Ситуация вокруг Сирии: Как Турция и Саудовская Аравия определяют будущее страны

Турция является очевидным союзником новых сирийских властей и основным выгодополучателем от падения режима Асада. Для новых властей Сирии крайне важно заручиться поддержкой Анкары, поэтому ожидаемо, что приоритет в восстановлении страны получат турецкие с

Турция является очевидным союзником новых сирийских властей и основным выгодополучателем от падения режима Асада. Для новых властей Сирии крайне важно заручиться поддержкой Анкары, поэтому ожидаемо, что приоритет в восстановлении страны получат турецкие строительные компании.

Ставший 29 января президентом Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, также возглавляющий группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), совершил свой первый зарубежный визит в новом статусе в 2–3 февраля Саудовскую Аравию. А 4 февраля он отправился в Анкару. Это первый визит главы сирийского государства в Турцию после 2011 года.

Важно отметить, что Турция стала первой страной, направившей министра иностранных дел в Дамаск после падения режима Башара Асада: еще в декабре 2024 года Хакан Фидан провел переговоры с аш-Шараа.

Турецкие СМИ сообщают, что основной темой переговоров было сотрудничество в борьбе с ИГ, активизировавшимся на востоке Сирии после падения Асада, а также с курдскими формированиями "Союза демократических сил" (СДС), которые, при поддержке США, контролируют северо-восточные районы Сирии. СДС ведет бои с протурецкими группировками в районе Манбиджа и на переправах через реку Ефрат. Турция рассматривает СДС как "филиал" Рабочей партии Курдистана, которую она считает террористической организацией.

Кроме того, на переговорах в Анкаре стороны могло обсуждаться возможное оборонное соглашение, предполагающее создание турецких военных баз в Сирии. Согласно информации турецких СМИ, планируется разместить две такие базы с турецкими истребителями F-16. Для Сирии это может стать способом заручиться дипломатической и военной поддержкой Турции.

Есть мнение, что аш-Шараа мог обсуждать с Эрдоганом возможное участие в операции против курдских террористов или, наоборот, объяснить, почему ХТШ не планирует участвовать в такой операции. Возможный отказ может быть связан с позицией Эр-Рияда, который традиционно является проводником американской политики в регионе.

Но есть опасения, что даже с учетом возможных турецких военных баз в Сирии, это вряд ли приведет к ликвидации квазигосударственного образования курдов, поскольку США через СДС продолжают контролировать ключевые нефтяные месторождения и сельскохозяйственные земли Сирии, и маловероятно, что откажутся от этого.

В то же время стоит предполагать усиление давления на курдские группировки за счет создания турецких военных баз.

В Эр-Рияде аш-Шараа встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. По сообщениям саудовских СМИ, принц поздравил аш-Шараа с назначением на пост "президента Сирийской Арабской Республики". Лидеры обсудили вопросы обеспечения безопасности и стабильности в Сирии, а также перспективы сотрудничества в различных областях.

Саудовские СМИ сообщают, что вместе с аш-Шараа в Эр-Рияде находился глава МИД временного сирийского правительства Асаад аль-Шайбани, который в конце января проводил переговоры с российской делегацией, обсуждая будущее российских военных баз в стране.

Государственное агентство SANA, ранее поддерживавшее Башара Асада, а теперь ориентирующееся на новую власть, цитировало аш-Шараа, который заявил, что визит станет началом стратегического партнерства между Сирией и Саудовской Аравией.

Главной задачей аш-Шараа является продвижение планов по восстановлению Сирии. Саудовская Аравия играет ключевую роль в арабском и исламском мире, являясь противовесом Турции и Катара, а также важным участником Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества. Признание новой сирийской власти во многом зависит от этих организаций.

Кроме того, перед аш-Шараа стоит задача продемонстрировать приверженность "умеренному" исламу. Ошибочно считать ХТШ полностью зависимой от Турции, что подтверждает приоритет визита аш-Шараа в Эр-Рияд.

Саудовская Аравия трезво оценивает ситуацию в Сирии и стремится не уступить инициативу ОАЭ и другим странам, которые могут извлечь выгоду из восстановления страны.