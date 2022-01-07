События в Казахстане: апогей отсутствия лидера

Последние события в Казахстане диктуют необходимость уточнения ряда фактов. За последние 30 лет Казахстан стремительно развивался в экономическом, социальном и культурном аспектах. Эта страна занимает второе место в СНГ по объемам экспорта после России.

Последние события в Казахстане диктуют необходимость уточнения ряда фактов. За последние 30 лет Казахстан стремительно развивался в экономическом, социальном и культурном аспектах. Эта страна занимает второе место в СНГ по объемам экспорта после России.

В Казахстане проведены реформы и в политической сфере. Инновации в избирательной системе также подтверждают это. Изменения и дополнения в Конституцию, принятые в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 годах, являются примерами реформ в правовой сфере. Все это дало толчок совершенствованию законодательной базы страны.

Стратегическое сотрудничество Казахстана с США, укрепление связей с Россией стало одним из приоритетов внешней политики. Своей деятельностью в Организации тюркских государств Казахстан во многом содействовал углублению связей между тюркскими государствами. Беспорядки в такой прогрессивной стране вызывают сожаление. Так кто же сеет смуту в Казахстане? По информации официальных источников, за этими событиями стоят чиновничий произвол и олигархические интересы.

Об этом свидетельствует информация о возбуждении уголовного дела в отношении шести компаний, занимающихся оптовой продажей газа в Казахстане, в том числе “КазМунайГаз”, “АктобеМунайГаз”, “КазгерМунайГаз” и “Казахойл Актобе”. Казахстанское агентство по защите и развитию конкуренции заявило, что в действиях крупных продавцов сжиженного газа прослеживаются признаки сговора по поводу повышения цен на топливо. Директор завода по переработке природного газа в Жанаозене Мангистауской области Казахстана Накберген Тулепов задержан. Вместе с ним был задержан и руководитель отдела электронной торговли сжиженным газом. По сообщению, директор завода без видимых причин повысил цены на природный газ.

Фактически, когда центральная власть слаба или не может контролировать происходящее в стране, эти силы используют сложившиеся обстоятельства для реализации своих гнусных намерений. Все это дает основание говорить о том, что силы, которые власти называют “террористами”, угрожали государственности и территориальной целостности Казахстана. Их деятельность нанесла удар по международному имиджу страны. Бытует мнение о том, что события в Казахстане переметнутся и на другие страны или породят крупные катаклизмы международного масштаба. К подобному мнению склонялись и во время “арабской весны”, смены власти в Грузии, Украине, Армении. Однако события доказали неправильность подобных умозаключений.

События в Казахстане в очередной раз доказали, сколь важны лидерские качества главы государства, его авторитет среди народа. Это еще раз подтвердилось в Азербайджане в 2020 году. Благодаря непререкаемому авторитету президента Ильхама Алиева, сплочения народа вокруг своего лидера азербайджанские земли были освобождены от оккупантов. Кадровые реформы президента Ильхама Алиева, проводимая им политика в экономической, социальной, культурной сферах являются факторами, способствующими обеспечению единства в Азербайджане. Правильный внешнеполитический курс нашей страны позволил донести до международного сообщества справедливую позицию Азербайджана и заручиться поддержкой. Под руководством Ильхама Алиева в стране осуществляются инновации, полным ходом ведется процесс восстановления освобожденных земель. Азербайджан активно участвует в международных энергетических проектах, развивает региональное сотрудничество. Восстановление территориальной целостности Азербайджана, защита государственности продиктованы сильной, авторитетной властью.

События в Казахстане вновь доказали, сколь важен авторитет главы государства. Сильная власть способна мирным путем решить любые острые, злободневные проблемы, не допустив стороннего вмешательства.