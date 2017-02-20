Схожие черты между сепаратистами в Нагорном Карабахе и террористами ИГ - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Очень жаль, что февраль попал в историю Азербайджана и мира как месяц, в котором был совершен геноцид.

25 лет назад, в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года, армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы и учинили геноцид против азербайджанцев. Во время Второй мировой войны фашистская Германия совершила геноцид против евреев и суть этих событий хорошо известна международной общественности.

В 1988-90 годах армяне, расчищающие Армению от азербайджанцев, русских и других этнических групп, с помощью своих покровителей учинили геноцид и в Нагорном Карабахе.

Зверства ИГИЛ

А теперь, на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, в Нагорном Карабахе, проводят "референдум".

На заседании Постоянного совета ОБСЕ постоянное представительство Азербайджана при ОБСЕ подняло вопрос о проведении Арменией на оккупированных территориях незаконного "референдума". Противореча международному праву, при поддержке Армении на оккупированных территориях проводится подобная акция.

Хотя принятые Совбезом ООН и связанные с освобождением территорий Азербайджана резолюции № 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1993) и принятая Генассамблеей ООН резолюция 62/243 (2008) в очередной раз осуждают применение силы против Азербайджана и оккупацию азербайджанских территорий, а также подтверждают суверенитет, территориальную целостность страны и неприкосновенность признанных на международном уровне границ.

В заявлении, распространенном МИД Азербайджана по поводу референдума, подчеркивается: "Азербайджан в очередной раз заявляет, что созданный Арменией на наших временно оккупированных территориях незаконный режим является результатом агрессии и оккупации. Данный режим управляется и контролируется Арменией и продолжает свое существование благодаря ее военной, политической, финансовой и пр. поддержке. Этот диверсионный шаг, а также попытки Армении изменить название являющегося составной частью Азербайджана нагорно-карабахского региона, в очередной раз ясно указывают на то, что Армения не заинтересована в политическом урегулировании вооруженного конфликта".

Ходжалинский геноцид

В распространенных на прошлой неделе заявлениях по этому поводу, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США, Франция и Россия - в очередной раз заявили, что не признают созданный Арменией в Нагорном Карабахе самопровозглашенный режим. Выступая от лица стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Франция отмечает, что вопрос вызвал обеспокоенность стран-сопредседателей. Отмечается, что ни страны-сопредседатели, ни какое-либо другое государство мира не признают Нагорный Карабах как независимую структуру. Исходя из этого, результаты предусмотренного "референдума" не будут признаны странами-сопредседателями и "референдум" никак не сможет повлиять как на юридический статус Нагорного Карабаха, так и на результаты переговоров по урегулированию конфликта. Кроме того, от имени стран-сопредседателей, представитель Франции призвал отказаться от шагов, способствующих обострению ситуации. Россия, играющая ключевую роль в решении конфликта, распространила отдельное заявление, связанное с т.н. "референдумом": "Мы не признаем Нагорный Карабах как независимое государство и предполагаем важность определения статуса путем политических переговоров в рамках Минского процесса".

Зверства ИГИЛ

Соседний Иран также заявил о непризнании т.н. режима в Нагорном Карабахе.

Как видно, все международные структуры и государства, выступающие посредниками в урегулировании конфликта, не только признают территориальную целостность Азербайджана, но также заявляют, что не признают самопровозглашенный режим.

В это время, естественно, возникают некоторые вопросы: На какие средства существует самопровозглашенная структура на оккупированных территориях Азербайджана? Кто оказывает оккупанту помощь в проведении подобных акций? Если распространившие заявление страны признают территориальную целостность Азербайджана, тогда почему территории Азербайджана находятся под оккупацией?

Зверства ИГИЛ

Чтобы ответить на эти вопросы, хотелось бы привести примеры из схожих событий. Все ведущие силы мира и страны региона отмечают, что ведут борьбу с ИГ. 9 апреля 2013 года в принадлежащей лидеру данной группировки Абу Бекиру Багдади звукозаписи отмечается, что "Джебхат ан-Нусра" является союзником ИГИЛ. По словам Багдади, в том же году "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ объединились под единым названием "Исламское государство". Значит, это государство существует в Сирии и Ираке уже около 4 лет и уже 3 года как оккупировало территорию Сирии и Ирака. В результате проводимой ИГ оккупации только из Сирии и Ирака в Турцию бежали 3,5 млн. беженцев. Тысячи людей были убиты террористами.

Однако, данная террористическая группировка до сих пор преобладает в регионе. Хотя все заявляют, что выступают против ИГ, данная группировка все же существует. Их снабжают оружием, продовольствием, одеждой и медикаментами. Кто же стоит за ними? Пока никто открыто не ответил на данный вопрос. Однако, многие могут описывать тех, кто поддерживает ИГ и другие ему подобные организации. Так как реальных фактов о том, конкретно с каким государством или же силой связано ИГ, нет.

Сирийские беженцы

Нагорно-карабахский регион Азербайджана также оккупирован террористами-сепаратистами. Один из их руководителей – Роберт Кочарян был президентом Армении, а другой – Серж Саргсян до сих пор находится у власти.

Под руководством этих сил местные азербайджанцы были насильно изгнаны с родных территорий. Их свыше одного миллиона.

Что касается международного сообщества, за истекшие годы оно довольствовалось лишь заявлениями.

В сохранении Нагорного Карабаха под оккупацией Армения играет ту же роль, что и ИГ в нарушении территориальной целостности Сирии и Ирака. В то же время, также нет существенной разницы между теми, кто поддерживает ИГ в Сирии и Ираке, и теми, кто поддерживает произвол армян в Нагорном Карабахе.

Карабахские беженцы

Таким образом, с помощью своих покровителей Армения осуществляет на оккупированных территориях Азербайджана захватническую политику, совершает международные преступления и не считается с международным правом. В международном масштабе не предпринимается никаких мер против деятельности террористов в Нагорном Карабахе. В их отношении не применяются даже обычные санкции. Это означает поддержку находящихся на территории Азербайджана террористов.

Только за Ходжалинский геноцид можно применить любое наказание в отношении тех, кто когда-то находился или же на данный момент находится у власти в Армении и Нагорном Карабахе. Очень жаль, что те, кто был или же сейчас находятся у власти в Ереване и главари сепаратистов в Нагорном Карабахе поддерживаются своими покровителями. В противном случае, Азербайджану оказывалась бы помощь в очистке своих территорий от террористов.