Сможет ли российская экономика выдержать санкции?

Реакция США и Запада на войну, развязанную Россией против Украины, была незамедлительной и достаточно жесткой. Против России были введены санкции, не имеющие аналогов. Среди них можно отметить отключение банков, находящихся под санкциями (а на следующем э

Реакция США и Запада на войну, развязанную Россией против Украины, была незамедлительной и достаточно жесткой. Против России были введены санкции, не имеющие аналогов. Среди них можно отметить отключение банков, находящихся под санкциями (а на следующем этапе может даже и всей банковской системы) от SWIFT, запрет на все транзакции Евросоюза с Банком России, замораживание золотовалютных резервов этой страны.

Эти меры фактически направлены на дестабилизацию финансовой системы страны. Блокировка выхода банков к SWIFT выведет эти финансовые учреждения из международных финансовых потоков и ограничит их глобальную деятельность. Несмотря на то, что Россия надеялась на собственную систему переводов, но до сих пор только 20% транзакций на внутреннем рынке осуществлялось через нее. Что касается иностранных платежей, то здесь традиционно возлагается надежда на помощь Китая. Речь идет о подключении к CIPS (China International Payments System). Но следует иметь в виду, что сам Китай находится под санкциями США, и не в его интересах "напрашиваться" на санкции со стороны ЕС, или быть изолированным от глобальных рынков. Поэтому, по крайней мере, в нынешней ситуации Китай не намерен создавать альтернативную международную финансовую систему. Страна обратилась к SWIFT для создания совместной платформы по проекту цифрового юаня. То есть, она не видит себя вне глобальной финансовой системы. Китай намерен увеличить объемы торговли с Европой. С этой целью он борется за долю на рынке с такими странами, как Япония и Южная Корея. Россия как покупатель для него менее интересна. Она получает 2% китайского экспорта и обеспечивает 3% импорта. Поэтому кажется неубедительным, что Китай будет рисковать своими экономическими интересами в Европе из-за страны, стоящей в одном ряду с Северной Кореей, Эритреей и Сирией, даже несмотря на политические интересы.

Золотовалютные резервы традиционно выступали в роли подушки безопасности российской экономики в период кризисов. Именно эти резервы, по всей вероятности, предусмотрены в качестве основной "страховки" перед принятием решения о начале “спецоперации” против Украины. А это значит, что Россия не ожидала такой жесткой реакции Запада. Неслучайно вчера Верховный представитель ЕС по внешним связям и политике безопасности Жозеп Борель, отвечая на вопрос о перспективах прекращения поставок углеводородов и газа из России, подчеркнул, что приняты меры, которых никто не ожидал. Сегодня невозможно использовать эти ресурсы. По этой причине возможности вмешательства центрального банка на валютный рынок ограничены. Это усиливает давление на курс национальной валюты. В то же время финансирование антикризисных мер значительно затруднено. В таких условиях наиболее эффективным, но в то же время рисковым способом является внедрение инструментов административных ограничений Банком России и Минфином. Так, Банк России вдвое повысил учетную ставку, нерезиденты не могут вывести из страны более 5 тыс. долларов США, физические и юридические лица при покупке валюты с биржи должны платить комиссию в размере 12%, Минфин обязал продавать 80% заработанной на экспорте валюты, установлено ограничение на вывод валюты из банков. Резкое повышение учетной ставки приведет к удорожанию кредитования. Таким образом, доступ населения и бизнеса к дешевым деньгам сводится к минимуму, экономическая активность снижается. Удешевление национальной валюты и ускорение темпов роста цен приведет к снижению покупательной способности населения. Это поставит местный бизнес, который в значительной степени зависит от импорта, в очень сложное положение. Россию может охватить эпидемия банкротства.

С российского рынка массово уходят транснациональные корпорации, представленные в таких отраслях промышленности России, как автомобильная, энергетическая, пищевая, одежда и аксессуары, техника и технологии, логистика. Закрываются местные офисы, приостанавливается совместное производство. Это предвестие того, что в ближайшей перспективе ситуация с безработицей значительно обострится. Заполнить образовавшийся пробел в короткие сроки, в том числе за счет национальных аналогов, не удастся. Дефицит приведет к резкому росту цен на многие товары, в том числе и товары первичного спроса. Дело в том, что даже отечественное производство в той или иной форме зависит от импорта. В ведущих секторах российской экономики 30-70% выпускаемой продукции зависит от поставок из-за рубежа. Зависимость от импорта чаще всего наблюдается при производстве компьютеров и электроники, машин, механизмов и транспортных средств. В химической промышленности зависимость от импорта составляет 40 %, в пищевой - 30%. Рост поставок из-за рубежа окажет давление на внутренние цены, увеличив себестоимость продукции. При отсутствии альтернатив возможности Китая диктовать цены России значительно возрастут, и Китай будет максимально использовать такие благоприятные условия.

В нынешних реалиях экономический спад в России - вопрос времени. Авиационный сектор страны находится на грани катастрофы. Видя это, правительство уже рассматривает приватизацию самолетов, взятых в аренду у Запада. Дело в том, что в ответ на действия России на Украине Запад и США отказались от лизинга и поставок самолетов этой стране. В то же время запрещено техническое обслуживание и страхование самолетов. Самолеты, находящиеся в лизинге, должны быть возвращены менее чем за месяц. Даже если Россия пойдет на национализацию воздушных судов, они смогут работать всего несколько месяцев, если техническое обслуживание станет невозможным. Это решение нанесет огромный удар по международному имиджу страны. В то же время правительство обсуждает отмену уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения. Речь идет о программном обеспечении, не имеющем отечественных аналогов. Это происходит на фоне ухода из России таких глобальных игроков, как Microsoft, Oracle, Autodesk, Cisco.

С продолжением войны против Украины увеличивается риск новых санкций. США уже рассматривают возможность введения санкций против нефтегазового сектора России. За счет этого сектора обеспечивается треть доходов бюджета России. Этот сектор более волатилен, поскольку он зависит от настроений инвесторов. Ведущие международные рейтинговые агентства значительно понизили рейтинги страны и обещают нерадужные перспективы для российской экономики. Институт мировой экономики (IfW) совместно с Австрийским институтом экономических исследований (WIFO) создали модель последствий продолжительных санкций для различных отраслей народного хозяйства России. Ученые пришли к выводу, что ВВП этой страны может ежегодно уменьшаться на 9,71%. Совокупная экономика западных стран сократится всего на 0,17%. То есть заявления России о том, что от этих санкций Запад потеряет больше - это не что иное, как популизм, направленный на внутреннюю аудиторию.