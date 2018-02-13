Схожесть Африна, Дамаска и Москвы - сирийский конфликт перейдет в более жесткую стадию - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Конец минувшей недели выдался очень трудным для Израиля, Турции, Ирана и России.

10 февраля в ходе операции “Оливковая ветвь”в Африне рухнул турецкий военный вертолет, причины крушения до сих пор не обнародованы, погибли оба пилота. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подобные факты естественны: "Мы находимся в условиях войны. Потери неизбежны. Они сбили один наш вертолет, а взамен поплатятся в разы больше”.

В тот же день “F-16” ВВС Израиля рухнул на израильско-сирийской границе. Получили ранения пилоты истребителя, сбитого сирийцами. Израильская армия заявила о сбитом иранском беспилотнике, пытавшемся нарушить воздушное пространство страны. В то же время 10 февраля близ Дамаска истребители ВВС Израиля нанесли удары по 12 военным объектам Сирии и Ирана. В связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил следующее: “Мы нанесли серьезные удары по иранским и сирийским силам. Мы однозначно заявили, что не поступимся своими правилами. Все попытки нанести нам вред будут пресекаться на корню”.

Заместитель начальника командования Гвардией стражей исламской революции, бригадный генерал Хусейн Селами ответил на заявления Израиля о сбитом иранском беспилотнике: “Иран способен нанести удар по всем американским военным базам в регионе. Израиль лжет. Мы не верим ни единому заявлению Израиля”.

В результате крушения 10 февраля пассажирского самолета “АН-148” авиакомпании "Саратовские авиалинии" в селе Аргуново погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет рейсом "6W 703" летел из Москвы в Орск. Одной из причин авиакатастрофы были названы неблагоприятные погодные условия. 10 апреля 2010 года неподалеку от Смоленска потерпел крушение пассажирский самолет “TУ-154M”, авиакатастрофа унесла жизни 96 человек. В той чудовищной авиакатастрофе погибли президент Польши Лех Качиньски и первая леди страны, экс-президент Ричард Качоровский, президент Института национальной памяти Януш Куртыка, генерал Тадеуш Плоски, православный епископ польской армии и бригадный генерал Мирон Чодавски, председатель Нацбанка Славомир Скшипек, экс-министр обороны и экс-кандидат в президенты Ежи Шмайжински, глава секретариата президента Владислав Стасяк, начальник генштаба Франтишек Гонгор. Лех Качиньски летел в Катынь на мероприятие в дань памяти усопшим. И тогда было заявлено, что причиной авиакатастрофы стали неблагоприятные погодные условия. Тем не менее, есть подозрения, что это мог быть террористический акт или целенаправленное убийство. Иными словами, много вопросов порождает крушение борта №1 Польши.

3 февраля в Сирии был сбит российский “СУ-25”, погиб пилот.7 февраля американские истребители разбомбили в районе Хишам сирийской провинции Дейр аз-Зор цели сторонников Башара Асада, атаковавших позиции ”Демократических сил Сирии”, что привело к многочисленным жертвам, в том числе значительного числа российских наемников. Сообщалось, что они являлись бойцами частной военной компании “Армии Вагнера”. Таким образом, в течение 9 дней при известных и неизвестных обстоятельствах потерпели крушение два вертолета, один беспилотник, один истребитель и один пассажирский самолет. А это привело к драматизации ситуации. Ранее ответственность за подобные происшествия брала на себя или приписывалось террористической группировке ИГ. Сейчас же за происходящими событиями отчетливо видна тень определенных стран. Теперь никто не верит и не желает слушать сказки с их традиционным началом “Жили-были…”, даже дети, едва заслышав начало сказок, спешат избавить свой слух от подобных сентенций. Иди в ногу со временем, они нынче более прагматичны. Все желают знать “кто есть кто, кто эти самые жившие-бывшие”. Зачастую люди, страны не могут утаиться.

Уничтожение вертолетов и истребителя может быть серьезными сигналом для стран, проявляющих интерес к региону и конкретно территориям крушений. Подобные факты указывают на наличие в руках террористов оружия, способного подбить военную технику. Официальные лица Турции неоднократно заявляли о поставках США сирийским крыльям ПКК – YPG/PYD 5 грузовых машин и 2000 карго оружия и военной техники. Боеприпасы были отгружены террористам PYD в сирийском городе Хасек. Среди оружия, переданного PYD/YPG, значатся 80- и 120-мм минометы, гранатомет "MK19", "M4" “Gabrine” и "M16", военные автомобили “Humwee”, бронеавтомобиль “Cougar”. Официальные лица США заявили о том, что оружие направлено на борьбу с террористической группировкой ИГ, и после завершения операций будет возвращено США, о чем было клятвенно заверено Турции. Россия, Иран и США заявили о завершении борьбы с ИГ, однако оружия и военная техника все еще находятся в руках сирийских крыльев ПКК. Отмечается, что оружия, переданного Америкой крыльям ПКК, нет в арсенале ВС Турции. Помимо этого, США поставили террористам противотанковые ракетные установки “FGM148 Javelin”, так и не проданные Турции, несмотря на неоднократные обращения. Все это дает основание судить о том, что военное противостояние в Сирии ведется отнюдь не во имя демократизации страны и благоденствия ее жителей. В отличие от всех, Турция свои позиции не скрывает. Официальная Анкара борется за территориальную целостность и безопасность Турции, противодействуя силам, ставящим под угрозу эти основополагающие ценности.

Ранее политические сказочники утверждали, что советская армия вошла на территорию такой-то страны, чтоб построить здесь коммунизм. Тогда Кремль заявлял, что делает это по просьбе местного правительства или коммунистов. Так они пытались оправдать свои действия. На самом же деле это делалось в пику американским интересам. В противовес этому, США выставляли себя “спасителем от коммунистического зла”, в то же время руководствуясь своими национальными интересами. Итогом этого противостояния стал Афганистан. С первых дней Советский Союз, прикрываясь лозунгами большевизма, захватывал слабые и новосозданные государства. Именно Россия по просьбе группы коммунистов и большевиков оккупировала в 1920 году молодую Азербайджанскую Демократическую Республику, провозглашенную в 1918 году. В то время США и Британия никак не подсуетились, чтоб обезопасить свои вклады, таким образом, Россия захватила Азербайджан. По прошествии 98 лет с той поры, Запад и Россия, по сути, ничуть не изменились. Ныне это столкновение интересов отчетливо прослеживается в Сирии. Всем и без того ясно, что Россия и США присутствуют в регионе вовсе не для того, чтоб даровать благоденствие сирийцам. Здесь развернулась борьба за нефтегазовые месторождения и геополитические преимущества. Все остальное лишь ширма.

Зачем США нанесли удар по Дейр аз-Зону, почему этот край находится под контролем подразделений ПКК? Стало ясно, что крупнейшие месторождения в Сирии находятся в руках YPG/PYD, то есть США. По некоторым источникам, 70% энергоресурсов Сирии подконтрольны этой террористической группировке. Ранее нефтегазовые месторождения в Дейр аз-Зоре, Ракке, Хомсе и Хасеке захватил ИГ. В сентябре 2017 года при поддержке США с воздуха месторождения крупные месторождения “Аль-Танак”, “Аль-Омар”, “Баас” в Дейр аз-Зоре оказались под контролем ПКК. Дейр аз-Зор считается наиболее богатым нефтегазовыми залежами регионом Сирии. Здесь есть месторождения, с которых можно добывать минимум 385 тыс. баррелей в сутки. На долю нефтегазовых месторождений "Taнак", "Вард", "Aфра", "Keвари", "Джарнуф", "Aзрак", "Kaхар", "Шуйейтат"и "Галбан" на востоке Дейр аз-Зора приходится примерно треть углеводородных запасов Сирии. При содействии США ПКК (PYD) захватили одно из трех крупнейших водохранилищ в Сирии. Таким образом, сирийские месторождения нещадно эксплуатируются другими государствами, не имеющими абсолютно никакого отношения к региону. Значит, эти страны давно уже достигли желанной цели. Они получили не только геополитическое преимущество, но и доступ к сирийской нефти, воруя чужое богатство без тени стеснения. ПКК в этой игре всего лишь инструмент.

Израиль также обеспокоен ситуацией в регионе. Видимо, смута в Сирии устроена в то же время для обеспечения безопасности Израиля. Однако сбитый израильский вертолет говорит о серьезности положения. Израильские истребители и ранее совершали операции на территории Сирии, оставаясь безответными. Эпизод 10 февраля повышает вероятность его перекидывания на территорию Израиля. Помимо этого, Израиль обвиняется в содействии не союзникам, а террористическим группировкам в регионе. Именно Израиль считают страной, действующей для достижения распада территорий Ирака, Сирии и Турции. Ратующие за безопасность хотят воспламенить Израиль, представив его главной причиной столкновений в регионе.