Соблюдение предпринимателями новых правил поведения становится необходимостью

Соблюдение предпринимателями новых правил поведения становится необходимостью

Пандемия, изменившая мировой порядок и принесшая с собой много серьезных ограничений, продолжает оказывать негативное влияние на все отрасли, в том числе и на экономику. Ограничения, вызвавшие разрыв в производственно-сбытовой цепочке, привели к спаду экономической активности, что обусловливает необходимость внедрения новой модели поведения.

Как сообщает Report, новая модель поведения должна служить предотвращению потерь как населения, так и государственного и частного сектора. Иными словами, сейчас перед субъектами предпринимательства, страдающим от последствий пандемии и ограниченным в деятельности, есть два пути: либо жить и работать по старым правилам и продолжать терять, или адаптироваться к новым правилам для спасения бизнеса. Не следует забывать, что мы все находимся в едином пространстве и построение нашего будущего образа жизни в соответствии с новыми правилами поведения может сыграть для нас роль спасительной формулы. Эта формула очень проста: здесь каждому требуется проявлять ответственность и соблюдать несложные правила. Нельзя забывать, что скорая адаптация объектов торговли, общественного питания и услуг к новым правилам означает для них более быстрое возвращение к нормальному бизнесу. Несоблюдение предприниматели правил не обещает ничего хорошего. Напротив, это приводит к большим экономическим потерям, отрицательно сказываясь на общей экономической активности. В этом смысле новые правила поведения также важны для более быстрого и эффективного устранения экономических потерь.

Очевидно, что пандемия - это новая и горькая реальность для стран мира, но даже в этих условиях важно сделать правильные выводы из полученного опыта. С этой позиции наша страна может воспользоваться опытом братской Турции по борьбе с последствиями пандемии. Секрет эффективности этого опыта заключается в том, что он основан непосредственно на социальной ответственности. Более того, как граждане, так и субъекты предпринимательства не стесняются делиться этой ответственностью. В то же время предприниматели берут на себя большую часть ответственности, тем самым демонстрируя важность сохранения экономической активности не на словах, а на деле. Потому что, как сказал один из турецких бизнесменов, "сейчас все живут в эпоху, которая изменит порядок, эта пандемия меняет и изменит поведение граждан".

Как мы уже упоминали выше, требования этого периода очень просты, и это видно из турецкого опыта. К примеру, в братской стране в магазинах однозначно следуют социальной дистанции. Каждый, кто работает с клиентом, использует индивидуальные средства защиты. Особое внимание уделяется соблюдению социальной дистанции и использованию средств дезинфекции у касс. Понятие "дистанция в 1,5 метра" уже стало социальной нормой. Самое главное, что предприниматели верят в пользу новой модели поведения. Потому что большинство турецких бизнесменов считают, что это битва, они сражаются на фронте во имя будущего страны, и для победы в битве с этой неведомой силой каждому человеку требуется проявлять социальную ответственность. Даже при регулировании рабочих часов не забывают об ответственности. Так, плотность клиентов на торговых объектах регулируется изменением рабочих часов. Клиентов предупреждают при наличии плотного потока внутри объекта. Иными словами, особое внимание уделяется обеспечению соблюдения очередности и социальной дистанции на входе в торговые объекты, что является одним из основных требований новых правил поведения.

Верим, что и азербайджанские предприниматели, четко осознавшие свою социальную ответственность, и воспользовавшись лучшими практиками, внесут вклад в восстановление экономики страны. Ни у кого не вызывает сомнений, что для этого у наших предпринимателей достаточно чувства ответственности и решимости стоять на страже экономики.