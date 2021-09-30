СМИРЕНИЕ И БЕЗЫСХОДНОСТЬ - Армения заговорила о выгодах открытия коммуникаций в регионе

44 дня, каждый день – победа. 44 дня, заставившие весь мир убедиться в политической, военной и экономической мощи и лидерстве Азербайджана в регионе, изменившие приоритеты, планы и прогнозы на десятки лет…

44 дня, заставившие весь мир убедиться в политической, военной и экономической мощи и лидерстве Азербайджана в регионе...

Вторая Карабахская война – это не только освобождение от 30-летней оккупации земель Азербайджана, но развязка многих политических и, особенно, экономических узлов в регионе, что может стать импульсом для развития всех стран региона.

Единственный шанс

Для Азербайджана – это дополнительные возможности для различных сфер экономики, существенный вклад в экономику целом. При этом страна и без этого сохраняет лидерство по всем экономическим позициям в регионе.

А вот Армения, оккупант и проигравшая сторона, может стать самым значительным экономическим бенефициаром в результате разрешения Карабахского конфликта. Именно у нее после трех десятков лет, наконец, появился шанс вновь войти в мировую экономическую систему через новые транспортные узлы, привлекать иностранные инвестиции и даже просить о помощи и получать ее.

Вот недавно министр экономики Армении Ваан Керобян заявил журналистам, что возобновление транспортного сообщения между Арменией, Турцией и Азербайджаном «значительно улучшит возможности и конкурентоспособность наших начинаний». По оценкам Всемирного банка, Азиатского банка развития и правительства самой Армении, возобновление транспортного сообщения между тремя странами обеспечит рост ВВП Армении даже на фоне пандемии, подчеркнул он.

Чуть раньше заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук заявил журналистам, что Россия, Армения и Азербайджан настроены разблокировать экономические и транспортные связи в регионе. По словам вице-премьера Армении Мгера Григоряна, разблокировка связи «будет иметь положительный эффект, но пока рано прогнозировать точный рост торговли между странами в результате этого».

30 долгих лет, тысячи погибших, разруха и хаос – что еще должно было произойти, чтобы Армения, наконец, осознала и приняла, что вражда с Азербайджаном привела ее к экономическому коллапсу, довела большую часть населения до нищеты, бросила страну в такую глубокую долговую яму, выбраться из которой потребует многих лет и громадных усилий?!..

Рост от нуля

Сегодня правительство Армении впервые дает оптимистичные прогнозы, обозначая ожидаемый рост ВВП чуть ли не двухзначными цифрами. По сути же, экономике этой страны нужно будет буквально «восставать из пепла» - многие отрасли строить с нуля, долго убеждать инвесторов в стабильности внутриполитической ситуации, просить новые ссуды у " международных организаций".

Своих накоплений у страны практически нет – 3,1 млрд долларов США не могут считаться таковыми с учетом того, что долгов у нее в 3 раза больше - госдолг Армении уже превышает 9 млрд долларов США. Для сравнения, валютные резервы Азербайджана на 1 сентября превысили 53 млрд долларов США при внешнем долге в 7,8 млрд долларов США.

Статкомитет Армении опубликовал официальные данные за январь-июль 2021 года, согласно которым несмотря на зафиксированный в течение семи месяцев рост экономической активности в 5,2%, в июле этот показатель вырос всего на 0,2%. По сути это означает, что темп роста экономической активности снизился в несколько раз. По мнению армянского экономиста Сурена Парсяна, «очевидно, что при таких снижающихся темпах «прогноз» министра экономики об обеспечении двузначного роста экономики был всего лишь очередным маркетинговым шагом для привлечения внимания людей. Невозможно обеспечить двузначный рост только лишь на основе создания позитивных ожиданий».

Экономист убежден, что на фоне этого не имеет смысла искать потоки инвестиций и динамично развивающуюся экономику, «поскольку все это просто ложь». «Реальность же такова, что в настоящее время наша экономика находится в инерционном состоянии. А рост на 5,2% обеспечен исключительно за счет плохих показателей прошлого года и горнодобывающей сферы», - отмечает Парсян.

Выбор за вами

Итак, положение экономики Армении плачевно. Есть ли для нее шанс хоть как-то выправить ситуацию? Безусловно, есть. Это открытие коммуникаций в регионе, в частности, Зангезурского коридора, что принесет пользу всем странам региона.

Зангезурский коридор предполагает не только железнодорожное, но и автомобильное сообщение. Если говорить о железнодорожных путях, то это прежде всего железная дорога Горадиз-Агбенд, далее зангезурский (мегринский) участок длиной 44 км, граница с Арменией – Ордубад – 11 км, Ордубад-Нахчыван-Ереван, Ереван-Гюмри-Карс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе общих дебатов на 76-й сессии Генассамблеи ООН, еще раз подчеркнул, что миру и сотрудничеству в регионе могут послужить транспортные проекты. «В этом контексте Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, создаст новые возможности для нашего региона», - подчеркнул глава государства.

Безусловно, открытие коммуникаций через Зангезур для Армении также выгодно хотя бы потому, что она, наконец, получит железнодорожное сообщение с Ираном - одним из главных своих экономических партнеров. Фактически, она выходит из 30-летней блокады, в которую сама себя вогнала, и получает реальный шанс собрать из осколков свою экономику и хоть как-то решать социальные проблемы. Единственное, что ей надо для этого – сосредоточиться, наконец, на собственных проблемах и отказаться от безумных идей реваншизма. Для Армении это пустая трата времени, энергии и денег.

Как подчеркнул президент Ильхам Алиев, Азербайджан создал новые реалии в регионе Южного Кавказа, и это должен учесть каждый. Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к соседям».

Будем надеяться, что заявление министра экономики Армении – это первые проблески разумного подхода к сосуществованию с остальными странами региона, и приятие лидерства Азербайджана здесь. Хотя история научила нас со скепсисом относится к вопросу о доверии к соседям…

Эксперт Нигяр Гулузаде