Событие 11 сентября - угроза террора для всех стран - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Событие, произошедшее 17 лет тому назад, доказало, что вне зависимости от занимаемой позиции, силы и мощи ни одна страна мира не застрахована от угрозы терроризма.

Два из четырех захваченных террористами пассажирских самолета врезались 11 сентября 2001 года в знаменитые Башни-близнецы в Нью-Йоркском торговом центре и здание Пентагона в Вашингтоне. Сообщалось, что третий самолет, устремившийся в столицу США, был обезврежен силами противовоздушной обороны над Пенсильванией. Согласно американской сводке, его целью был Белый дом.

В этом террористическом акте погибли 2977, пострадали около 6300 человек.

Ответственность за него взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида".

Сообщается, что цели атаки были более масштабными, нежели только здания и тысячи невинных пассажиров самолетов.

Всемирный торговый центр состоит из 7 зданий, включая некогда возвышавшиеся Башни-близнецы, расположенные в нижней части Манхэттена. Теракт 11 сентября 2001 года нанес серьезный ущерб этому комплексу.

Пентагон же считается крупнейшим офисом в мире и сердцем Америки. В трагических событиях пострадала 1/10 часть здания.

Расположенные в Нью-Йорке здания Всемирного торгового центра считались самыми охраняемыми в мире.

В течение трех дней ФБР составило список угонщиков самолетов. Сообщалось, что террористический акт был спланирован Усамой бен-Ладеном в одной из пещер Афганистана, а в его совершении были заподозрены выходцы из Саудовской Аравии, ОАЭ, Ливии и Египта.

20 сентября 2001 года, выступая на совместной сессии Конгресса, президент Джордж Буш рассказал о событиях 11 сентября, 9-дневных спасательных и восстановительных работах, предполагаемых ответных мерах. Были выделены огромные средства в помощь семьям жертв теракта и пострадавшим, возникли многочисленные благотворительные общества.

Две зеницы ока США стали жертвой террора.

События 11 сентября сопоставимы с "великой депрессией" 1932 года, поскольку надломили веру граждан в могущество своей страны. Как же так, ведь американцы исправно платили налоги, часть поступлений от которых направлялась на борьбу с терроризмом.

Вскоре был найден выход. США приступили к борьбе с движением "Талибан" в Афганистане, довольно быстро свергнув их с власти в стране.

В конце 2002 года под руководством Томаса Кина в США был сформирован Национальный комитет по вопросам борьбы с терроризмом (Комитет 9/11). 22 июля 2004 года Комитет выступил с первым отчетом.

Сегодня по случаю 17-й годовщины трагедии в Нью-Йорке пройдут памятные мероприятия и гражданские панихиды. На площади "Граунд Зиро" тысячи людей помянут жертв трагедии 11 сентября. Там возведен мемориальный музей 9/11, на строительство которого были собраны пожертвования на сумму 350 млн долларов.

После сентябрьских событий Белый дом добился формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом. В результате операции, проведенной коалицией в марте 2003 года, был свержен режим Саддама Хусейна в Ираке.

События разворачивались стремительно. Усама бен-Ладен был убит. Север Африки – Египет, Тунис и Ливию сотрясли революции. Йемен был разрушен. После смерти президента Сирии Хафеза Асада власть перешла к Башару Асаду, но тот не смог удержать ее, потеряв контроль над страной.

Россия, почти покинувшая Ближний и Средний Восток после развала СССР, начала потихоньку втягиваться в события в этом регионе. Российские самолеты совершили антитеррористическую операцию в Сирии.

Отношение к террористическому акту 11 сентября вовсе не однозначное. Абстрагируясь от личностей, повинных в этом терроре, это был античеловечный акт, управляемый предательской рукой. Жертвами этого акта стали, главным образом, рядовые граждане.

Впоследствии терроризм захлестнул весь мир. В 2002 году была создана террористическая группировка "Боко харам", в 2004 году - "Аш-Шабаб", а в 2006 году – ИГИЛ.

Оказалось, что каждое государство "крышует" свою террористическую организацию. Ячейки, в свое время признанные США и Евросоюзом террористическими, сменив названия, возобновили свою деятельность. В Сирии возникли крылья ПКК - YPG и PYD. Этим группировкам покровительствовали США, Россия, ЕС.

Дошло до того, что ПКК проводил учения в Армении. Есть сведения о том, что эта организация имеет свои учебные лагеря в оккупированном Нагорном Карабахе. Иными словами, союзником этой террористической организации в регионе является Армения.

Ведущие мировые державы посредством "своих" террористических организаций ведут гибридные войны с неугодными, идущими вразрез с их интересами.

Таким образом, после событий 11 сентября масштаб терроризма вовсе не угас, а борьба с ним отнюдь не ведется сообща. Наоборот, терроризм в мире только расцветает.

Решение Дональда Трампа продлить еще на год режим чрезвычайного положения, объявленный 14 сентября 2001 года, явное тому подтверждение. По словам американского лидера, террор в стране живет безмятежно, мол, этим и продиктовано решение продлить режим чрезвычайного положения еще на год.

Подобный режим может вступить в силу в любой стране, поскольку никто не застрахован от угрозы террора.