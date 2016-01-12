​Санкции против Ирана: Арабы готовятся занять место Запада - КОММЕНТАРИЙ - АУДИО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Наблюдающийся между Саудовской Аравией и Ираном политико-дипломатический скандал постепенно расширяется и принимает более серьезный характер.

Тот факт, что все это происходит в канун осуществления достигнутой между Ираном и странами "шестерки" (США, Германия, Великобритания, Франция, Россия и Китай) договоренности, может привести к смене авторов применяемых против Тегерана санкций. Существует ряд подтверждающих эти доводы факторов.

В заявлении, принятом на прошедшем в воскресенье в Каире экстренном заседании министров иностранных дел Лиги арабских государств в очередной раз признали территориальную целостность и суверенитет Саудовской Аравии и отметили важность уважительного подхода к ней.

На заседании была создана рабочая группа в составе представителей Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. Исследовав ошибки Ирана, данная группа представит вопрос на обсуждение ООН.

В документе также отмечается об обострении напряженности между Ираном и арабскими государствами в последние 10 лет. Дипломаты отметили, что своими действиями Иран должен доказать ликвидацию существующей напряженности между ним и арабскими государствами.

Как заявил генсек Лиги арабских государств Набиль аль-Арабин, чтобы покончить с вмешательством Ирана в арабские государства страны-участницы структуры должны выступить с единой позиции.

Выражая отношение к вопросу, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что Саудовская Аравия пытается нарушить достигнутую договоренность по поводу ядерной программы Тегерана.

Отметим, что 14 июля 2015 года между странами "шестерки" и Ираном была достигнута договоренность. Согласно данной договоренности, вступившей в силу 18 октября прошлого года, официальный Тегеран взял на себя ряд обязательств касательно ограничения ядерной программы и дал согласие на вывоз из страны обогащенного урана и тяжелой воды. В обмен на это применяемые против Ирана экономические санкции будут поэтапно устраняться.

На прошлой неделе Иран впервые на законных основаниях вывел собственные нефтепродукты на рынок Евросоюза и на его банковские счета поступили финансовые средства.

Что же касается США, они не торопятся приступать к торговым связям с Ираном.

В октябре прошлого года президент США Барак Обама подписал документ об отмене санкций против Тегерана. А в конце прошлого года распространилась информация о применении руководителем США запретов в отношении подозреваемых в подготовке программы разработки баллистических ракет физических и юридических лиц Ирана.

Согласно информации, за последние месяцы Белый дом предупреждал нескольких должностных лиц Ирана о возможности применения санкций.

Верховный лидер Ирана же расценил эти выступления как нарушение договоренности. Выражая отношение к последним выступлениям официальных представителей США, председатель иранского парламента Али Лариджани сказал, что подобные заявления противоречат договоренности, достигнутой между Ираном и странами "шестерки".

Касаясь проведенных в прошлом году с Ираном дипломатических обсуждений, госсекретарь США Джон Керри сказал: "В случае нормального хода процессов, в ближайшие дни договоренность с Ираном вступит в силу".

Д.Керри также коснулся прошлогодних встреч с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом: "Мы обговорили с ним вопрос осуществления договоренности. Мохаммад Джавад Зариф заявил о намерении Ирана выполнить возложенные на него обязательства за короткое время. Срок договоренности уже подходит. В данной ситуации мы должны выполнить взятые обязательства. Хотя я затрудняюсь назвать точную дату, думаю, что это произойдет в ближайшие дни".

Иран отмечает о вывозе из страны крупной партии обогащенного урана, который был перевезен на российском корабле и уничтожен.

По словам Д.Керри, с одной стороны стороны будут наблюдать за выполнением условий договоренности, а с другой за ракетными испытаниями Ирана.

Официальные представители Ирана отмечают о начале ликвидации санкций в середине января и возрождении в результате этого экономики страны. Они заявляют о намерении реализовать различные проекты и делают анонсы касательно того, что способны конкурировать с Россией на европейском рынке природного газа.

Однако, существуют вопросы, беспокоящие официальных представителей Тегерана. Происходящие процессы и наблюдающиеся факты показывают, что беспокойства не беспочвенны. В связи с этим также имеются некоторые аргументы.

Арабские государства обеспокоены вмешательством Ирана в их внутренние дела и неоднократно заявляли об этом.

Они боятся потерять некоторых клиентов на рынке в случае ликвидации санкций.

Торговые отношения с западными странами в сфере нефти и природного газа могут считаться также гарантией для ряда арабских государств и существования находящейся там власти.

С этой точки зрения, снижая цену на нефть и природный газ, арабы, как минимум, хотят нейтрализовать одного из своих основных соперников - Иран, или же добиться того, чтобы он играл по их правилам.

В вопросе касательно отношения к Ирану, позиции США и арабов схожи. Как арабы, так и американцы опасаются ядерной программы Ирана. Эта опасность до сих пор преобладает. Кроме того, официальный Вашингтон подозревает, что Тегеран обладает программой разработки баллистических ракет, которую также тайно исполняет. В то же время, либо союзнические отношения Ирана с Россией в регионе не по душе арабским государствам и США, либо эти отношения ими не одобряются вообще.

Предполагается, что власти Ирана, оказавшие финансовую помощь силам в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане при сложившейся до санкций сложной экономической ситуации, после ликвидации запретов потратят эти средства на укрепление собственных позиций в этих странах и на других территориях. Другими словами, Запад до сих пор не доверяет властям в Иране.

Воспользовавшись сложившейся ситуацией, арабские государства хотят обеспечить собственную безопасность и пытаются добиться в перспективе контроля в регионе и не упустить возможности превосходства на рынке углеводородных носителей.

Поэтому, в случае ликвидации западными странами санкций против Ирана, власти Тегерана могут столкнуться с запретами государств региона, и в особенности стран-участниц Арабской Лиги.

Существует также большая вероятность касательно применения странами региона новых запретов вместо санкций Запада. Вполне возможно, что санкции против иранской власти будут применяться до тех пор, пока она не завоюет доверия международного сообщества. Заседание министров иностранных дел стран-участниц Лиги указывает на то, что санкции Запада могут сменить запреты арабов.