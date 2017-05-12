Сегодня определится тренд цен на нефть

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Статданные последней недели о количестве активных нефтяных скважин определят диапазон нефтяных цен до конца года. Аналитическая группа Report полагает, что указанная цифра будет опубликована сегодня, 12 мая, в 21.00.

Отметим, что рост нефтяных цен более чем в 2 раза на фоне решения ОПЕК об ограничении нефтедобычи спровоцировал увеличение добычи сланцевой нефти в США на 580 тыс. баррелей в сутки. Если в прошлом году сланцевые производители получали прибыль при уровне цен выше 60 долларов/баррель, то сегодня, с внедрением новых технологий, этот ценовой предел значительно снизился. Именно поэтому цены на нефть не смогли удержаться в диапазоне 55-60 долларов/баррель и устремились вниз. Сейчас ОПЕК и страны вне картеля ищут уровень, наиболее оптимальный для стабилизации добычи в США и ограничения роста количества нефтяных скважин.

Аналитическая группа Report отмечает, что за последнюю неделю цена на нефть марки Brent колебалась в пределах 46,6-51,2 доллара за баррель, то есть в среднем 48,90 доллара за баррель. Продолжающийся рост численности активных скважин в США будет означать, что текущие цены устраивают производителей, и это приведет к их очередному снижению. Без существенного изменения количества скважин цены останутся стабильными, при их снижении незначительно возрастут. Напомним, что на прошлой неделе количество активных нефтяных скважин в США выросло на 6 единиц, до 703, что означает их последовательный рост в течение 16 недель.