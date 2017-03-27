Сегодня ожидается резкое снижение доллара

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Сегодня, 27 марта, ожидается резкое снижение фондовых индексов и курса доллара на мировых биржах. Как сообщает Report, причиной может стать неудачная попытка Дональда Трампа отменить введенную экс-президентом Бараком Обамой страховую систему, известную под названием Obamacare. Так, 24 марта республиканцы сняли с голосования законопроект реформы здравоохранения. Инцидент потряс финансовые рынки. Участники глобального финансового рынка стали с подозрением относится и к налоговым реформам Трампа, и планам нового президента увеличить бюджетные расходы. В результате, сегодня утром доллар США начал дешеветь почти ко всем мировым валютам. Так, курс USD/EUR повысился на 0,55% - до 1,0860, USD/GBP - на 0,57% - до 1,2545, а JPY/USD снизился на 1,07% и достиг 110,20.

Напомним, что сегодня также неизбежно резкое падение фондовых индексов США, которые выросли на 10% на фоне предвыборных обещаний нового президента США по увеличению бюджетных расходов и налоговым реформам. На данный момент фьючерсные контракты на индекс Dow Jones подешевели на 0,8% или 160 пунктов. Аналитическая группа Report прогнозирует еще большее снижение к вечеру. Кроме того, ожидается дальнейшее удешевление доллара США, а курс основной валютной пары предположительно достигнет 1,10 USD/EUR.

Хотя удешевление доллара США расценивается как позитивное событие для азербайджанского маната, ключевым фактором все же остается изменение цен на нефть. Несмотря на то, что в нормальных условиях падение стоимости доллара приводит к росту цен на нефть, на данный момент рост мировой добычи способствовал снижению нефтяных цен до 50 долларов/баррель. Аналитики Report прогнозируют некоторое удешевление доллара на завтрашнем валютном аукционе в Баку.