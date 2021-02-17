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Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"

Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры" Впервые за время войны был обстрелян регион, находящийся далеко от зоны боевых действий
Аналитика
17 февраля 2021 г. 16:01
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры

Армения использовала "Искандер"ы в ходе Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом заявил экс-президент Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу Armnews.

“Я не согласен с заявлениями о том, что “Искандер” не был применен (армянской стороной – прим.ред.). У меня есть достоверная информация о том, что “Искандер” был применен в последний период войны, а более конкретно – в направлении Шуши”, - признался экс-президент Армении.

Отвечая на вопрос ведущего о том, почему "Искандер"ы не были пущены по территории противника, Саргсян предположил, что это произошло из опасений ответного удара.

““Искандер” надо было применить уже на 4-5-й день войны, когда Азербайджан сконцентрировал огромное количество живой силы и техники в Горадизе и по другим ударным (направлениям)”, - сказал он.

При этом Саргсян не согласился с мнениями о том, что другие вооружения армянской стороны не применялись по территории Азербайджана.

“Помните, один гордец заявлял, что он дал приказ “разнести” Гянджинский аэропорт”, - сказал он, напомнив, что огонь был открыт по жилому кварталу города, а не по военному объекту. Саргсян назвал это "большой глупостью", заявив, что после этого были обстреляны Ханкенди и Ходжавенд.

По мнению экс-президента Армении, надо было бомбить "Искандерами" азербайджанские нефтепроводы.

“Для чего же мы приобрели “Искандеры”? Для чего привезли? Чтобы в нужный момент не применять? Мы – единственные, кому наш союзник предоставил такое оружие", - заявил Саргсян.

Экс-глава Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян, в середине ноября заявивший об отставке с должности начальника Военной контрольной службы Минобороны Армении, на пресс-конференции 19-го ноября представил ранее неизвестную информацию о действиях вооруженных сил Армении в ходе Второй Карабахской войны. Эти сведения "взорвали" информационное пространство Армении.

В частности, он заявил, что в Карабахе использовались “Искандеры”, однако отметил, что не может сказать - где.

Серж Саргсян
Серж Саргсян

В интервью Серж Саргсян признал, что армяне обстреливали мирных жителей Гянджи.

Тот факт, что Мовсес Акопян скрывает, в какой регион Азербайджана была запущена ракета "Искандер", также подтверждает использование Арменией запрещенного оружия на территориях, где проживают мирные жители Азербайджана. Отметим, что в октябре 2020 года город Гянджа был пять раз подвергнута бомбардировке со стороны вооруженных сил Армении. Первая бомбежка была совершена 4 октября, погиб один мирный житель, более 30 человек получили ранения. Впервые за время войны был обстрелян регион, находящийся далеко от зоны боевых действий. Вторая ракетная атака была совершена 5 октября. В результате нападения были ранены 3 мирных жителя.

Третий, ракетный обстрел был произведен 8 октября. Четвертый - 11 октября, в результате чего погибли 10 мирных жителей, более 40 человек получили ранения. Обстрел был совершен на следующий день после заключения перемирия, и обернулось возобновлением военных действий. Пятый ракетный обстрел мирных жителей и гражданских объектов был совершен 17 октября. В результате погибли 16 мирных жителей, 55 человек получили ранения различной степени тяжести. В ходе атак была повреждена инфраструктура города, разрушены гражданские объекты, в том числе жилые дома. ООН, ЕС и Турция решительно осудили действия армянской стороны.

Таким образом, Саргсян своим заявлением фактически признал, что Армения в 44-дневной войне держала на мушке мирных жителей Азербайджана. Критикуя армянские власти за то, что по Азербайджану не было пущено еще большее количество "Искандеров", он фактически разоблачил свою террористическую сущность.

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Версия на азербайджанском языке Sarqsyan özünü və Paşinyanı ifşa etdi: "Azərbaycana "İskəndər" atılıb"

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