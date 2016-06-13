События в Орландо - даже супердержава бессильна перед террором - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Ни одно общество и ни одно государство не застраховано от терроризма и экстремизма. Подобные события могут произойти как в супердержавах, так и в слабых государствах, так как в любом обществе существуют внутренние и внешние интересы.

Кроме того, следует учесть, что все аналогичные акции управляемы.

В результате теракта, совершенного вчера в ночном клубе "Pulse" города Орладно американского штата Флорида, погибли 50, ранены 53 человека. Распространилась информация о совершении теракта гражданином США неким Омаром Метином. Отмечается, что террорист был убит в результате проведенной на месте происшествия операции.

Согласно информации, хотя О.Метин является жителем Флориды, у него афганские корни.

В интервью телеканалу NBC отец террориста Седдик Метин сказал, что искать в этом религиозные мотивы было бы неправильно и попросил у всех прощения за поступок сына.

В интервью журналистам бывшая супруга террориста Ситоре Юсифи призналась, что у Омара Метина были психологические проблемы. Она сказала, что бывший супруг ее избивал и запрещал звонить родственникам. По словам женщины, они поженились с Омаром в 2009 году, а в 2011 году расстались.

По информации Федерального бюро расследований (ФБР) США, до совершения теракта О.Метин позвонил на службу "911" и заявил о принадлежности к террористической группировке ИГ. По результатам расследований ФБР, из-за связи с радикальными группировками, в 2013 году О.Метин дважды допрашивался в ФБР. В 2014 году его также вызывали в структуру: "После допроса решили, что он не опасен и его отпустили".

Отмечается, что использованное в ночном клубе оружие было приобретено неделю назад.

Назвав инцидент в Орландо "террористическим нападением", президент США Барак Обама объявил в стране однодневный траур.

Заявив, что в его стране очень легко приобрести оружие, кандидат на президентский пост от Республиканской партии Дональд Трамп потребовал отставки Барака Обамы.

На своей странице в Twitter он расценил событие, происшедшее в клубе сексуальных меньшинств, как проявление "радикального исламистского терроризма".

Отметим, что Дональд Трамп известен своими резкими высказываниями против мусульман. После теракта, совершенного в ноябре прошлого года в Париже, он потребовал запретить въезд мусульман в США.

Распространилась информация о совершении теракта "Исламским государством".

Прежде чем выражать свое отношение к событиям в Орландо, хотелось бы напомнить, что 11 сентября этого года исполняется 15 лет с терактов, совершенных в Нью-Йорке и Вашингтоне. Отмечалось, что теракт был совершен террористами "Аль-Каиды". Во время этих событий погибли 2977 человек, 24 пропали без вести, еще 6 300 получили ранения.

В США - стране, которая во многих странах мира борется с терроризмом, за последние 15 лет совершено 2 теракта. После событий 11 сентября приступили к крупномасштабной военной операции против управлявшего Афганистаном движения "Талибан", и в 2001 году с властью данной террористической группировки было покончено.

Что же касается события в Орландо, оно произошло за 5 месяцев до президентских выборов. Здесь вновь упоминается террористическая группировка ИГ, якобы связанная с "исламом". Поэтому, некоторые силы, желающие внедрения запрета на въезд в США мусульман, могут воспользоваться данным событием в собственных целях. Другими словами, претендент на президентство от Республиканской партии получил дополнительную возможность для использования этого события против своего соперника от Демократической партии.

США, объявившие, что основной их целью является борьба с терроризмом в мире, столкнулись с террором в собственной стране. В перспективе это также сможет создать проблемы в процессе миграции мусульман в эту страну. Не исключается, что в последующем и США могут применить те же препятствия, которые создаются европейскими странами потоку мигрантов.

Попытки президента Барака Обамы запретить свободную продажу оружия в США не увенчались успехом. Его соперники от Республиканской партии считают нецелесообразным запрещать продажу оружия.

Отметим, что в США данная область в основном контролируется республиканцами и их защитниками.

Б.Обама также известен в своей стране как защитник прав сексуальных меньшинств. Защиту прав данного слоя общества он также назвал успехом своего президентства.

С этой точки зрения, события в Орландо выявили бессилие власти Обамы или же Демократической партии в трех направлениях: борьба с терроризмом, отсутствие запрета на свободную продажу оружия и незащищенность прав сексуальных меньшинств.

Таким образом, теракт в Орландо в очередной раз доказал, что подобные события не происходят внезапно. Теракты совершаются конкретными людьми. Значит, существуют управляющие террором силы, пытающиеся подобными событиями обеспечить собственные интересы. Однако из этого до сих пор не делают выводов, так как взгляд держав на террор и терроризм разный...