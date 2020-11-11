Смогут ли азербайджанцы и армяне жить бок о бок друг с другом?

Азербайджанская армия изгнала армянские вооруженные формирования со своих земель. Теперь один из основных вопросов состоит в том, смогут ли азербайджанская и армянская общины вернуться в Карабах и ужиться вместе?

Подошла к концу вторая Карабахская война. Азербайджанская армия изгнала армянские вооруженные формирования со своих земель. Теперь один из основных вопросов состоит в том, смогут ли азербайджанская и армянская общины вернуться в Карабах и ужиться вместе?

Для этого, в первую очередь, стоит обратить внимание на отношение армян к мирным азербайджанцам во времена первой и второй карабахских войн. Во время первой карабахской войны армянские палачи совершили Ходжалинский геноцид. Эта трагедия, совершенная в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, унесла жизни 613 ни в чем не повинных ходжалинцев, среди которых 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Были полностью вырезаны 8 семей, 25 детей остались круглыми сиротами, 130 детей потеряли одного из родителей. 487 человек, 76 из которых дети получили ранения. 1 275 человек были взяты в плен. О судьбе 150 пленных, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего неизвестно.

Ходжалинский геноцид, 26 февраля 1992 год

Вспомним геноцид, совершенный армянскими головорезами 8 апреля 1992 года в селе Агдабан Кельбаджарского района. Село Агдабан, насчитывавшее 130 домов, было сожжено дотла, 779 мирных жителей подверглись уму непостижимым пыткам. 67 человек были жестоко убиты. 2 человека пропали без вести, 12 получили тяжелые телесные повреждения.

При оккупации Зангилана армяне перекрыли пути спасения мирным азербайджанцам. Чтобы спастись от рук армянских головорезов, зангиланцы бросались в реку Араз, переправляясь в Иран. Многие мирные жители утонули на полпути.

Агдабан, 8 апреля 1992 год

28 августа 1992 года армянские вооруженные силы совершили нападение на село Баллыгая Геранбойского района, учинив кровавые расправы над укрывшимися здесь беженцами из Лачинского района. В результате погибли 24 лачинца.

Несомненно, в ходе первой карабахской войны армяне использовали любую подвернувшуюся возможность для совершения жестоких убийств и пыток в отношении мирных азербайджанцев.

Оккупация Зангелана

В ходе второй карабахской войны вооруженные силы Армении подвергли ракетным обстрелам азербайджанские города, расположенные вдали от зоны боевых действий. Примерами таких чудовищных зверств является бомбежка Гянджи в ночное время суток, обстрел Барды и похоронной процессии в Тертере, а также ракетные атаки на Геранбой, Агджабеди, Сиязань и Хызы. В результате погибли 93 мирных азербайджанца, 407 получили ранения.

Город Гянджа, 17 октября 2020

Азербайджан заявил, что не ведет войну с мирными жителями. Наша страна не подвергала обстрелу гражданские объекты, хотя армяне всячески стремились втянуть нас в провокацию, дислоцируя свою военную технику в непосредственной близости от гражданских объектов.

Азербайджан сохранил гуманитарный коридор для армянских жителей. Гуманное поведение азербайджанской стороны позволило мирным жителям беспрепятственно покинуть зону боевых действий. Значит, азербайджанцы не сожгли мосты для совместного сосуществования с армянами.

Армяне беспрепятственно покидают регион, ноябрь 2020

В своих выступлениях Президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что Азербайджан гарантирует безопасность своим гражданам- армянам, проживающим в Карабахе. Одним словом, они являются полноправными гражданами нашей страны. В противовес этому, армянская сторона всячески противится совместному проживанию. 5 ноября, выступая в парламенте, министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян заявил о том, что у Карабаха нет будущего в составе Азербайджана. С аналогичным заявлением ранее выступил и президент Армении Армен Саркисян.

Армяне спокойно покидают зону боевых действий

Одним словом, Азербайджан создает все условия для совместного проживания армян и азербайджанцев, однако захотят ли рядовые азербайджанцы, пострадавшие от варварских деяний армян, жить с ними бок о бок? Ведь армяне уничтожили их дома, лишили их крова... Вопрос довольно сложный, но решаемый. Французы, немцы и англичане много лет соседствуют друг с другом, хотя между ними не раз вспыхивали многолетние войны. Однако они изыскали возможности для примирения и создали Европейский союз, где мирно живут под одной крышей. Ныне их связывает не только общность истории, но и экономические интересы. Так вот армянам, чтобы ужиться на Кавказе, в Азербайджане, необходимо перестать враждовать с соседями и не зариться на чужое. Иного пути просто нет. Вполне вероятно, что в следующий раз армия соседнего государства может не подоспеть на подмогу или попросту откажется от такой перспективы...