики, образования, демократии, помощь гражданскому обществу, судопроизводство и защиту прав человека.

В 2019 году Госдепартамент США принял решение о предоставлении Армении помощи в размере 26 миллионов долларов. Стоит отметить, что Америка ежегодно выделяет финансовую помощь Армении. В соответствии с программой "Призыв тысячелетия" в экономику Армении было инвестировано 235 миллионов долларов.

Как известно, греческая часть Кипра и Греция являются союзниками США. Посредством этих государств Белый Дом подчас стремится воздействовать на ситуацию в регионе, и опосредованно на регион Южного Кавказа. В прошлом году США отменили эмбарго, введенное в 1987 году в отношении греческого Кипра. До этого Кипр закупал оружие у России и европейских стран. Пытаясь перехватить пальму первенства, Америка намерена поставлять оружие греческому Кипру. И это сулит опасность, в первую очередь, Турции. Однако не следует сбрасывать со счетов договоренности о военном сотрудничестве между Грецией, Кипром и Арменией. В июле 2019 года состоялась встреча делегации, возглавляемой председателем парламента Армении Араратом Мирзояном, с министром обороны Кипра Савасом Ангелидисом. Стороны достигли договоренности о сотрудничестве в военно-технической и военно-промышленной сферах.

Уместно будет вспомнить и о том, что экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, побывавший с визитом в Армении в октябре 2018 года, предложил официальному Еревану отказаться от российского оружия и закупать оружие американского производства. Вполне вероятно, что вооружение, поставляемое Америкой Кипру, вскоре появится и в арсенале армянской армии.

В январе текущего года президент Франции Эммануэль Макрон поведал о путях оказания помощи армянскому сепаратистскому режиму в Нагорном Карабахе. По его словам, с юридической точки зрения это невозможно, зато, по мнению Макрона, вполне вероятна гуманитарная помощь. Тем самым президент страны-сопредседателя Минской группы указал пути содействия оккупантам. "Нет никаких препятствий для поддержания гуманитарно-культурных связей с Нагорным Карабахом. Подобное сотрудничество не противоречит законам Франции".

Такое же лояльное отношение к армянским сепаратистам и у других европейских стран. Так, британская организация HALO Trust, занимающаяся обезвреживанием мин, французская SPFA, швейцарская CASA и другие организации под видом гуманитарной помощи оказывают всяческое содействие сепаратистскому режиму в Нагорном Карабахе. Есть и еще один немаловажный аспект. В прошлом году США восстановили финансовую помощь иностранцам на общую сумму 4 миллиарда долларов. В 2020 году 40 миллионов из этих средств будет направлено Армении и оккупационному режиму в Нагорном Карабахе.

Более того, Армянский национальный комитет Америки предпринял попытку увеличить размер оказываемой помощи. Сообщалось о том, что 75 конгрессменов из 23 американских штатов призвали США к повышению в 2021 году финансовой помощи Армении и сепаратистскому режиму в Нагорном Карабахе. Соответствующее обращение было направлено в подкомитет Конгресса США по государственным и внешним операциям.

Армяне утверждают, что эта помощь поможет "инвестировать в демократию и мир" в Армении и Карабахе. В обращении содержится призыв выделить на "очистку от мин" оккупированных Арменией территорий Азербайджана помощь в размере 1,5 млн долларов и еще 100 млн долларов Армении. Но подателям сего обращения этого показалось мало. В документе также была изложена просьба не препятствовать визитам в США представителей оккупационного режима в Нагорном Карабахе и настоятельно призвано прекратить оказание военной помощи Азербайджану.

Желание армянского лобби как можно дольше продлить оккупацию азербайджанских территорий очевидно, однако совершенно непонятно, зачем, вопреки официальным заявлениям, этому потворствуют посредники нагорно-карабахского урегулирования.

Понятное дело, что каждая страна прежде всего исходит из своих национальных интересов и тут, видно, желания посредников и оккупантов нашли точки соприкосновения. Увы, призывы к миру так и остались пустым звоном, ведь очевидно, что раскрыв объятья оккупантам и оказывая им всяческое содействие, не достичь мира и согласия.