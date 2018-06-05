Снижение уровня безработицы, повышение цен на нефть - поддерживающие факторы для доллара - АНАЛИТИКА

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Уровень безработицы в США с 2000 года упал до рекордно низкого уровня. Так, число безработных снизилось в мае на 281 тыс. человек, до 6,07 млн (3,8% вместо прогнозируемых 3,9%).

Следует отметить, что средний уровень безработицы в США с 1948 по 2018 год составлял 5,78%.

С другой стороны, индекс доллара находится на самом высоком уровне (94,156) с начала года.

Аналитическая группа Report отмечает, что есть веские основания для поддержки роста индекса доллара в этом году. Одним из них является преодоление процентными ставками облигаций США психологического барьера в 3%. Вот почему интерес инвесторов к экономике США вырос по сравнению с другими странами. Это, в свою очередь, является поддерживающим фактором для доллара. В то же время в укреплении доллара играют роль такие экономические показатели как безработица, оживление рынка в связи с вероятным повышением учетной ставки ФРС на фоне инфляционных ожиданий.

График индекса доллара за последний год:

В то же время рост цен на нефть на фоне снижения добычи нефти в Венесуэле и Мексике и доходность этой отрасли для страны также является фактором, который способствует укреплению доллара в короткие сроки.

Фондовые индексы США также подорожали на фоне происходящих событий. Так, индекс S&P500 вырос вчера на 1,08%, Dow Jones - на 0,9%, индекс Nasdaq - на 1,51%.

С другой стороны, в последнее время курс основной валютной пары доллар/евро меняется в пользу доллара. Так, курс EUR/USD упал до 1,15 за прошедшие дни. Принимая во внимание, что доллар в последнее время укрепляется не только по отношению к евро, но и к другим валютам, в ближайшем будущем повышению американской валюты будут способствовать факторы, в основном, связанные с экономикой США.

В то же время слабость евро также отражает последние политические и экономические проблемы в еврозоне, в том числе Brexit, кризис Deutsche Bank в Германии, политическая напряженность в Италии и Испании, на фоне которых растут риски еврозоны и наблюдается кратковременное снижение доверия к единой денежной единице.