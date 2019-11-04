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Ситуация на авторынке Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

​Ситуация на авторынке Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На авторынке Азербайджана наблюдается слабая активность.

К такому выводу пришел Report, изучив ситуацию на авторынке в поселке Бадамдар.

Покупатели жалуются на высокие цены и невозможность найти автомобиль, по стоимости соответствующий их бюджету.

Продавцы говорят, что в октябре цены на автомобили незначительно подорожали по сравнению с сентябрем. По их словам, наиболее продаваемыми на рынке являются автомобили марки Mercedes.

Покупатели в основном, предпочитают покупать автомобили стоимостью 10-12 тысяч манатов.

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