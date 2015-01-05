Сколько денег израсходовали политические партии Азербайджана в 2014 году? - СПИСОК

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане министерством юстиции зарегистрировано более 50 политических партий. Часть этих организаций активно функционирует. Report провел опрос, какую сумму израсходовали ведущие политические партии в 2014 году на аренду и коммунальные услуги.

Руководитель пресс-службы правящей партии Новый Азербайджан (ПНА) Гусейн Пашаев заявил, что отчет по расходам партии на 2014 год еще не готов. Отметим, что в 2013 году коммунальные расходы ПНА в целом составили 382 152 манатов.

Как сообщили Report в партии Мусават, на центральный штаб партии за год расходуется 3 660 манатов. Годовой расход на телефонную связь составляет 2 400, на воду - 150, на свет - 3000 манатов. В целом, годовой расход на коммунальные услуги центрального штаба составляет 5 550 манатов.

Как сообщил Report председатель партии Умид Игбал Агазаде, в качестве центрального штаба партия использует личное жилье, поэтому расходов на аренду помещения у них нет. Годовой расход на коммунальные услуги штаба в 2014 году составил 13 200 манатов.

Заместитель председателя партии Классического народного фронта Азербайджана (КНФА) Хазар Теййублу заявил, что на центральный штаб партии деньги не расходуются, так как он принадлежит одному из членов КНФА. Затраты на коммунальные услуги штаба составляют приблизительно 1 500 манатов в год.

Председатель Либеральной партии Азербайджана (ЛПА) Аваз Темирхан отметил, что партия не имеет штаба. По его словам, банковский счет партии тоже закрыт: "Мы проводим наши мероприятия в собственных квартирах".

Председатель партии гражданства и развития (ПГР) Али Алиев отметил, что центральный штаб партии расположен в принадлежащем ему административном здании. Затраты на коммунальные услуги центрального штаба составляют 1 200 манатов в год.

Председатель Азербайджанской демократической партии (АДП) Сардар Джалалоглу заявил, что штаб принадлежит газете "Hürriyət": "Штаб принадлежит газете. Мы не тратим деньги на аренду. Но годовой расход на коммунальные услуги составляет около 7 000 манатов".

Как сообщил Report руководитель центрального аппарата управления Партии гражданской солидарности (ПГС) Самир Асадли, штаб принадлежит партии. Затраты на коммунальные услуги составляют 4 500 манатов.

Председатель Партии национальной независимости Азербайджана (ПННА) Юсиф Багирзаде отметил, что партия не имеет штаба: "У нас нет штаба. Мы проводим наши мероприятия в офисе Организации Насиминского района. На этот офис расходуется примерно 700 манатов в год. Здесь затраты на коммунальные услуги составляют 600 манатов в год".

Как сообщили Report в партии "Великое возрождение", годовой расход на аренду штаба составляет примерно 700 манатов, на коммунальные услуги - в пределах 600 манатов.

Партия демократических реформ (ПДР) не обнародовала сумму, расходуемую на коммунальные услуги за год.