Самоотверженный блюститель общественного порядка в Азербайджане: 105 лет на страже

Сегодня - 2 июля отмечается 105-летие азербайджанской полиции.

Сегодня - 2 июля отмечается 105-летие азербайджанской полиции.

Как передает Report , за это время сотрудники полиции проделали беспрецедентную работу по сохранению азербайджанской государственности. Работу, проделанную в самых разных аспектах, от обеспечения безопасности граждан до поддержания правопорядка, борьбы с преступностью, наркотиками.

В первые годы нашей независимости, то есть в 1918-1920 годах, стабильность в стране еще не была обеспечена. Разумеется, это было совершенно естественно, поскольку многие государства испытывали аналогичные трудности в первое время установления своей независимости. Но не всем из этих стран удалось достойно справиться с этими проблемами.

Следует особо отметить, что в первые годы независимости азербайджанская полиция проводила очень серьезную работу по обеспечению безопасности государства. Именно в результате этого наша страна смогла сделать более уверенные шаги в будущее. На более позднем этапе, во времена СССР, Министерство внутренних дел Азербайджана и связанные с ним органы отличались своим профессионализмом. Наши стражи порядка достойно справлялись со своими обязанностями.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в конце ХХ века, во время Первой Карабахской войны, которая считается особым этапом истории Азербайджана. Так, во время войны наряду с военными, на передовой находились и полицейские. Всего в результате боев погибло около 1 700 полицейских. Один только этот факт дает основание говорить о том, что азербайджанские полицейские, когда это необходимо, также находятся на передовой, готовы вместе с пограничниками, военными противостоять врагу.

Самоотверженности азербайджанской полиции всегда придавалась высокая оценка. В период руководства великого лидера Гейдара Алиева деятельность органов внутренних дел Азербайджана постоянно находилась в центре внимания. Так, в 1998 году именно указом общенационального лидера 2 июля было объявлено Днем азербайджанской полиции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как и во всех сферах, остался верен политике великого лидера Гейдара Алиева в отношении сотрудников полиции. Глава государства постоянно держит в центре внимания благосостояние сотрудников полиции, за прошедший период были предприняты соответствующие шаги для улучшения технического оснащения и социального обеспечения сотрудников МВД.

Азербайджанский полицейский постоянно нацелен оправдать доверие, оказанное ему главой государства. В качестве наиболее яркого примера этого можно упомянуть активность сотрудников полиции во время пандемии коронавируса. Несомненно, азербайджанская полиция на самом высоком уровне выполнила возложенные на нее во время пандемии обязательства. Тогда президент Ильхам Алиев сказал о деятельности полиции следующее: "Наши сотрудники полиции, сотрудники Внутренних войск день и ночь находятся на улицах, рискуют своей жизнь, пытаются вразумить людей. Мы должны ценить их труд. Почему кто-то хочет получить какие-то особые привилегии? В этой связи должен отметить, что пандемия показала всему миру: перед этой болезнью все равны. Никому не предоставляется и не будет предоставляться никаких привилегий. Это одна из основных составляющих нашей политики – постоянно должны обеспечиваться верховенство закона, равенство".

Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана вновь продемонстрировали свое мужество в Отечественной войне. За 44 дня войны 66 сотрудников внутренних войск стали шехидами, а 346 военнослужащих получили ранения. Из числа сотрудников внутренних войск распоряжениями президента Ильхама Алиева 1 690 человек были награждены орденами и медалями, в том числе четверо удостоены высшего звания Героя Отечественной войны.

Словом, азербайджанская полиция успешно борется со всеми преступлениями, какими бы ни были ее мотивы, причины. Результатом этого является и тот факт, что азербайджанская полиция по уровню профессионализма превосходит правоохранителей не только стран региона, но и ряда ведущих европейских государств, что и подтверждается статистическими данными. Так, криминальный индекс нашей страны ниже, чем в таких странах Европейского Союза, как Литва, Испания, Венгрия.

В прошлом году было раскрыто 89,7% преступлений, зарегистрированных МВД и прокуратурой.

Раскрыто 85,3% тяжких и особо тяжких преступлений и 98,2% преступлений против личности.

Все это является успехом азербайджанской полиции. Сегодня - их день. Однако, они все также будут нести службу. Особых дней для них практически нет, поскольку азербайджанская полиция всегда стоит на страже правопорядка в стране.