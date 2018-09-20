Сдаст ли Америка Идлиб Турции и России? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Основным лейтмотивом встречи между президентами Турции и России в первый день текущей недели стала ситуация в одной из самых горячих точек мира - Сирии. Главы двух государств достигли по итогам переговоров в Сочи согласия о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

Президент Турции после переговоров отметил, что вместе с российским коллегой они подробно обсудили ситуацию в Сирии.

"Мы договорились о создании до 15 октября текущего года демилитаризованной зоны в Идлибе в 15-20 км вглубь вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции", - заявил после встречи Реджеп Тайип Эрдоган.

Контроль в демилитаризованной зоне будут вести подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции

К 10 октября, по предложению президента Турции, планируется вывести оттуда танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы, находящиеся на вооружении оппозиционных группировок. С 15 октября Турция и Россия совместно будут патрулировать демилитаризованную зону. Планируется наращивать количество наблюдательных пунктов, которых у Турции в Идлибе ныне насчитывается 12, у России – 10, у Ирана – в незначительном количестве.

Главы государств подчеркнули, что будут совместными усилиями очищать сирийскую провинцию Идлиб от террористов.

Р.Т.Эрдоган заявил, что борьба с террористами не ограничится Идлибом, преследуя цель сокрушить крылья PKK в Сирии – группировки YPG и PYD. По словам Эрдогана, в результате операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" от группировок ИГ и PKK были очищены 4 тыс. км. сирийской земли. "Мы намерены предпринять аналогичные шаги и в других подконтрольных YPG/PYD регионах", - сказал президент Турции.

Владимир Путин заявил о наличии угроз российским военным базам в Алеппо и Тартусе. Он подчеркнул, что из региона будут выведены все вооруженные группировки, включая "Аль-Нусра".

После совместной пресс-конференции президентов министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что никаких военных операций в Идлибе не будет.

В день проведения переговоров между Эрдоганом и Путиным в Сочи Иран заявил, что не примет участия в военной операции в Идлибе. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми выразил поддержку территориальной целостности Сирии: "Мы хотим очистки сирийской территории от террористических группировок".

Напомним, что Иран участвовал в военных операциях в рядах сторонников Башара Асада. Официальный Тегеран уверяет, что он не столько участвует в боях, сколько инструктирует военных Асада.

В день переговоров между президентами Турции и России Израиль подверг Сирию ракетному обстрелу. В ночь с 17 на 18 сентября над Средиземным морем был сбит российский военный самолет Ил-20, погибли 15 российских военнослужащих.

Какое государство стоит за этим, пока не разглашается. После событий распространилась информация о том, что это дело рук Израиля, однако официальный Тель-Авив все отрицает. Владимир Путин позже назвал происшествие несчастным случаем, дав понять непричастность Израиля.

Однако на коллегиальном заседании глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне и в разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом предупредил последнего, что Россия оставляет за собой право на дальнейшие ответные шаги. Только вот какие, умолчал.

Нестыковки в заявлениях Путина и Шойгу говорят о расхождении их взглядов по данному происшествию.

Так или иначе, наиболее убедительным выглядит вариант того, что российский самолет был по ошибке сбит Военно-воздушными силами Сирии, поскольку это произошло при отражении израильской атаки на военные объекты в Латакии.

Предположительно, система противовоздушной обороны, применяемая ВВС Башара Асада, – российского производства, пользованию которой их русские же и обучили.

Ни для кого не секрет, что в вопросе Идлиба важно заручиться согласием США и ЕС.

О встрече президентов в Сочи госсекретаря США Майкла Помпео и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерику Могерини оповестил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Судя по заявлениям после переговоров в Сочи, военной операции в Идлибе не ожидается. Регион будут контролировать Турция и Россия. Правда, пока не получено согласие США и ЕС. Всем известно наличие в регионе вооруженных сил, покровительствуемых Вашингтоном и Брюсселем. По сути, к подобной развязке в Идлибе привело именно существование различных покровительствуемых группировок в этой стратегической провинции Сирии. Теперь же эти самые страны должны договориться между собой о выводе своих подконтрольных сил из Идлиба. Иран остался вне происходящих процессов и тому есть несколько причин. Предположительно, одной из причин является состоявшаяся 11 сентября встреча между спецпредставителем президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретта МакГерка с командиром спецподразделения "Аль-Кудс" корпуса Стражей исламской революции Касимом Сулеймани.

Сообщалось, что стороны обсудили устройство нового правительства в Ираке и иные вопросы. Б.МакГерк предложил К.Сулеймани, забыв о пересудах, приступить к совместной работе по установлению новой власти в Ираке. Подчеркивалось, что встреча состоялась по инициативе спецпредставителя президента США.

Б.Макгерк заявил, что Вашингтон не будет возражать против кандидата на пост премьера Ирака, даже не прочь оставить у власти и нынешнего главу правительства страны Хейдара аль-Ибади. По его словам, США желают продолжения начатого в Ираке процесса, призывая Иран не препятствовать этому.

Иранский генерал Касим Сулеймани представил своему американскому собеседнику доказательства того, что его страна заведомо знала о нападении на консульство в Ираке, подчеркнув непричастность Ирана к атаке на консульство США близ Багдада.

По словам иранского генерала, Ирак является одним из основных векторов его страны. Он отметил, что Иран никогда не поступится этим. К.Сулеймани заявил о готовности своей страны не вмешиваться в дела США в Ираке при условии, что американская политика не будет противоречить интересам Ирана в этой стране. Подчеркивается, что стороны договорились продолжить переговорный процесс вплоть до установления новой власти в Ираке.

Видимо, на встрече Ирану было предложено отказаться от военных операций в Сирии, поскольку обсуждение иракского вопроса без Сирии не укладывается в голове. И это неслучайно – страны переживают схожие проблемы.

Напомним, что в конце 2017 года тогдашний глава ЦРУ, а ныне госсекретарь США Майкл Помпео направил письмо Касиму Сулеймани. Невмешательство Ирана в вопрос Идлиба может быть следствием невидимого международного давления на Тегеран и результатом политико-экономического кризиса в стране.

В ближайшие дни станет известно, как порешили судьбу Идлиба президенты Турции и России. Безуспешность тегеранской встречи по сирийскому вопросу не заставила себя долго ждать. Вскоре мы услышим одобрение США турецко-российского контроля над демилитаризованной зоной. Так или иначе, есть конкретные авторы подобного положения дел в Ираке и Сирии и цели.