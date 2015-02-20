​Сменятся ли страны-сопредседатели МГ ОБСЕ? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Вене завершается зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Как сообщает Report, в ходе сессии парламентарии приняли участие на заседании постоянного комитета, а также трех общих комитетов ПА ОБСЕ. На сессии были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Украине.

Принимающие участие в сессии депутаты из Азербайджана выдвинули ряд предложений, обсудили вопросы, которые беспокоят наше общество.

Несомненно, главным вопросом, беспокоящим азербайджанскую общественность, является оккупация наших земель и проблемы, истекающие из этой агрессии. Руководитель азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ, заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова подняла одну из таких проблем - вопрос о Дильгяме Аскерове и Шахбазе Гулиеве, находящихся в заложниках в Армении. Доведя до внимания участников сессии условия, при которых азербайджанцы были взяты в заложники, она рассказала, что Д.Аскеров и Ш.Гулиев были взяты в заложники на территории Кельбаджарского района при посещении ими могил своих близких. Депутат подчеркнула, что в связи с этим вопросом направлено письменное обращение в ПА ОБСЕ: "К сожалению, нынешняя картина вызывает разочарование, они все еще находятся в заложниках".

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил отношение к данному вопросу. Он отметил, что в ближайшее время он планирует посетить Азербайджан и Армению, провести обсуждения с главами каждой из стран, поднять ряд вопросов, в том числе проблему заложников.

На собрании член азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев выдвинул предложение о замене сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, замена сопредседателей сможет привести к новым идеям в процессе урегулирования конфликта. Он предложил включить в состав сопредседателей Германию и Турцию.

И.Дачич, выражая отношение к данному предложению, отметил, что он поддерживает существующий формат Минской группы ОБСЕ.

На фоне процессов, происходящих в мире и геополитическом пространстве, в которое входит Азербайджан, выступления и предложения наших представителей являются приемлемыми. Потому что Азербайджан, чья территория находится под оккупацией, обладает справедливой и сильной позицией. Кроме того, Азербайджан сотрудничает с международными силами в борьбе с терроризмом. Поддерживается справедливая позиция стран, чья территориальная целостность и суверенитет были нарушены. В действительности, подобные выступления в ПА ОБСЕ - это своего рода возможность доведения информации о ситуации, в которой оказался Азербайджан, до мировой общественности. Сравнительный анализ происходящих в мире и регионе событий и сходства еще более усиливают правоту Азербайджана. В ОБСЕ вопросы решаются с помощью консенсуса. Однако решения, резолюции и рекомендации этой структуры оказывают влияние на позиции международных организаций, обладающих правом применять санкции. Таким образом, выступления представителей азербайджанской делегации представляют важность с точки зрения доведения до мировой общественности единой позиции официальных представителей государства и общественности по Нагорному Карабаху.