​Ситуация на авторынке Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На авторынке Азербайджана наблюдается слабая активность.
К такому выводу пришел Report, изучив ситуацию на авторынке в поселке Бадамдар.
Покупатели жалуются на высокие цены и невозможность найти автомобиль, по стоимости соответствующий их бюджету.
Продавцы говорят, что в октябре цены на автомобили незначительно подорожали по сравнению с сентябрем. По их словам, наиболее продаваемыми на рынке являются автомобили марки Mercedes.
Покупатели в основном, предпочитают покупать автомобили стоимостью 10-12 тысяч манатов.
Əşrəf MehdiyevАвтор новости