Социально-экономические итоги 2018 года - ОБЗОР

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Уходящий 2018 год запомнился рядом социально-экономических новшеств. Почти во всех сферах в Азербайджане были произведены кадровые назначения, приняты важные решения, состоялись грандиозные открытия. В мире произошло много памятных событий. Report подводит социально-экономические итоги 2018 года.

Энергетика

В 2018 году нефтегазовый сектор был главной движущей силой азербайджанской экономики. В Сангачалах был дан старт проекту Южного газового коридора (ЮГК), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, а в турецком городе Эскишехир состоялась церемония открытия первой части проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося одним из основных сегментов Южного газового коридора. Таким образом, посредством TANAP началась транспортировка в Турцию коммерческого газа с "Шахдениз-2". В регионе Алиага турецкого города Измир был введен в эксплуатацию построенный Азербайджанской государственной нефтекомпанией (SOCAR) нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR мощностью 10 млн тонн/год. На Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им.Гейдара Алиева были сданы в экслуатацию новая битумная установка и пункт заправки сжиженного газа, завершена первая стадия проекта модернизации завода.

В Лондоне между SOCAR и BP было подписано соглашение о долевом разделе добычи по совместной разведке и разработке перспективного блока D230 в азербайджанском секторе Каспия. Между SOCAR и норвежской Equinor были подписаны два соглашения - Рисковый сервисный контракт о разработке месторождения "Карабах" и Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи с блока структур "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара".

В этом году поста председателя ОАО "Азерэнержи" лишился Этибар Пиривердиев, на протяжении 17 лет стоявший у руля этой структуры. На этом посту его сменил председатель ОАО "Азеришыг" Балабаба Рзаев. Кадровые перестановки произошли на фоне крупной аварии в энергосети страны. В 2018 году после реконструкции были сданы в эксплуатацию Мингячевирская ГЭС и электростанция в Лерике. "Aзеришыг" открыл новое административное здание Бакинской распределительной сети и подстанций, центры автоматического управления и контроля в Мингячевире и Имишли, а также подстанции в Геранбое и Исмаиллы. Кроме того, в Хызы состоялось открытие парка ветряной энергии "Ени Яшма".

Сельское хозяйство

Любопытные новшества произошли и в аграрном секторе, считающемся одним из основных векторов диверсификации экономики страны. Прежнего министра сельского хозяйства Гейдара Асадова сменил на этом посту председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов. Новый министр заявил о приверженности принципам правильного и эффективного управления (прозрачности, эффективности, отчетности), непосредственному сотрудничеству с фермерами и сельчанами, применению инновативных подходов. Он произвел ряд кадровых назначений, в том числе сменив председателя убыточного ОАО "Aгролизинг".

В регионах приступили к созданию государственных центров аграрного развития. С целью продвижения на рынке товаров местных производителей под брендом "Кендден шехере" ("Из села в город") при министерстве сельского хозяйства было создано ООО "Государственная компания аграрной торговли". Кроме того, было принято решение о создании на базе упраздненного ОАО "Заготовка продовольственной продукции и снабжение ею" подведомственного министерству ОАО "Аграрная заготовка и снабжение".

Были применены льготы в ряде областей сельского хозяйства, повышены закупочные цены на готовую продукцию в целях стимулирования развития хлопководства, началась выдача субсидий пчеловодам, производителям семян и саженцев. После реконструкции была сдана в эксплуатацию Гахская станция племенного шелководства, состоялось открытие Карабахского коневодческого комплекса ООО "Карабахское коневодческое хозяйство" Научно-исследовательского института животноводства.

Промышленность

2018 год запомнился рядом важных событий и в промышленной индустрии Азербайджана. В рамках проекта SOCAR Polymer в Сумгайыте состоялось открытие полипропиленового завода. Таким образом, Азербайджан впервые начал экспортировать полипропилен. На территории Парка химической промышленности состоялись церемонии открытия заводов строительных химикатов, цветных металлов и ферросплавов, а также фабрики по производству табачных изделий.

Состоялось открытие Масаллинского промышленного квартала. А в ранее открытом Нефтчалинском промышленном квартале в рамках сотрудничества с иранскими бизнесменами приступили к сборке легковых автомобилей Khazar. Развивается и легкая промышленность страны. В Хачмазском, Исмаиллинском, Лянкяранском и Агдамском районах состоялось открытие филиалов ОАО "Азерхалча". На территории Мингячевирского промышленного парка было сдано в эксплуатацию предприятие по производству двух видов пряжи (методом Ring и методом Open End).

Tуризм

В 2018 году в целях развития туризма в Азербайджане была создана специальная структура – Государственное туристическое агентство. Министерство культуры и туризма было упразднено и председателем новосозданного агентства был назначен Фуад Нагиев, ранее возглавлявший Национальное бюро по пропаганде туризма. Агентством было принято решение открыть 6 представительств за рубежом, общественности был представлен национальный туристический бренд "Take another look", управление ЗАО "Шахдагский туристический центр", работавшее с убытком, было поручено гражданину Германиии Роддериху Марку Леффлеру. В составе структуры был создан Центр управления заповедниками.

ИКТ

Самым важным достижением в сфере ИКТ Азербайджана в 2018 году стал запуск второго спутника Azerspace-2. Таким образом, количество азербайджанских спутников, запущенных на орбиту, с учетом спутника Azersky, достигло трех. В этом году Азербайджан вновь был избран членом Совета Международного телекоммуникационного союза. В Баку впервые состоялся Международный форум по электронной торговле и Каспийская инновационная конференция. Госфонд развития информационных технологий и ООО "Парк высоких технологий" в составе министерства транспорта, связи и высоких технологий были объединены и на их базе образовано Агентство по инновациям. В Азербайджане была введена в эксплуатацию новая информационная система по новым пошлинам за регистрацию мобильных устройств, в удостверениях личности нового поколения были размещены сертификаты "Электронной подписи", общественности была представлена мобильная версия "Электронной подписи".

Бизнес

2018 год стал запоминающимся и в плане развития бизнеса в нашей стране. В отчете "Doing Business-2019" Всемирного банка Азербайджан, поднявшись на 32 ступени, расположился на 25-м месте среди 190 стран, став одним из 10 наиболее реформаторских государств. Правительство предприняло ряд шагов по развитию предпринимательства, при министерстве экономики было создано Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), исполнительным директором которого стал Орхан Мамедов. Было принято решение о создании в Азербайджане домов малого и среднего бизнеса. Помимо этого, были осуществлены меры и для ускорения экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана, созданы экспортные миссии в различных странах, учреждены винные дома в Урумчи и Шанхае (Китай), торговые дома в Астрахани (Россия), Киеве (Украина), Минске (Белорус), Риге (Латвия), Варшаве (Польша) и Луджоу (Китай).

В этом году произошли серьезные изменения и в налоговой системе Азербайджана. В министерстве налогов были осуществлены структурные реформы, созданы новые департаменты, в том числе образован Департамент по контролю за импортно-экспортными операциями для совместной деятельности с Государственным таможенным комитетом. Началось применение электронных накладных, министерство призвало собственников вести прозрачную деятельность, и, самое главное, в Налоговый Кодекс было внесено более 250 поправок. В Баку ставка упрощенного налога была снижена с 4 до 2%, что уравняло этот показатель со ставкой в регионах. Число налогоплательщиков по данному виду налогов сузилось, акцизный налог на импортируемые в страну автомобили повысился, работники ненефтяного сектора, получающие заработную плату менее 8 тыс. манат, были освобождены от подоходного налога. Возросла нагрузка граждан и предпринимателей по выплате взносов соцстрахования, контроль за сбором налогов в этой сфере перешел от министерства труда и соцзащиты населения министерству налогов.

Много новшеств произошло и в таможенной сфере Азербайджана. На пост председателя Государственного таможенного комитета был назначен Сафар Мехтиев, сменивший на этом посту Айдына Алиева. Под руководством нового председателя в комитете произошли кадровые и структурные преобразования, в различных районах были упразднены таможенные управления, а вместо них образованы новые управления, главные таможенные управления по западному, южному и северному округам. На таможенно-пограничных пунктах был применен принцип "единого окна", расширено использование системы "Зеленый коридор".

Финансы

2018 год был успешен и с точки зрения сохранения стабильности финансового сектора Азербайджана. Совет директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками был упразднен, на протяжении двух лет председательствовавший в этой структуре Руфат Асланлы лишился своей должности. Руководство структурой было поручено Ибрагиму Алышову.

Хотя Палата не аннулировала лицензии ни одного банка и небанковской организации, тем не менее 15 кредитных союзов были отстранены от микрофинансового рынка, 3 страховые компании вернули свои лицензии на повторное страхование, а 34 физических лица вернули лицензии страховых агентов, 76 физических и 1 юридическое лицо получили лицензии страховых агентов, 1 инвестиционная компания была зарегистрирована на рынке ценных бумаг.

В этом году в Азербайджане был сдан в эксплуатацию Государственный реестр обременений движимого имущества. При участии 8 банков было сформированоо первое в стране частное кредитное бюро – ООО "Азербайджанское кредитное бюро", которое возглавил начальник Службы централизованного кредитного реестра при Палате по надзору за финансовыми рынками Эльчин Габибов.

В этом году сменился и глава Совета финансовой стабильности. Председателем Совета был назначен помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности Натик Амиров. Он сменил на этом посту Новруза Мамедова, ставшего премьер-министром Азербайджана.

В 2018 году Центральный банк Азербайджана стабилизоровал курс маната и стоимость доллара не превысила 1,7 манатов. Учетная ставка была снижена в четыре этапа с 15 до 9,75%, верхние и нижние пределы процентного коридора были снижены с 10-18% до 7,75-11,75%. Кроме того, в оборот были запущены 200-манатные купюры.

Инфраструктура

В 2018 году в Азербайджане были реализованы важные инфраструктурные проекты. Госагентство жилищного строительства сдало в пользование первый в рамках проекта "Социальное жилье" Ясамальский жилой комплекс. Большинство квартир в этом комплексе были распроданы, заложен фундамент нового жилого комплекса. Сменился глава агентства. Ее главой был назначен Садиг Садыгов. Ранее возглавлявший эту структуру Самир Нуриев был назначен председателем Госкомитета по градостроительству и архитектуре. Эти кадровые перестановки оживили деятельность комитета, началась работа над новым генпланом Баку.

В Аляте состоялось открытие комплекса Бакинского международного морского торгового порта и терминала Ro-Ro этого комплекса, началась передислокация прежнего Бакинского порта. ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" сменило название на Azerbaijan Shipping Company (AZCO). На баланс Каспийского морского нефтяного флота поступили буксирно-снабженческие судна "Мардакян", "Шувелян", "Зиря" и пр., число азербайджанских судов, плавающих в Азовском, Черном и Средиземном море достигло 14-ти.

Произошли новшества в сфере водного и канализационного хозяйств республики. Обеспечена подача питьевой воды в Хачмаз, Хызы и Алтыагадж, реконструирована система водообеспечения Мингячевира, завершилась реализация первого этапа проекта "Реконструкция водной и канализационной систем Шарура и окрестных сел", а также проектов "Системы снабжения города Астары питьевой водой" и "Реконструкция системы снабжения питьевой водой и создание первой канализационной сети в городе Лерик", в Нахчыване был сдан в эксплуатацию комплекс очистительных установок.

В Имишли состоялось открытие нового канала-притока реки Араз, а также установки магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Геранбой на пересечении с Шелковым путем и его участка протяженностью около 5 километров.

В этом году были расширены полномочия Бакинского транспортного агентства. Находившееся в подчинении ИВ Баку ООО Baku Bus, занимающееся пассажироперевозками в столице, было передано на баланс Агентства. Эта структура впервые применила на столичных дорогах желтую сетчатую разметку, установила новые пандусы, заградительные тумбы, обновила автобусный парк, заменила перевозчиков по некоторым маршрутным линиям. Был начат очередной этап реализации концепции Центров транспортного обмена.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" запустило скорый поезд по маршруту Баку-Гянджа.

Был отмечен ряд новшеств и в дорожном строительстве. Состоялись открытия переходов от столичного Олимпийского стадиона к проспекту Гейдара Алиева и дорожных развязок различного уровня, новой дороги, объединившей проспект Зии Буньятова с автомобильной магистралью Балаханы-Бинагады, реконструированной автомобильной дороги Локбатан-Гобу в Гарадагском районе, дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном, 26-километрового участка дороги Мингячевир-Бахрамтепе, а также дорог Хачмаз-Худат и Шеки-Киш.

События в мире





В 2018 году в мире царила нестабильная экономическая обстановка, ощущалась напряженность на товарных, фондовых и валютных биржах. Основной причиной возникшей нестабильности стали шаги, предпринятые США. Торговые войны этой страны с Китаем и ЕС, а также повышение таможенных пошлин на импортируемые из этих стран товары не остались безответными. Америка ужесточила политику против Россиии и Ирана, применила санкции в отношении российских компаний, осуществляющих деятельность в оккупированном Крыму, в отношении Ирана применила жесткие санкции в два этапа в связи с ядерной программой этой страны.

Все это привело к резкому падению соотношения курса национальных валют Ирана и России к доллару. Турция тоже пережила "долларовый кризис". Причиной тому стал арест в соседней стране американского пастора Эндрю Брансона. Все это обернулось политической напряженностью между Анкарой и Вашингтоном, продолжавшейся несколько месяцев и удешевлением лиры примерно в 2 раза. Доллар подорожал в мире и на фоне поднятия Федеральной резервной системой в четыре этапа учетной ставки с 1,25-1,5% до 2,25-2,5%.

В 2018 году члены OPEC и не входящие в картель производители нефти попытались предотвратить падение цен на нефть на мировых рынках посредством снижения объемов нефтедобычи. Данный процесс не обошел стороной Азербайджан. Наша страна поддержала все решения, принятые в рамках OPEC+. В течение года на товарных биржах нефть марки Brent торговалась по цене 50-87 долларов за баррель, а стоимость нефти марки WTI - 42-77 долларов за баррель.