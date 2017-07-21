Сделка OPEC+ может быть аннулирована

© ALEXANDER KLEIN/AFP/Getty Images

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Предстоящее 24 июля в Санкт-Петербурге заседание Мониторингового комитета ОПЕК, на котором соберутся нефтяные министры стран ОПЕК и вне картеля, имеет большое значение. Как сообщает Report, ОПЕК уже начинает понимать, что сделка от 30 ноября потерпела фиаско. Запасы нефти не сокращаются, а наращивание производства со стороны Ливии и Нигерии, а также рост объемов сланцевой добычи в США продолжается.

ОПЕК не в состоянии повлиять на сланцевую добычу в США, однако оказать влияние на Ливию и Нигерию может, хоть это и не просто. Даже если по итогам встречи в Санкт-Петербурге будет принято какое-либо решение, к которому подключится Ливия и Нигерия, то возможный ответный рост цен на нефть приведет только к еще более активному росту производства в США. То есть ситуация на нефтяном рынке подошла к критической точке.

Кроме того, убедить Ливию и Нигерию ограничить добычу будет очень нелегко, учитывая непростое финансовое положение, в котором находятся обе страны. Также несоблюдение квоты Эквадором и Казахстаном ставит под угрозу будущее соглашения ОПЕК+. Все это может привести к аннулированию сделки и падению цен до 20 долларов/баррель.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что в случае присоединения Ливии и Нигерии к соглашению на предстоящем саммите, нефтяные цены могут подняться выше 50 долларов за баррель, однако затем вновь опустятся до 45 долларов.