Слет террористов ПКК в Армении - враждебность по отношению к Турции и Азербайджану - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Когда в мире нарушается порядок, попирается справедливость, торжествуют злые силы. Сплотившись вокруг крупных сил, они угнетают тех, кто совершает благие дела, гнобят поборников справедливости, подминая мир под себя, стараясь сделать его подобием себя. Событие последних лет на Ближнем и Среднем Востоке вновь подтверждают это. Одним из подручных инструментов подобных сил являются террористы ПКК.

Армянская пресса писала о том, что террористы ПКК, бежав из Турции, нашли прибежище в Армении. Свыше 30 лет они наносят ущерб территориальной целостности и суверенитета Турции, представляют угрозу безопасности страны, ведут террористическую деятельность, стараясь подорвать государственные устои Турции. С этой целью ПКК сформированы незаконные вооруженные отряды.

Органы безопасности Турции проводят антитеррористические операции, уничтожают террористов. Армянская пресса пишет о лояльности Москвы и Еревана к террористам ПКК, так, по мнению, армянской печати, считает руководство ПКК. Именно поэтому террористы слетелись на территорию Армении. Охраняющие госграницы Армении российские военные обеспечивают беспрепятственное прохождение террористами турецко-армянской границы. Перешедшие границу террористы сдаются армянским властям.

Отметим, что несколько месяцев назад просочилась информация о наличии 12 лагерей террористов ПКК в оккупированном Нагорном Карабахе и подготовке там 1750 террористов.

В целом, прибытие террористов ПКК в Армению и их слет на территории этой страны неслучайны. Эти группировки – враги Турции и Азербайджана и самым подходящим местом для претворения своих грязных замыслов они видят Армению. Помимо этого, Армения не признает ПКК террористической группировкой. А значит, ПКК под покровительством России в перспективе может стать орудием Кремля не только против Турции, но и Азербайджана и Ирана. Дошло до того, что в России открылось представительство сирийского крыла ПКК – PYD.

Некоторые политиканы в самой Турции занимают схожую с армянами позицию, выступая против своей же нации. Они признают надуманный армянский псевдогеноцид. Эти граждане Турции, так называемые политики, а по сути сторонники ПКК, никогда не высказывались о Ходжалинском геноциде. Террористы ПКК участвовали и в оккупации Нагорного Карабаха – исконно азербайджанской земли.

В боях в апреле 2016 годы террористы ПКК из своих лагерей на Кандильском хребте и в Камышлы (Сирия), перевалив Агры даг, оказались в Армении. Там они разместились в специально отведенном для ПКК лагере Варденис в селе Гёйчя, именуемом армянами Варданисом, вокруг озера Гёйчя (армяне называют его Ван). Планом переброски террористов ПКК в Армению руководил уроженец турецкого города Тунджели Бесе Хозат. Среди террористов ПКК, направленных на линию соприкосновения войск Азербайджана и Армении, были 150 армян из рядов PYD. Когда возникла напряженность на линии фронта, террористы были переброшены на оккупированные территории Азербайджана. В апрельских боях 2016 года террористы ПКК сражались на стороне Армении. В ту пору иранские СМИ привели конкретные факты, подтверждающие это. Их побег из Турции и слет в Нагорном Карабахе позволяют предполагать о возможности новых событий в Нагорном Карабахе. Чтоб отвлечь внимание Турции от антитеррористической операции в Сирии, силы ПКК могут провести акции против Азербайджана. У армян и террористов ПКК схожая стратегия. И те, и другие хотят заполучить выход в Черному и Средиземному морям. Их враждебное отношение к Турции и Азербайджану, наличие схожих целей дает основание судить о сплачивании этих сил.

США поставляют боеприпасы и оружие YPG/PYD. После протеста официальной Анкары Вашингтон неоднократно заявил о том, что действует вместе с “Демократическими силами Сирии”. Пособники США и ПКК, уходя от сути, утверждают о поставки Америкой вооружения не ПКК, а YPG/PYD и “Демократическим силам Сирии”. Эта структура сформирована из сил YPG/PYD – крыла ПКК. В итоге США пришлось сознаться в вооружении ПКК – группировку, которую США признают террористической. Однако события говорят о том, что суть деятельности от этого не изменилась. В США признают всю серьезность вопроса. Представивший на слушаниях в Конгрессе 13 февраля доклад под названием “Оценка мировых угроз” глава ЦРУ Дэниэл Коатс, в разделе своего доклада, касающегося Среднего Востока, заявил: “YPG являются вооруженными силами ПКК в Сирии”. В документе подчеркивается, что эта группировка будет стремиться получить автономию в Сирии: "Но натолкнется на противодействие России, Ирана и Турции. Иран стремится открыть сухопутный коридор из Сирии в Ливан”. Отметим, что в 1993 году по просьбе Турции США, Германия, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Британия включили ПКК в список террористических группировок. В 1998 году их примеру последовал Кыргызстан, а в 2001 году – ЕС. Несмотря на то, что в 2002 году ПКК объявила о самороспуске и создании “Конгресса демократии и свободы Курдистана”, эта группировка считается ПКК. По мнению исследователей, ПКК является детищем “холодной войны” между СССР и США. Создание курдской левоцентристской террористической организации на территории Турции – южном оплоте НАТО, входило в планы СССР. Бытуют мнения о связях лидеров ПКК с Советским Союзом и КГБ. Вывоз лидера террористической группировки Абдуллы Оджалана из Турции незадолго до попытки госпереворота сперва в Ливан, а затем в Сирию – главный союзник СССР на Ближнем Востоке, подтверждает это предположение. Несмотря на смену названия, эта организация действует в угоду интересов не только России, но и США, Германии, Франции,

Бельгии, Голландии, Израиля и других. 15 февраля 1999 года года Абдулла Оджалан был задержан и передан спецслужбам Турции, что подтверждает правильность наших суждений. В 1998 году правительство Сирии было вынуждено выпроводить Оджалана в Россию. Москва, удержав его некоторое время, передала Италии. После того, как Абдулла Оджалан покинул территорию этой страны, он нашел прибежище в посольстве Греции в Кении. Он прибыл в Кению по дипломатическому паспорту на имя “Lazaros Mavros”, выданному греческим Кипром. Однако оттуда он был доставлен в Турцию. В Турции Абдулла Оджалан был приговорен к смертной казни, его обвинили в создании вооруженной террористической группировки. Однако усилиями ЕС приговор был смягчен на пожизненный срок. И это при том, что террористы ПКК жестоко расправились с тысячами мирных жителей в Турции, в том числе женщинами, детьми и стариками. Первую вооруженную акцию ПКК осуществила в 1984 году в восточных и юго-восточных регионах Турции. Абдуллу Оджалана называют детоубийцей. В тоже же году террористы ПКК убили беременную жительницу Батмана Мизгин Дору и ее пятилетнюю дочь. С тех пор ПКК избрало своей мишенью младенцев, детей и женщин. 20 августа 1987 года в провинции Мардин они атаковали дом Шехмуса Арыкына, расстреляв из автомата “Калашников” двух женщин, троих детей и четырехмесячного малыша Гамзу. Подобных кровавых актов много на счету ПКК. В 1993 году они атаковали область Сиирт, убив 13 детей, 9 женщин, в целом 22 человека. Террористическая деятельность ПКК продолжается. Появление ПКК в Сирии и Ираке под различными названиями умножило активность и размах этой террористической группировки. Ныне они подвергают ракетным ударам территорию Турции из орудий, переданных им США и другими странами. В этом году 133 мирных жителей приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай были ранены в результате нанесенного ПКК ракетного удара.

То есть, называя вещи своими именами, это – террористы, под какой бы личиной они ни скрывались. Убийцы нашли покровителей, что наиболее отчетливо проявляется на бесконтрольных территориях в различных уголках мира. Каждый использует их в своих целях. Подтверждением тому является деятельность ПКК под покровительством определенных сил.