Сирийские беженцы у порога - Европа в панике - КОММЕНТАРИЙ

Атака Идлиба войсками Башара Асада и его сторонников вызвала очередную волну беженцев из Сирии. Турция пустила несчастных, обездоленных людей на порог Европы, считая это выходом из кризиса.

При виде 100-тысячной орды сирийских беженцев лидеров стран-членов ЕС охватила паника. Перекидывая, что называется, с больной головы на здоровую, они усмотрели вину Турции в том, что сирийцы бегут из своей страны, охваченной войной. События выявили неготовность ЕС к гуманитарным катастрофам.

Уместно будет напомнить сводку Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, согласно которой, по состоянию на 1 декабря 2018 года в 45 странах нашли приют 6 664 415 сирийских беженцев, при этом 3,6 млн из них укрылись в Турции, 952 тысячи - в Ливане, 674 тысячи - в Иордании, 534 тысячи - в Германии и 252 тысячи - в Ираке.

По сведениям Ближневосточного Агентства ООН, по состоянию на 2015 год численность населения Сирии составляла 18,5 миллиона человек. В то же время было отмечено снижение численности населения страны на 8 процентов. Как видно, около трети населения Сирии укрылись за рубежом и более половины из них - в Турции.

После событий в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет препятствовать сирийцам, желающим покинуть страну и податься в Европу. По словам Эрдогана, Турция больше не в состоянии принимать беженцев. "Вспомните, о чем мы говорили месяцами ранее? Речь шла о том, что, при сложившемся раскладе мы больше не будем держать двери взаперти. Они тут же забеспокоились, но все же не поверили в сказанное нами. Мы открыли двери и больше уже не закроем их".

У границ Турции с Грецией и Болгарией растет число мигрантов, желающих найти пристанище в Европе.

Примечательно, что средства в размере 3 млрд евро, выделенных ЕС Турции для принятия 3,6 млн сирийских беженцев, на протяжении 5 лет так и не дошли до своего адресата, зато в отношении с Грецией, столкнувшейся с аналогичной проблемой, ЕС сработал оперативно. Для принятия 100 тысяч сирийских беженцев Греции были выделены средства в размере 700 млн евро. Да не просто выделены, как это было в отношении Турции, а незамедлительно переданы. Посетившая греко-турецкую границу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен заявила, что ЕС уже передал Греции 350 млн евро из выделенных 700. Более того, Греции будут предоставлены 100 пограничников, 7 судов, 2 вертолета, 1 самолет и 3 спецавтомобиля. По словам официального представителя ЕС, эта помощь будет иметь продолжение.

И опять набившие оскомину двойные стандарты. Ведь Турция тоже – часть Европы, хотя ЕС упорно не желает принимать ее в свои ряды. Кроме того, Турция является членом НАТО и одним из ведущих партнеров альянса. Но в свете последних событий альянс хранит молчание, проявляя равнодушие к Турции. Все это является наглядным показателем отношения Запада к Турции.

27 февраля в результате атаки Идлиба погибли 34 турецких военнослужащих. Греция наложила вето на документ, предусматривавший поддержку Турции НАТО. Альянс также защищает ЕС от военных посягательств и в этом деле неоспоримы роль и значимость Турции. Тогда чем продиктовано безразличие Запада, в том числе и ЕС, к призывам Турции относительно сирийских беженцев? Как охарактеризовать подобное отношение? Почему ЕС так оперативно отреагировал по Греции и намеренно медлит в случае с Турцией?

Разумеется, такое отношение проистекает из множества факторов. И в первую очередь из враждебной настроенности стран ЕС к Турции. Минули годы, а враждебность так и не утихла. Греческие пограничники открыли стрельбу по сирийским беженцам, в результате погибли два человека. Они применяют слезоточивый газ, а Евросоюз, трубящий на весь мир о гуманности и милосердии, никак не реагирует на бесчеловечное отношение Греции к сирийским беженцам.

Как известно, боевиков террористической группировки РКК/YPG-PYD в Сирии поддерживает Запад, в том числе и страны ЕС. Эта группировка несет угрозу безопасности Турции. Они собирают средства, проходят подготовку и отдыхают в Европе. Более того, их готовят инструкторы из стран ЕС. А ведь, как известно, в хаосе и кровопролитии, охватившем Сирию, появлении большого потока беженцев в немалой степени повинна и эта террористическая группировка. То есть, учитывая вышеприведенные неоспоримые факты, европейские страны потворствуют столкновениям в Сирии.

Турция же отстаивает территориальную целостность и спокойствие в соседней стране. Те, кто на протяжении многих столетий противодействовал Османской Турции, а ныне не приемлет Турцию, пытаются сотворить с этой страной то же, что и с Сирией. Противники Турции хотели сокрушить ее ордой беженцев. И то, что ЕС на протяжении пяти лет так и не перечислил Турции причитающиеся ей 3 млрд евро, красноречивее всяких слов. Но эффект бумеранга еще никто не отменял и ныне ЕС пожинает то, что старательно сеял для Турции.

Страны ЕС всячески противятся притоку сирийских беженцев. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что официальный Берлин не готов принять беженцев. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал остановить потоки мигрантов за пределами границ ЕС. Он подчеркнул, что Австрия будет защищать свои границы, если беженцев остановить все же не удастся.

Европейский союз пускает в ход любые подвернувшиеся аргументы, лишь бы не пускать сирийских беженцев. И тут как нельзя кстати подоспела статистика зараженных коронавирусом в странах Европы, которые потенциально могли бы принять беженцев. Заявляется о том, что в Германии число зараженных составило 180, в Чехии - 5, в Норвегии -32человека и т.д. Таким образом, под предлогом бушующего во всем мире коронавируса страны ЕС могут закрыть свои границы.

Россия и Иран заявляют, что в Сирию их позвал Башар Асад. Между тем, эти страны сыграли немалую роль в разрушении сирийских городов и населенных пунктов, появлении беженцев. Ни в России, ни в Иране, являющихся сторонниками Башара Асада, нет лагерей сирийских беженцев. Получается, мигранты из Сирии не очень-то полагаются на эти страны.

Среди всей этой неразберихи и хаоса Башар Асад вознамерился проводить в Сирии парламентские выборы, назначенные на 13 апреля. Интересно, кто же пойдет на голосование в охваченной кровью и разгромленной стране? Или Асад решил, что проголосуют сирийские беженцы, те самые, которые сейчас толпятся у границ Европы с надеждой найти в этих странах убежище? Кому нужны эти выборы? Разве что покровителям его режима.