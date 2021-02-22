Ситуация в Армении – дрожащая при мысли о выборах оппозиция и правительство лжецов

Общественно-политическая обстановка в Армении остается напряженной. Требования, выдвинутые оппозицией, и объекты оголтелой критики неизменны. Митинг, состоявшийся 20 февраля, показал, что в рядах оппозиции мелькают все те же лица. Как говорится, старый па

Общественно-политическая обстановка в Армении остается напряженной. Требования, выдвинутые оппозицией, и объекты оголтелой критики неизменны. Митинг, состоявшийся 20 февраля, показал, что в рядах оппозиции мелькают все те же лица. Как говорится, старый патефон крутит заезженную пластику.

Так чего же требует оппозиция? Чего желает она?! Суть претензий к нынешним властям сводится к обвинению в предательстве и возвращении оккупированных земель Азербайджану. Поэтому, по мнению оппозиционеров, предатель Пашинян должен уйти в отставку. В оппозиции, как в блиндаже, засели бывшие представители армянского истеблишмента - экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, бывший премьер-министр Вазген Манукян, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян, бывшие министры обороны и бывшие главы аппарата правительства.

Претензии оппозиции нелепы и смехотворны. Как известно, в ходе Второй мировой войны французы изгнали фашистов со своих земель. Представить только, что обескураженные таким поворотом истории немцы вдруг выступили бы с обвинениями в предательстве Гитлера и требованиями во что бы то ни стало вернуть земли. Глупо, не правда ли?! А армянская оппозиция не стесняется выставлять себя в глупом свете, скандируя нелепости на митингах!

Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и пора бы свыкнуться с этой мыслью, а не строить замки из песка. Кстати, в отношении всех вышеназванных оппозиционеров в Армении заведены уголовные дела. Так может быть они, попросту улучив момент, пытаются избежать ареста?! Одним из самых отъявленных в этой горстке уголовников считается недавно вышедший на свободу Роберт Кочарян, которого пытаются представить армянскому обществу как "незаменимого лидера". Руки Кочаряна обагрены кровью ни в чем не повинных азербайджанцев и граждан своей страны. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Это преступник международного масштаба. Он был одним из организаторов Ходжалинского геноцида. То же самое можно сказать и о его подельнике Серже Саргсяне, имя которого фигурирует в уголовном деле о “торговле соляркой”, подавлении мартовских акций протеста и других преступлениях. Манукян участвовал в совершении Ходжалинского геноцида, а Ванецян обвиняется в шпионаже. Хорошая компания, ничего не скажешь!

Роберт Кочарян

Между тем, правительство Армении призывает оппозицию к диалогу. Не исключается проведение внеочередных выборов. Оппозиция намерена добиваться отставки правительства, а после прибрать власть к рукам. Пашинян так просто от своих позиций отказываться не намерен, утверждая, что пришел к власти выборным путем, а значит, уйдет, когда избиратели утратят доверие к нему. Оппозиция с таким положением дел явно не намерена мириться. Вероятно, настойчивое требование оппозиции продиктовано в большей степени шкурными интересами. Так, Кочарян, Саргсян и иже с ними пытаются выторговать свободу в обмен на свое молчание. Однако уголовные дела в отношении них так и не прекращены. Не сумевшие договориться с правительством оппозиционеры утверждают, что аресты Кочаряна и Саргсяна, дескать, на руку Азербайджану. Одним словом, якобы, нынешние власти Армении льют воду на мельницу официального Баку. Разумеется, Азербайджан требует, чтобы Кочарян и Саргсян предстали перед Международным трибуналом за преступления, содеянные против азербайджанцев. Но не стоит забывать, что эти палачи виновны в гибели и своих граждан.

Положение Пашиняна далеко не безоблачно. Согласно результатам опроса, проведенного Gallup International Association в Армении, 43,6% респондентов желают отставки нынешнего армянского премьера. В ходе опроса, проведенного 13 ноября, эта цифра составляла 35,2%. В опросе, проведенном с 25 ноября по 2 декабря, - 45,3%.

Тем временем, Пашинян продолжает кормить армянскую общественность ложными обещаниями. Он уверяет, что к июню нормализует ситуацию в стране. А после будут проведены внеочередные выборы.

Проведение выборов в Армении после 44-дневной войны вполне логично. Это необходимо и спонсорам армянских властей. Патроны кочаряновцев, с одной стороны, оказывают давление на Пашиняна, пытаясь привести к власти своих ставленников, а с другой, стремятся развивать региональное сотрудничество с нынешним правительством. А Россию, безусловно, раздражает прозападность Никола Пашиняна. Поэтому до выборов ситуация в Армении вряд ли стабилизируется…