Санкции против Турции - США верны своей традиции поддержки оккупантов - КОММЕНТАРИЙ

Сильные мира сего нарушают справедливость и подчас кажется, что чья-то незримая рука, точно гиря, тянет вниз чашу Фемиды. Такая тенденция отчетливо прослеживается в ходе антитеррористической операции в Сирии, проводимой турецкими войсками совместно с Сирийской национальной армией. Главы ряда государств и даже могущественный НАТО открыто или опосредованно выразили поддержку этой операции, однако принятые впоследствии решения говорят о присутствии неких незримых сил, больших интересов, верховодящих в мире.

Президент США Дональд Трамп, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Ирана Хасан Роухани, президент России Владимир Путин, власти Китая и других стран выразили поддержку территориальной целостности Турции. Однако 14 октября министерство финансов США ввело санкции против Минобороны и Минэнерго Турции, а также против министра обороны Турции Хулуси Акара, министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмаза, и заморозило их банковские счета. С вышеупомянутыми структурами и гражданами Турции запретили сотрудничество. Министр финансов США Стивен Мнучин выразил готовность применить, в случае необходимости, и другие меры. В тексте документа, подписанного госсекретарем США Майклом Помпео, отмечается, что продолжение турецкой операции потенциально может привести к "катастрофическим последствиям" в регионе.

Дональд Трамп предупредил о введении еще более крупных санкций в отношении Турции: "Таможенные пошлины на сталь возрастут на 50%, торговые договоренности с Турцией на сумму 100 миллиардов долларов будут приостановлены". Вице-президент Майкл Пенс заявил после введения санкций, что США не давали "зеленого света" на проведение Турцией операции в Сирии. По его словам, в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Дональд Трамп просил перемирия. Вице-президент подчеркнул, что для урегулирования возникшего кризиса он вместе с советником президента США по вопросам национальной безопасности Конаном Кристофером О'Брайеном совершит визит в Турцию: "США не намерены закрывать глаза на вторжение Турции в Сирию. Мы призываем Турцию прекратить операции и сесть за стол переговоров. Санкции будут продолжены до тех пор, пока Турция не прекратит операцию и не приступит к переговорам". М.Пенс потребовал гарантий того, что Турция не будет атаковать сирийский город Айн-эль-Араб (Кобани), являющийся штаб-квартирой террористической группировки РКК/YPG-PYD. Он подчеркнул, что решение о встрече Трампа и Эрдогана в следующем месяце пока не принято. Напомним, что Дональд Трамп заявил о предстоящей 14 ноября встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В свойственной себе манере Трамп назвал Турцию стратегическим партнером США в НАТО и подчеркнул нежелание противостояния. Тем не менее, вопреки всем громогласным заявлениям, произошел беспрецедентный случай – США ввели санкции в отношении члена НАТО, вступившего в борьбу за отстаивание своей территориальной целостности.

Тут же стоит упомянуть о том, что на военной базе "Инджирлик" в Турции находится порядка 50 американских ядерных боеголовок. А ведь территория Турции подвергается ударам РКК/YPG-PYD! Так значит, США безразлична судьба этих боеголовок или они будут вывезены из Турции? Тогда вполне резонно прозвучит вопрос – куда? В арабские страны, уличенные в пособничестве террористам, или же на территории, оккупированные террористами РKK/YPG-PYD? И что это за странное союзничество? Разве что на словах. Очевидно, что транспортировка боеголовок положит конец стратегическому союзничеству между США и Турцией.

Вместо применения, сообразно ситуации, 5-й статьи, НАТО попустительствует введению санкций против Турции. Напомним, что Турция вступила в Североатлантический альянс 18 февраля 1952 года, и за минувшие годы неизменно отстаивала его интересы. Стоит отметить, что силы НАТО во главе с США всегда боролись бок о бок - так было в Корейской войне, в Афганистане, в противостоянии с террористами ИГИЛ и "Аль-Каидой". Но когда опасность нависла над Турцией, 5-я статья отчего-то старательно забыта. А ведь согласно этой статье, в случае нападения на одну из стран-членов, НАТО должен дать отпор. Но, похоже, не в случае с Турцией. Молчаливая позиция НАТО и линия поведения США диктует необходимость выхода Турции из альянса. Возможно, Турция будет исключена из состава НАТО.

Мировые СМИ, особенно, подведомственные западному блоку, всячески стараются очернить антитеррористическую операцию Турции. К примеру, телеканал ABC выдал военные учения американских войск за операцию Турции в Сирии. И таких "случайных огрехов" довольно много, так что впору исключить фактор случайности. Все это лишний раз говорит об ангажированности мировых СМИ и их предвзятой позиции. Забыв о журналистской этике, они, фактически, становятся марионеткой в политических играх.

Турция неоднократно упрекала США в поставке оружия террористам РКК/YPG-PYD. А недавно стало известно о сотрудничестве с РКК и знаменитой французской компании Lafarge. Как выяснилось, для обеспечения своего пребывания в Сирии, компания "платит дань" террористам ИГИЛ. 28 июня 2018 года компания была обвинена в совершении преступления против человечности и финансировании терроризма. Промелькнули сведения о связях с этой компанией экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон. Кроме того, компания была уличена в тайных связях с ЦРУ и совместной продаже оружия. Выходит, отстаивание террористов и применение санкций против Турции вовсе не зависит от отношений глав государств к официальной Анкаре?

По сути, Турция подверглась санкциям из-за защиты своей территории. Та же ситуация была и в отношении Азербайджана, когда Конгресс США принял печально известную 907-ю поправку к "Акту в поддержку свободы". Согласно поправке этого закона, правительству США запрещалось оказывать государственную помощь официальным структурам Азербайджана. Вопреки здравому смыслу, Азербайджан был обвинен в "оккупации" своих же территорий, то есть Нагорного Карабаха, и "блокаде" Армении. Автором поправки был сенатор Джон Маккейн. Впоследствии, поправка была принята Конгрессом. Бывший вице-президент США Джо Байден принимал активное участие в принятии этой поправки и всячески противился ее отмене в последующие годы. После событий 11 сентября 2001 года и поддержке, оказанной Азербайджаном борьбе с международным терроризмом, Конгресс передал президенту полномочия по прекращению юридической силы этой поправки, но она до сих пор в силе.

В основе примененных к Турции санкций может стоять и такой момент. Как известно, президент США подписал документ о выводе американских войск из Сирии. Трамп открыто заявил, что американцы устали от нелепых и бесконечных противостояний. По логике вещей, американские войска должны были вскоре покинуть территорию Сирии, ведь, как заявлял официальный Вашингтон, они искоренили террористов ИГИЛ. Так зачем же дело стало? Видимо, появился подходящий повод остаться там еще некоторое время. Совсем уже неприкрыто им этот козырь в руки дает террористическая PKK/YPG-PYD. Теперь американцы хотят сохранить свое присутствие в регионе, поддерживая РКК, и примутся за свое излюбленное занятие - насаждение демократии, под прикрытием которой они неоднократно вторгались в пределы других государств, нарушая международное право, с пеной у рта ими же и отстаиваемое. Видимо, сильным мира сего закон не писан.