Штурм Капитолия – американская демократия на грани фиаско

Предположительно, внутренние и внешние силы пытаются устроить шоу с госпереворотом в США

После распада СССР США перехватили верховенство в однополярном мире. Америка сохраняла могущество не только за счет сильной армии, экономики и доллара, но и благодаря демократии, сильному гражданскому обществу. Для постсоветских стран социалистического лагеря, обретших независимость, восстановивших свою государственность, США стали олицетворением демократии и справедливости. Авторитет этой страны и влияние до сих пор довольно велики. Дело спорится, когда в нем участвует Америка. Отношение к США неоднозначное, но с ней вынуждены считаться даже те государства, которые не питают к этой державе особых симпатий. Американский доллар является основной единицей расчета в международных финансовых операциях. Но вот незадача - в Америке, так истово насаждающей демократию во всем мире, случился коллапс демократических ценностей.

Кто же заправляет этими процессами, кто ворошит гнездо гегемона мировой демократии?

Так, 6 января во время обсуждения итогов президентских выборов в США сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Разъяренные мятежники заявили, что поддерживают Дональда Трампа и протестуют против результатов президентских выборов. Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов в США, но штурм парализовал его работу. Напомним, что на президентских выборах победил кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

Инаугурация новоизбранного президента США запланирована на 20 января. 6 января при штурме Конгресса погибли четверо протестующих, ранены 14 полицейских, 52 человека задержаны. Только позже Трамп выразил согласие на организованную и безболезненную передачу власти Байдену.

В последнее время в США часто имеют место факты расовой дискриминации, совершаются убийства афроамериканцев. Страны Запада, в том числе и США охвачены исламофобией. Вопреки фундаментальным ценностям, Америка возводит стены, отгораживаясь от латиноамериканских иммигрантов, проводит довольно жесткую миграционную политику. Все это подрывает доверие к ней.

В США все чаще разгораются скандалы вокруг президентских выборов. Так, в 2000 году Джордж Буш-младший одержал неоднозначную победу над кандидатом от Демократической партии Альбертом Гором, занимавшим пост вице-президента при Билле Клинтоне. Тогда решающим оказался голос Коллегии выборщиков. Аналогичный скандал произошел между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом на выборах 2015 года. Тогда Клинтон набрала больше голосов избирателей, однако Коллегия выборщиков поддержала Трампа. И в нынешней президентской гонке в США не обошлось без склок. После победы Байдена Америку накрыла волна протестов.

Коллегия выборщиков считается одним из демократических институтов в США. С 1838 года 13 раз кандидаты, набравшие большинство голосов и поддержанные Коллегией выборщиков, избирались президентами США. Еще на президентских выборах 2000 года звучали заявления о недемократичности Коллегии выборщиков. В ту пору Альберт Гор хоть и имел перевес в голосах избирателей, губернатор Техаса Джордж Буш-младший, победив в большинстве штатов, заручился тем самым большинством голосов Коллегии выборщиков, что и склонило в итоге чашу весов в его сторону. Пока шел судебный процесс в связи с сомнительным подсчетом голосов во Флориде, Палата представителей Конгресса (Нижняя палата), в которой численно преобладали республиканцы, признала легитимным список избирателей, проголосовавших за Буша, отвергнув все подозрения в фальсификации.

Порой звучат мысли о необходимости пересмотра избирательной системы в США, некоторые считают, что избрание президента всенародным голосованием создает определенную зависимость и что представителям неимущих слоев нельзя доверять отстаивание общественных интересов. Налицо кризис избирательной системы США, ее устаревание. Многие американские законы рассчитаны на борьбу с коммунистическим лагерем, которого нет уже 30 лет. К тому же на международной арене появились новые фигуры. Россия претендует на роль мирового гегемона, Европа подчас противопоставляет себя США, Китай неумолимо движется вперед, Иран в шаге от получения ядерного оружия, арабские страны решили сотрудничать с Израилем, Великобритания покинула ЕС и т.д. Однако, несмотря ни на что, Америка сохраняет позиции в мире и является могучей силой, наводящей страх на диктаторские режимы. Вот почему события в США могут прокатиться эхом по всему миру.

Это первый случай штурма Капитолия участниками мирной акции. В 1814 году во время англо-американской войны британцы атаковали здание Конгресса, были сожжены многие помещения правительства, в том числе и Белый Дом. Но тогдашний штурм не походил на нынешний. Кто же затеял эту смуту? Кто желает погреть руки, манипулируя чувствами людей?

После президентских выборов 2015 года поползли слухи о российском вмешательстве. Неожиданно всплыла электронная переписка Хиллари Клинтон, а представители избирательного штаба Дональда Трампа встретились с послом России в США, чем подогрели интригу. Не исключено, что не обошлось без России и на этот раз.

Как известно, государственный переворот по плану Ленина предусматривал захват железных дорог, почты и правительственных зданий. Тогда революция считалась свершившейся. Ныне практикуются другие методы - стихийные акции протеста, переход на сторону протестующих военных и государственных чиновников, захват здания парламента.

В конце декабря новоизбранный президент США Джозеф Байден заявил, что политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти новой администрации. 10 бывших министров обороны США призвали военных не вмешиваться в передачу власти Джозефу Байдену и процессы вокруг президентских выборов. Министерство обороны США поспешило развеять сомнения, выразив готовность ответить на вопросы Байдена и его команды.

Сообщается, что за событиями в США стоит ультраправая группировка Proud Boys. Эта группировка была основана в 2016 году британцем канадского происхождения Гэвином Макиннесом. Многие члены группировки участвовали в уличных потасовках. Название группы позаимствовано из диснеевского мультика об Аладдине. Члены группировки называют себя трампистами и консерваторами. Члены Proud Boys носят черные рубашки в желтую полоску и шляпы с надписью "Make America Great Again". Они не антисемиты, расисты или фашисты. Группировка позиционирует себя консерваторами, которые спасут Америку. Нынешний лидер группы Энрике Таррио участвовал во всех акциях протеста, но здание Конгресса не штурмовал, поскольку ему запрещен въезд в Вашингтон. Он был задержан полицией в округе Колумбия накануне запланированных акций в поддержку Трампа.

Таким образом, президентство одиозного Дональда Трампа, которого считают пришедшим к власти случайно, подходит к концу. Оно началось и завершается политическими скандалами. На совместном заседании обеих палат Конгресса США - Сената и Палаты представителей была подтверждена победа Джозефа Байдена на президентских выборах. Дональд Трамп считает итоги выборов сфальсифицированными, но тем не менее выразил готовность передать власть 20 января.

Одним словом, происходящее в США отнюдь не случайно. Предположительно, внутренние и внешние силы пытаются устроить шоу с госпереворотом в США. Это станет своего рода уроком для американской демократии. События вновь доказали, что демократия - самый верный путь в управлении государством и передачи власти. Можно предположить, что при новой администрации Америка расширит реформы в области демократии и прав человека.

События 6 января продемонстрировали силу Америки. События показали, что в целях защиты своих национальных интересов США могут содействовать переворотам и революциям в других странах, но у себя подобного не допустят. Ни внутри США, ни за его пределами пока нет сил, способных осуществить аналогичный сценарий в США. Так что, да здравствует демократия!